Heimpleite gegen SV Ostermünchen - Huber und Niedermeier klauen Dorfen die Punkte

Teilen

Die schönsten Grätschen halfen nichts: Alexander Linner (l.) versucht Gästespieler Matthias Huber zu stoppen. Leon Eicher, Florian Brenninger und Florian Schinzel (v. r.) beobachten die Szene. Links im Hintergrund: Unser Fotograf Hermann Weingartner – ausnahmsweise mal vor der Linse. Foto: DOMINIK FINDELSBERGER © DOMINIK FINDELSBERGER

Der TSV Dorfen konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Im Heimspiel gegen Ostermünchen musste sich der TSV mit 0:2 geschlagen geben.

Dorfen – Einen herben Rückschlag mussten die Fußballer des TSV Dorfen hinnehmen. Nach den letzten Erfolgen setzte es zuhause gegen den SV Ostermünchen eine 0:2 (0:0)-Schlappe. Dabei waren die Isenstädter mit viel Euphorie in die Partie gegangen und galten auch als Favorit. Aber von Beginn an kam der TSV nie richtig ins Spiel. Es passierte nur wenig in den Strafräumen – und wenn, dann vorerst im Dorfener. So kam nach einem Ballverlust im Mittelfeld Alexander Krichbaumer zum Schuss, aber Keeper Florian Leins klärte zur Ecke (12.).

Dann dauerte es wieder einige Zeit. Meist zirkulierte der Ball im Mittelfeld, effektive Spielzüge waren Mangelware. Zum Ende der ersten Halbzeit dann doch noch Torgefahr auf beiden Seiten, zunächst auf der Dorfener. Marco Bell setzte seinen Kapitän Matthias Huber in Szene. Der kam freistehend aus sieben Metern zum Schuss. Er vergab jedoch diese Riesenmöglichkeit und drosch das Leder in den Himmel (35.). Dann versuchte Andreas Niedermeier sein Glück aus elf Meter. Aber auch er verzog (36.).

Dann waren auch die Dorfener am Zug. Nach einer Flanke von Gerhard Thalmaier nahm Christian Dirscherl das Leder direkt, er zielte jedoch auch über das Gehäuse von Johannes Schenk (38.). Das war es dann in den ersten 45 Minuten.

Nach dem Wiederanpfiff wollten die Gastgeber mehr. Eine Flanke von rechts war für Goalgetter Thalmaier in der Mitte sprichwörtlich um Haaresbreite zu hoch, sodass er sie nicht erreichte (47.). Die Begegnung plätscherte so vor sich hin. Dorfen fiel nicht viel ein, und die Gäste machten ihrem Ruf als abwehrstärkstes Team alle Ehre.

Doch dann schlugen die Gäste zu. Kapitän Huber kam aus 22 Metern an den Ball. Sein Flachschuss schlug unhaltbar für Leins im rechten Eck ein (56.). Die Chance auf den schnellen Ausgleich bot sich nach einem Foul an Sebastian Bauer. Alexander Linner fand bei seinem Freistoß in der Mitte den eingewechselten Yussuf Mutlu, doch dessen Kopfball entschärfte Keeper Schenk ohne Mühe (59.). Linner traf mit einem Freistoß nur das Lattenkreuz.

Es wurde hektischer. Schiedsrichter Luca Schultze (FC Stern München) verlor die Übersicht. Seine Entscheidungen wurden immer unverständlicher. Nach einer Zeitstrafe für die Gäste (Lukas Piendl, 77.) und zwei für Dorfen (Alexander Linner/Andreas Hartl, 84./86.) machte Andreas Niedermeier mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar. (Hans-Peter Mertins)