Heimrechttausch zwei Stunden vor Anpfiff

Fußball im Landkreis Erding kompakt

von Dieter Priglmeir schließen

Die Partie zwischen TuS Oberding und SV Buch am Buchrain war ein echter Aufreger. Fußball im Landkreis Erding kompakt.

TuS Oberding – SV Buch am Buchrain 2:3 –Kurios war die Partie am Donnerstag. Erst um 17 Uhr, also gut zwei Stunden vor Anpfiff, riefen die Bucher in Oberding an und wollten nach einem Schauer über ihrem danach nicht mehr bespielbaren Rasen das Heimrecht tauschen. Der TuS willigte ein. Kurios war zudem die Szene vor dem 0:3. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze entschied der Schiri laut TuS-Trainer Hans Bruckmeier zunächst auf Freistoß – nachdem sich die Bucher beschwert hatten, doch noch auf Elfmeter. „Die Begründung des Schiris war, dass er ein Loch im Strafraum registriert hat. Wir haben aber viele Löcher“, sagt Bruckmeier amüsiert. Dominic Fumelli verwandelte zum 3:0. Zuvor hatten schon Louis Müller (2.) und Fabian Herbst (16.) getroffen. Bruckmeier lobte sein Team für seinen Einsatz, nach den späten Anschlusstreffern von Robin Schluttenhofer (90.) und Markus Holzmann (90.+2) „hätte ich noch gerne drei Minuten gespielt. Wir haben derzeit einfach die Krätze am Fuß“. Da passt es auch, dass sich Torwart Alex Strobl verletzte und durch Philipp Ott, ersetzt werden musste (26.). Der ist kein Torwart, die Ersatzleute waren jedoch nicht dabei. „Philipp hat vor gefühlt 150 Jahren schon mal im Tor gestanden“, so Bruckmeier. mas

Frauen-Bezirksoberliga: Neufraunhofen ohne Lang und Neubauer

Der SV Neufraunhofen trifft auf den SV Kirchberg (Sa., 17 Uhr). Das Trainergespann Schäfer/Hübl fordert: „Wir müssen uns schnell dem Gegner und seiner Spielweise anpassen, unsere Chancen und Räume konsequent nutzen.“ Es fehlen lediglich Laura Lang und Dani Neubauer. elb

Frauen-Bezirksliga: Kreisderby in Langengeisling

Im Bezirksliga-Derby freut sich der FC Langengeisling auf den TSV St Wolfgang (So., 15 Uhr). Allerdings gehen dem Aufsteiger allmählich die Stürmerinnen aus, denn nun hat sich auch noch Sophia Auer mit einer Knieverletzung abgemeldet. Noch schlimmer sieht es bei der SG Lengdorf/Hörgersdorf aus, die heute um 16 Uhr den SV Dornach erwartet. Lisa Empl, Janine Schorer, Luisa Spielberger und Sarah Paatz, Katharina Maurer und Georgia Drakoulakou sind krank beziehungsweise verletzt. Die Hehenberger-Schwestern sind im Urlaub. pir/ph

Frauen-Kreisliga: Ohne Fünf nach Steinsdorf

In Steinsdorf muss die SG Kirchasch/Walpertskirchen auf fünf Spielerinnen verzichten (Sa., 14.30 Uhr). „Wir werden aber trotzdem mit einer schlagkräftigen Mannschaft antreten“, so Trainer Florian Müller, der drei Punkte fordert. Dem FC Schwaig fehlen im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach (Sa., 17.30 Uhr) mit Lisa Maier und Emily Grimes zwei wichtige Spielerinnen. Trainer Manfred Buchhauser: „Das wird ein 50:50-Spiel.“ Der FC Moosinning empfängt bereits um 17 Uhr die SpVgg Wolfsbuch. pir