Heißes Holzland-Derby

Verfolger-Fernduell: Während sich der der Tabellenvierte TSV Grüntegernbach um (gelbe Trikots, v. l.) Johannes Fink, Stefan Gallenberger und Torwart Bernhard Ostermaier bei Spitzenreiter Ottenhofen behaupten muss, geht es für den punktgleichen FSV Steinkirchen mit (v. r.) Ibrahim Krraki und Valmir Hajrizaj in Inning um wichtige Punkte. © dfi

Inning trifft auf Steinkirchen – Ottenhofen erwartet Verfolger

Landkreis – Mit acht Punkten Vorsprung ist Ottenhofen einer der ersten beiden Plätze in der A-Klasse 8 eigentlich nicht mehr zu nehmen. Nach Dorfens Ausrutscher hat die DJK Ottenhofen nun sogar schon vier Punkte Abstand zum direkten Verfolger. Aber nun wartet mit dem TSV Grüntegernbach ein extrem kniffliger Gegner. „Schon beim Hinspiel haben wir uns vorgenommen, beim Rückspiel ein deutlich besseres abzuliefern“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. „Grüntegernbach spielt einen robusten, aber auch schnellen Fußball, bei dem auf unserer Seite höchste Vorsicht geboten sein wird.“ Grüntegernbach stapelt vor dem Spitzenspiel tief. „Ottenhofen steht verdient ganz oben, hat die beste Mannschaft, die beste Abwehr, die meisten Tore und ist klarer Favorit. Aber im Hinspiel taten sie sich sehr schwer mit uns. Ein Punkt, wie in der Hinrunde, wäre für uns voll in Ordnung“, sagt der Sportliche Leiter des TSV, Wolfgang Schnappberger.

Ottenhofens ärgster Verfolger ist der TSV Dorfen II. „Nach der unnötigen, aber verdienten Niederlage gegen Walpertskirchen müssen wir uns beim FC Forstern II definitiv anders präsentieren“, fordert Dorfens Spielertrainer Nik Jensen. „Dass es in Forstern schwierig wird, hat man ja gegen Ottenhofen gesehen, das erst in Überzahl in der Nachspielzeit das 1:0 geschossen hat. Ich gehe davon aus, dass sie den Bus vor dem Tor parken und Nadelstiche setzen werden. Das wird ein Geduldsspiel.“ Er muss weiterhin zwölf Ausfälle verkraften. In Forstern beklagt man den Spielplan. „Es ist schon eine undankbare Folge. Erst gegen den Ersten, dann gegen den Zweiten, und selbst stehst du hinten drin“, lamentiert Pressesprecher Albert Bowinzki. „Aber nach der Niederlage in letzter Sekunde gegen Ottenhofen haben wir gesehen, dass wir auch gegen solche Teams unsere Bonuspunkte holen können. Natürlich wird es bei uns auch immer brenzliger, nachdem die anderen jetzt auch anfangen, zu gewinnen“, weiß Bowinzki, der einen vollen Kader erwartet.

Ein heißes Holzland-Derby steht in Inning gegen den FSV Steinkirchen auf dem Programm. Während der FC Inning sich Platz fünf zum Ziel gesetzt hat, hat der FSV Platz zwei noch nicht aus den Augen verloren. „Da brennt die Hütte. Wir hoffen auf viele Zuschauer. Wir haben einen tollen Lauf, können in Bestbesetzung antreten und frei aufspielen“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn. „Der Druck lastet eher auf Steinkirchen. Wenn sie noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen wollen, müssen sie bei uns drei Punkte einsacken.“ Steinkirchen hat Respekt vor dem FCI. „Wir wissen um die Stärken und die sehr gute Verfassung von Inning, was sie auch mit dem Sieg gegen Ottenhofen gezeigt haben. Aber wir wollen im Derby als Sieger rausgehen“, sagt Spielertrainer Kosta Papantoniou und ergänzt: „Alle sind heiß auf das Spiel, und ich bin wieder zurück im Kader.“

Der TSV St. Wolfgang ist mit Steinkirchen und Grüntegernbach eins von drei Teams mit 45 Punkten und befindet sich noch in Schlagdistanz zu Platz zwei. Ein Sieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Wörth ist somit absolute Pflicht.

Auch wenn sich der FC Lengdorf II und der Hörlkofener SV beide nicht auf einem Abstiegsplatz befinden, ist der Abgrund recht nah. So gilt es für beide Teams, im direkten Duell zu punkten. Mit einem Sieg könnte der HSV an der Lengdorfer Reserve vorbeiziehen. fis