Held, Bowinzki und Ostermair freuen sich auf alte Spezl

Teilen

Eichenkofen muss diesmal gegen Schwaigs Reserve ran. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach der Auftaktniederlage gewann die Zweitvertretung des FC Schwaig die nächsten vier Partien in Serie, was den Aufsteiger zur Mannschaft der Stunde macht.

Coach Markus Beck ist die Euphorie vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Eichenkofen anzumerken: „Das Selbstvertrauen wächst natürlich gerade von Spiel zu Spiel – jetzt spielen wir endlich auch wieder vor unseren heimischen Zuschauern.“ Auch personell sieht es weiterhin gut aus, es gibt keine neuen Ausfälle zu beklagen. Ganz anders schaut es beim Gegner aus Eichenkofen aus, wie Spielertrainer Matthias Kurz verrät: „Wir haben neben den Verletzten einige Corona-Fälle zu beklagen.“ Deswegen werden auch einige Akteure aus der Zweiten zum Einsatz kommen, die deswegen ihr Spiel verlegen will. Kurz sprach dennoch von einer starken Trainingswoche und weiß, worauf es gegen einen „spielstarken Gegner“ ankommt: „Wir müssen wieder als Mannschaft zusammenrücken und dürfen uns auf dem Platz zerstreiten.“

Rein tabellarisch sind die Rollen auch in Klettham klar verteilt. Für Flo Neubert, Co-Trainer des FC Finsing 3, kein Problem: „Auch wenn Klettham vorne dabei ist – wir rechnen uns schon was aus.“ Jedoch muss beim FCF wieder improvisiert werden, denn es müssen wieder mehrere Spieler ersetzt, andere erst wieder integriert werden. Neubert nimmt es aber locker: „Wahnsinn, wir haben jetzt schon 36 verschiedene Spieler eingesetzt.“ In Klettham halten sich die Kaderveränderungen in Grenzen, lediglich Max Osterholzer und Oli Kurowski fallen aus, Dominik Pfaffinger kehrt dafür zurück. Da die Aufstellung des Gegners nur schwer einzuschätzen sei, konzentriere er sich nur auf sein Team, meint Trainer Erich Witt, und sieht nach der Niederlage in Neuching Verbesserungspotenzial: „Wir müssen wieder deutlich ruhiger spielen.“

Derbywochen stehen derzeit jede Woche für den FC Langengeisling 2 an. Den härtesten Brocken erwartet Übungsleiter Sebastian Held mit dem FC Eitting 2. „Das ist eine stark verjüngte Mannschaft, die am Ende der Saison unter den Top fünf sein wird“, ist sich Held sicher. Trainiert wird der FCE unterdessen von Christian Westermeier, den Held nur zu gut kennt: „Der Christian hat vor 16 Jahren bei mir in der Moosinninger U 19 gespielt – jetzt ist er in Eitting der Oldie. Ich freue mich sehr auf ihn.“

Ein Wiedersehen gibt es auch für Albert Bowinzki, den Pressesprecher des FC Forstern beziehungsweise der SG Buch/Forstern, beim Gastspiel bei seinem Ex-Club SV Walpertskirchen 2. Er warnt vor den heimischen Fans: „Egal, ob Erste oder Zweite, die Fans unterstützen gefühlt die eigene Truppe schon ab 10 Uhr vormittags nach dem Weißwurstfrühstück – das war während meiner Zeit dort schon beeindruckend.“ Sportlich gebe es dennoch keine Ausreden. „Der Kader ist quasi komplett, wir können aufstellen, wie wir wollen“, gibt sich Bowinzki selbstbewusst. „Wir sind gegen einen angeschlagenen Gegner Favorit, und ich bin mir auch sicher, dass wir gewinnen.“

Beim Duell zwischen dem FC Erding und dem FC Moosinning 3 geht es nicht nur um drei Punkte, wie FCE-Coach Andi Ostermair schmunzelnd verrät: „Ich kenne den Moosinninger Trainer aus meiner geilen Zeit in Eichenried, es entstand eine Freundschaft. Deswegen geht es in diesem Spiel auch um eine koide Hoibe.“ Ernster wird Ostermair beim Blick auf das Personal, denn durch viele Verletzte sei die Situation äußerst angespannt. Auch Gastgeber Moosinning geht am Stock, weshalb im Derby auf einige zuletzt inaktive Spieler zurückgegriffen werden müsse. Trotzdem zählen für Moosinnings Sebastian Kollmannsberger nur drei Punkte. Schmunzelnd sagt er: „Wenn in Moosinning alle drei Mannschaften Heimspiel haben, geben wir die Punkte umso weniger gern her.“

Die Spiele und unsere Tipps

FC Langengeisling II - FC Eitting II 2:1 Sa. 16:00



FC Moosinning III - FC Erding 1:1 Sa. 17:00



SV Walpertskirchen II - SG Buch/forstern 2:3 So. 13:00



RW Klettham II - FC Finsing III 3:0 So. 13:00



FC Spfr. Schwaig II - SpVgg Eichenkofen 4:1 So. 16:00