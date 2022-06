Aspis Taufkirchen: Hellenen mit Herz und Hammernamen und hundert Heldentaten

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die Gründermannschaft des TSV Aspis Taufkirchen aus dem Jahr 1972. © Privat

Seit 50 Jahre gibt es den TSV Aspis Taufkirchen, und er überrascht immer wieder auf angenehme Weise, findet Dieter Priglmeir in seinem Sportgeflüster zum Wochenende.

Die Fußballer von Aspis Taufkirchen überraschen immer wieder. Allein der Clubname: Aspis bedeutet „Schutzschild“. Seltsam passiv etwa im Vergleich etwa zu Türkgücü (türkische Kraft) Erding, Dynamo Dresden oder gar Sturm Graz.

Überraschend war auch jener Erfolg im Jahr 2012, als Dimi Petkos sein Team vor über 1000 Zuschauern mit einem Sieg gegen den FC Moosinning 2 erstmals in die Kreisklasse führte.

Gerade sensationell jüngst das Aufstiegsspiel, als die Aspis-Reserve nach einem 1:4-Rückstand auf 3:4 herankam und die Hallbergmooser Jungspunde ins Schwitzen brachte. Dabei waren die alle zehn Jahre jünger und dünner. So mancher Aspis-Oldie trug sein persönliches Schutzschild direkt unterm Trikot. Oder war’s doch bloß ein kleines Wamperl? Egal, auf jeden Fall pochte da ein ganz großes Herz.

Und das tut es nun seit 50 Jahren, als sich die 500 Griechen in Taufkirchen aufmachten, einen eigenen Fußballverein zu gründen. Nein, keine Hellenen-Wagenburg, sondern einen Verein, der schon multikulti war, als es den Begriff noch gar nicht gab. Spieler aus 14 Nationen habe man schon mal im Verein gehabt, erzählt Aspis-Boss Anastasios Parapanis. Dass er neulich Asylbewerber aus Uganda und Eritrea nicht selbst ansprach, lag nur daran, dass sein Bairisch deutlich besser ist als sein Englisch. Inzwischen trainieren die beiden schon mit.

Die nächste Überraschung: Das Jubiläumsspiel am 29. Juni bestreitet nicht Aspis selbst. Karl Valentin hatte beim TSV Buchbach angefragt. „Aber weil weder denen noch uns ein Testspiel was bringt, spielt jetzt Hallbergmoos gegen Buchbach“, sagt Parapanis. Diese Bescheidenheit schmückt Aspis, das dann am Samstag drauf ein Sommerturnier organisiert.

Noch eine Überraschung: Erstmals wird es eine Jugendmannschaft geben. Nach 50 Jahren! Wir freuen uns auf die Mini-Schutzschilde.