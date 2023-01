FC Schwaig: Herbstmeister und angehende Nationalspieler

Von: Dieter Priglmeir

Zufriedene Mitglieder: Der FC Schwaig blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück.

Der Traditionsclub freut sich über sportliche Erfolge im Jugendfußball und im Baseball.

Schwaig – „Letztes Jahr sind sie noch verprügelt worden. Da war ich aber auch noch der Trainer.“ Das sagte Alfredo Sansone in der Jahreshauptversammlung des FC Schwaig und schmunzelte dabei. Der Abteilungsleiter für Frauen- und Jugendfußball hatte allen Grund zur guten Laune, denn das oben erwähnte Team der C-Juniorinnen hat sich gemausert und ging nun als Herbstmeister in die Winterpause.

Über 120 Kinder von den Bambini bis zur B-Jugend spielen beim FC im Nachwuchs. Größter sportlicher Erfolg dürfte das Double der D-Buben gewesen sein, die in Spielgemeinschaft mit Oberding Kreisligameister wurden und den Lipp-Pokal gewannen. „Vier Nachwuchskicker haben im DFB-Stützpunkt Fördertraining, und mit Christina Bauer haben wir eine Spielerin in der BFV-Auswahl“, berichtete Sansone, der den Verein aber auch auf künftige Herausforderungen einschwor. Insbesondere nannte er die komplette Umstellung im Kleinfeldbereich auf Funino. Ab 2024 werde es dann kein Sieben gegen Siegen mehr geben, kündigte der Jugendleiter an und appellierte an die Mitglieder: „Wir brauchen noch mehr Übungsleiter, wenn wir das alles stemmen wollen.“ Um den Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport zu schaffen, um Talente an uns zu binden, werde der Verein zudem die Kooperation mit der Sempt-Akademie ausbauen.

Sansone erinnerte an die ungeschlagene Rückrunde der Fußballfrauen (neun Siege, ein Unentschieden), mit der sie in die Bezirksliga aufgestiegen sind, wo sie bereits jetzt den Klassenerhalt sicher haben. Einziger Wermutstropfen, „aber richtige Entscheidung“ sei die Abmeldung der Zweiten gewesen.

Sechs Mannschaften haben die Baseballer (175 Mitglieder, davon rund 100 Aktive) im Spielbetrieb. Abteilungsleiter Rainer Singvogel berichtete vom Schock zu Beginn des Jahres, als für den Starting Pitcher („Der ist so wichtig wie im Fußball der Mittelstürmer“) wegen einer Knieverletzung schon Saisonende war. Dennoch sei das Team um Trainer Ralph Weinsteiger durch die Bayernliga gestürmt. Dass man in den Playoffs mit der Nordgruppe den Aufstieg in die 2. Liga verpasst hat, sei dann schon eine Enttäuschung gewesen, räumte Singvogel ein. Ansonsten hatte der Baseballchef viele gute Nachrichten wie etwa den Derbysieg der Zweiten gegen die Erding Mallards und die Einladungen zu Sichtungslehrgänge für die Bayernauswahl für Julian Hildebrand (U 10), Kajetan Stadler (U 12), der laut Singvogel kurz vor dem Sprung in die Nationalmannschaft ist, und Maximilian Popp (U 15). Etliche Jugendspieler rücken nun in die Erwachsenenteams nach. Eine gute Nachricht, mit einem Haken: Dadurch wird’s in den Nachwuchsteams eng, weshalb die Red Lions in der U 15 und U 12 Spielgemeinschaften mit den Gröbenzell Bandits eingehen werden.

Mehr Nachwuchs würde sich auch Angelika Huber für die Stockschützen-Abteilung wünschen. Mit internen Wettbewerben und einem Faschingsturnier betrieb man entsprechend Werbung. „Und beim Kirchweihturnier waren wir so gute Gastgeber, dass wir nicht mal mehr selbst mitgespielen haben“, berichtet die Stockschützen-Chefin vom großen Andrang und gratulierte zudem den Vereinsmeistern: Bei den Damen hatte sich Christl Adelsperger durchgesetzt, bei den Männern gewann Hermann Schmid, und im Lattlschießen triumphierte Toni Bileszynskj.

Zwei neue Kurse hat Gym & fit laut Spartenchef Nils Wölken im Programm: montags um 18.30 Uhr Nordic Walking mit Maria Hellinger und freitags um 10 Uhr Rückenfit mit Wölken.

FCS-Vorsitzender Robert Jell informierte schließlich über laufende Projekte wie die Umstellung der Flutlichtanlagen auf den Trainings- und Baseballplätzen auf LED, berichtete von Cairo Lindström, dem 1000. Mitglied des Vereins, und bat darum, keine Scheu davor zu haben, im Notfall die Defibrillatoren zu nutzen. Der Verein hat drei dieser Lebensretter am Sportgelände. „Ihr könnt da gar nichts falsch machen. Die sagen euch genau, was zu tun ist.“ Um Verständnis bat er ein erbostes langjähriges Mitglied, das keine Einladung für die Jahreshauptversammlung bekam. Das habe an einer falschen Adresse gelegen, die inzwischen berichtigt sei, so Jell. DIETER PRIGLMEIR

