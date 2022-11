Hoch gewonnen, nicht zufrieden

Vollen Einsatz: Die Altenerdingerin Julia Kranich (Nr. 9.) kommt hier trotz harter Bedrängnis um Abschluss. Ihre Mannschaftskollegin Selina Becker (r.) versucht, eine Gegnerin abzublocken. © christian riedel

HANDBALL Altenerding schlägt die SpVgg Erdweg mit elf Toren Unterschied

Altenerding – „Pflichtaufgabe souverän erledigt“, lautete das knappe Fazit von Trainer Andreas Mittermeier nach dem 27:16 (11:5)-Sieg seiner Altenerdinger Handballfrauen im Bezirksoberligaspiel gegen die SpVgg Erdweg. Dass die Leistungskurve an diesem Tag in der Semptsporthalle nicht ihr Maximum erreichte, zeigte sich an der Reaktion der Frauen. „Sie waren nicht zufrieden mit sich. Das ist nach so einem Sieg bemerkenswert“, stellte Mittermeier fest.

Die Abwehr stand gewohnt sicher, und Torfrau Hanna Obermair tat ihr übriges, dass nur wenige Gegentore fielen. Sie erreichte eine Abwehrquote von 50 Prozent. Selina Becker bekam zudem ein Lob für ihr Auftreten in der Defensive. Die Gastgeberinnen zogen nach leichten Startschwierigkeiten ab dem 2:2 unaufhörlich davon.

8:3 stand es nach 20 Minuten, einen entscheidenden Anteil hatte Katharina Künstner. Sie brachte von Rechtsaußen immer wieder Gefahr. „Das hat mir sehr gut gefallen“, betonte der Coach. Mit einem 11:5 marschierten die Altenerdingerinnen in die Kabine und machten im zweiten Abschnitt mit Volldampf weiter. Dabei passierten allerdings auch Fehler – hochkarätige Abschlussmöglichkeiten bei Gegenstößen oder der zweiten Welle brachten häufig keinen Erfolg.

Die SpVgg rackerte aber. Janina Konrad gab in der Offensive und auch in der Abwehr alles. 18:10 hieß es nach 45 Minuten. Näher als auf sechs Tore kamen die Frauen aus Erdweg in der Folge nicht mehr heran. Dass der letzte Treffer durch Johanna Taubmann fiel, freute Mittermeier besonders: „Damit belohnte sie sich für ihren starken Auftritt.“ Mit diesem Erfolg eroberten sich die SpVgg-Frauen den Platz an der Sonne in der Bezirksoberliga zurück.

Marlene Mittermeier 7/6, Lena Prem 6, Janina Konrad 4, Katharina Künstner 4, Julia Kranich 3, Thea-Sophie Steinbrecher, Johanna Taubmann, Selina Becker je 1