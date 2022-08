Langengeislinger Hochzeit mit Hungerbaum und Highland Games

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Strahlend in die gemeinsame Zukunft schreiten Douglas Wilson und Julia Flötzinger-Wilson durch den Spalier. © Privat

„Ich habe praktisch auch einen ganzen Fußballverein geheiratet“, sagt Julia Flötzinger und lacht, als sie über die vielen Hochzeitsgäste spricht. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit.

Denn zugleich ist sie nun auch noch Teil eines schottischen Clans geworden. Schuld an all dem ist Douglas Wilson, den sie vor neun Jahren im Penthouse kennen und lieben gelernt hat. Wilson ist nicht nur Schotte und spielender Co-Trainer des FC Langengeisling sowie beruflich eine Koryphäe in Sachen Finanztechnologie. Er weiß auch, wie man um die Hand der Angebeteten anhält. „Das hat er wirklich toll gemacht“, lobt die Braut – als Leiterin des Erdinger Stadtmarketings quasi auch Fachfrau für gute Inszenierungen. Und ja, die Kulisse hat er gut ausgesucht. „Wir waren in Südtirol beim Wandern. Das lieben wir beide. Oben auf dem Berg ist er auf die Knie gegangen und hat mir den Ring gezeigt.“

Nach der Trauung im Standesamt warteten nicht nur viele Rathauskollegen und Kolleginnen der 30-Jährigen, sondern eben auch die FCL-Fußballer. Die bewiesen, dass sie nicht nur die Dreier- oder Viererkette drauf haben, sondern auch einen anständigen Spalier bilden können. Auch das wurde anschließend gefeiert bei einer Gartenparty vor dem Hause Flötzinger.

Rund 80 Gäste zählte die 30-Jährige, die jetzt Flötzinger-Wilson heißt und sich über die vielen Glückwünsche und eine Gesangseinlage freute. Familie, Freunde und Arbeitskollegen genossen den schönen Abend mit DJ, Pizzabäcker und dem Eiswagen von Chris Krönauer, bei dem die Braut einst gejobbt hatte.

Richtig sportlich wurde es dann auch noch für den Bräutigam. Er musste nicht nur den vor zwei Jahren aufgestellten Hungerbaum fällen, sondern auch noch ein bisserl Highland Games spielen. Also wuchtete er den Baum durch die Gegend. Auch das habe der 39-Jährige prima gemeistert, erzählt die Braut, die dann selbst noch eine andere schottische Spezialität genießen durfte. Gemeinsam mit ihrem Mann trank sie Whiskey aus einem edlen Kelch – womit sie feierlich in den Turnbull-Clan (entstammt der Wilson-Familie mütterlicherseits) aufgenommen war. Die Flitterwochen haben die MacFlötzingers auch schon hinter sich. „Eine Woche Rom, und dann noch mit Freunden nach Kroatien – schee war’s“, schwärmt die Braut. DIETER PRIGLMEIR