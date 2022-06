Hörgersdorf darf nicht absteigen

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Warum nicht 15 Teams in der Erdinger Kreisklasse? Die Lösung hätte nur Gewinner.

Vielleicht gibt es doch noch einen Weg der Gerechtigkeit für den FC Hörgersdorf. Für jene Mannschaft, die in der 92. Minute gegen neun Spieler von Türkgücü 5:4 führte, ehe die Partie abgebrochen und wiederholt wurde. Lasst die Kreisklasse doch einfach mit 15 Mannschaften in die Runde gehen!

Nein, das ist jetzt kein Populismus, ich scherze aber auch nicht. Letzteres verbietet schon der Respekt vor den jungen Fußballern, die vor zwei Wochen den Klassenerhalt schon in der Hand hielten, ehe ihnen dieser von einem Betrunkenen entrissen worden war.

Sehen wir das doch mal aus der Sicht der Hörgersdorfer Kicker: Gerade eben haben sie noch einen 2:4-Rückstand in ein 5:4 umgebogen. Man ist bereit für die Feier-Explosion vor über 1000 Zuschauern– und dann dreht sich alles ins Nichts. Aus dem Nichts. Und ohne, dass die Jungs auch nur im Geringsten etwas dafür konnten.

Statt mit dem Klassenerhalt fuhren sie mit vielen Fragezeichen heim – um tags darauf das harte Urteil des Sportgerichts hinzunehmen. Auch wenn die Entscheidung der Richter meiner Meinung nach alternativlos war (obwohl nichts, wirklich nichts mehr für Türkgücü sprach, hätte der Ausgleich noch fallen können) – die Hörgersdorfer Fußballer hinterfragen natürlich, warum sie bestraft werden. Für eine Tat, für die weder sie noch sonst irgendjemand aus dem Verein verantwortlich war.

Und was machen die FCH-Kicker in dieser Situation? An dieser Stelle möchte ich kurz daran erinnern, dass wir hier nicht von Profis reden, die ihren Job zu erledigen haben, sondern von jungen Leuten, die in ihrer Freizeit nach acht Stunden Arbeit am Feierabend kicken. Also was tun die? Sie werfen alle privaten Pläne komplett über den Haufen (Stichwort Junggesellenabschied), Altgediente kommen aus dem Ruhestand zurück – und treten noch zweimal an. Und zwar so schnell hintereinander, dass die Akkus weder körperlich noch mental wieder aufgeladen sein können.

Woher sie die Kraft gezogen haben, nochmals zwei hinreißende Spiele abzuliefern mit großartigen, aber erfolglosen Aufholjagden – ich weiß es nicht. Vielen Dank dem FCH für drei großartige Fußballfeste vor insgesamt 3300 Zuschauern. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Mannschaft und hätte folgenden Vorschlag: Die restlichen 14 Kreisklasseteams sollen eine Unterschriftenaktion starten und den FCH zurückholen! Die meisten haben dem FC Hörgersdorf sowieso schon ihre Solidarität bekundet. Jetzt könnten sie noch einen Schritt weitergehen.

Klar, 15 statt 14 Mannschaften bedeuten vier Spieltage mehr. Aber in der Landesliga Nordwest sind es gar 19, und das geht auch, und da sind die Auswärtsfahrten deutlich weiter als etwa von St. Wolfgang nach Oberding oder von Klettham nach Altenerding, da kann man schon mal werktags spielen. Notfalls auch auf dem Nebenplatz mit Flutlicht, denn soooo oft werden ja nicht 1000 Zuschauer kommen.

Andere Möglichkeit: Der BFV-Kreis Donau/Isar könnte seine Vereine einfach abstimmen lassen. Wer die komplette Altersstruktur im Jugendfußball in einem einzigen Spielkreis ändern kann (wir berichteten), der wird ja wohl auch das durchbringen. Und einen Spielplan für 15 Teams auszuarbeiten, ist ja auch nicht so schwer.

Das oben genannte Sportgerichtsurteil hatte nur Verlierer, eine Aufstockung der Kreisklasse hätte nur Gewinner. Ist es zu naiv, sich das zu wünschen? Mir egal, holt Hörgersdorf heim in die Liga!