Hörgersdorf/Türkgücü: Verursacher des Spielabbruchs entschuldigt sich

Von: Dieter Priglmeir

Jubel und Trubel: Nach dem 5:4-Treffer in der 88. Minute wird Torschütze Martin Grasser nahezu erdrückt von seinen Mitspielern. © Hermann Weingartner

„Das war ein Riesenblödsinn von mir“, sagt der Verursacher des Spielabbruchs. Derzeit tagt das Sportgericht, ob die Partie zwischen Türkgücü Erding und Hörgersdorf wiederholt wird. Wir sprachen mit den Vereinsvertretern, dem Spielleiter - und dem besagten Zuschauer.

Erding – Wie fühlt man sich, wenn man das vielleicht spannendste Fußballspiel des Jahres zerstört hat? „Was ich da in Lengdorf gemacht habe, war ein Riesenblödsinn“, sagte jener Zuschauer, der am Dienstagabend für den Spielabbruch in Lengdorf gesorgt hatte, der Heimatzeitung. Derzeit tagt das Sportgericht. Die Entscheidung steht noch aus. Eine Neuansetzung der Partie scheint aber nicht ausgeschlossen.

Blenden wir nochmal zurück: 92 Minuten lang liefern sich Kreisklassist FC Hörgersdorf und der A-Klassen-Vizemeister Türkgücü Erding einen packenden Kampf, der die 1070 (!) Zuschauer begeistert. Die technisch starken Türken setzen die spielerischen Akzente, Hörgersdorf kämpft sich immer wieder zurück. Es sind Traumtore dabei, aber auch dicke Torwart- und Abwehrfehler. Dann steht es 5:4 für den FCH gegen nur noch neun Spieler von Türkgücü – die auch in der 92. Minute noch nicht aufgegeben haben. Und wenn man sich den Spielverlauf und die Qualität der TG-Kicker in Erinnerung ruft – ja, dann ist alles möglich.

Doch es kommt anders, ganz anders. Nach einer umstrittenen Aktion im TG-Strafraum fordern Spieler, aber auch Zuschauer einen Elfmeter, den der Schiedsrichter erst nicht gibt. Sein Assistent gibt ihm ein Signal, die beiden wollen die Situation besprechen. Und dann tritt eingangs erwähnter Zuschauer in Aktion. Er sei direkt am Spielfeldrand auf Höhe des Schiedsrichterassistenten gestanden, sagt er. „Das war ein klarer Elfer. Ich bin dann zum Linienrichter gelaufen, habe seinen Arm genommen und diesen nach oben gehoben.“ Ein großer Fehler, wie er tags darauf sagt. „So etwas habe ich auch noch nie gemacht“, beteuert er. „Ich bin jetzt 63 Jahre alt, habe selbst Fußball gespielt, seit ich vier bin, habe nie eine Rote Karte bekommen. Ich weiß wirklich nicht, was mich da geritten hat.“ Seine einzige Erklärung: „Ich hatte etwas über den Durst getrunken. Beruflich habe ich zurzeit auch sehr viel Stress. Das war ein Blackout, der mir einfach nicht hätte passieren dürfen.“ Er sei auch sofort über seine Tat erschrocken, beteuerte der Mann. „Als die Platzordner kamen, habe ich mich gleich entschuldigt. Das wollte ich auch gegenüber den Schiedsrichtern tun, aber zu ihnen kam ich gar nicht mehr durch.“

Referee Gennadiy Koltun hatte die Partie sofort abgebrochen. Übertrieben? Hätte nicht ein von den Ordnern ausgesprochener Platzverweis genügt? Laut Spielleiter Florian Neubert geht der Abbruch nicht nur „regeltechnisch völlig in Ordnung“. Der Schiedsrichter habe gar keine andere Wahl gehabt, „da lassen die Regeln gar keinen Spielraum. Er musste abbrechen“. Neubert ist stocksauer: „Schiris sind kein Freiwild. Die Beleidigungen, die sie sich inzwischen anhören müssen, haben ein schlimmes Ausmaß genommen.“ Emotionen seien ja okay, „aber Schiedsrichter müssen sich nicht so behandeln lassen. Spieler werden ja auch nicht nach jedem Fehler beschimpft. Und einen Referee körperlich anzugehen, geht natürlich gar nicht“. Neubert vermutet, dass der Täter eine persönliche Strafe in Form einer Platzsperre erhält.

Und was sagen die beteiligten Verein dazu? Zum Spiel wollte sich Benji Tas nicht mehr äußern. „Es geht ja hier auch nicht ums Sportliche, das war ja alles perfekt“, sagt der Spielertrainer von Türkgücü. „Sportlich gesehen ist ja alles cool. Hörgersdorf hat spielerisch das Ganze für sich entschieden. Wir haben uns mit den Jungs nach dem Spiel auch unterhalten.“ Für Tas stellt sich aber die Frage, ob man den Zuschauer tatsächlich als „neutral“ bezeichnen darf, nur weil er nicht Mitglied oder regelmäßiger Zuschauer bei Hörgersdorf ist. „Wäre das auf unserer Seite passiert, würde uns niemand glauben.“ Tas nannte etliche türkische Spieler, die in anderen Erdinger Vereinen spielen. „Aber sie waren in unserer Fankurve: Man stelle sich mal vor, einer dieser Jungs hätte den Schiri angegriffen – würden die auch als neutral angesehen?“ Keinesfalls wolle er jetzt eine Rassismus-Debatte aufbringen, „um Gottes Willen, das ist hier nicht das Thema“, betont Tas. Aber er wolle damit nur sagen, dass dieser Zuschauer gekommen ist, um Hörgersdorf anzufeuern.

Dieser wiederum schwört Stein und Bein, kein expliziter FCH-Anhänger zu sein. Gerüchte, wonach er schon öfter bei Spielen in Hörgersdorf gesehen worden sei, widersprach er heftig. „Da war ich noch nie. Ich habe ja nicht mal ein Auto.“ Den FCH habe er in dieser Saison nur einmal gesehen, „bei uns in Klettham“. Die Rot-Weißen seien sein Verein. „Ich schaue mir aber auch andere Spiele im Stadtgebiet an.“ Bei Türkgücü habe er es noch auf dem Platz getan, „aber ich möchte mich auch nochmal ausdrücklich beim FC Hörgersdorf entschuldigen“.

FCH-Vorstand Korbinian Grubers Gemütslage lag gestern zwischen Frust und Wut, als er nochmals den Spielfilm ablaufen ließ. „Das war ein Spiel mit extremen Höhen und Tiefen. Du bist zweimal hinten, kommst wieder ran und machst dann aus einem 2:4 ein 5:4, das mit Martin Grasser ein Mann erzielt, der die ganze Saison nicht in der Ersten gespielt hat – und dann passiert so etwas. „Wir sind nach dem Spiel zusammengesessen, als wären wir gerade abgestiegen.“

92. Minute: Das Schiedsrichter-Gespann bricht die Partie ab. Die Spieler, die den über 1000 Zuschauern eine tolle Partie gezeigt haben, sind fassungslos. © Hermann Weingartner

Und jetzt? Eine Neuansetzung hält Gruber für nicht gerecht. „Es kann doch nicht so einfach sein, als Außenstehender eine Neuansetzung zu erwirken.“ Gruber fürchtet, dass mit einem entsprechenden Urteil ein Präzedenzfall geschaffen würde. Er rief nochmal die Situation in Erinnerung: „Es stand 5:4 für uns in der 92. oder 93. Minute. Türkgücü war nur noch zu neunt. Und jetzt ein Wiederholungsspiel ab der 1. Minute mit elf gegen elf? Warum werden wir bestraft? Wir haben nichts getan, es war ja nicht einmal auf unserem Platz.“

Die Lengdorfer Platzordner hätten aber auch keine Schuld. „Wie hätten die verhindern sollen, dass jemand die drei Meter zum Linienrichter rennt?“ Allerdings hätte sich Gruber mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht. „Ob er jetzt Spielraum hat oder nicht – zuerst muss doch der Fußball an sich geschützt werden.“ Der habe mit dem Abbruch großen Schaden erlitten. „Jetzt wird nur noch darüber gesprochen und nicht mehr über das super Spiel oder die Tatsache, dass sich Hörgersdorf und Türkgücü einen harten, aber fairen Kampf geliefert haben. Zwischen den beiden Vereinen hat es nämlich überhaupt keine Probleme gegeben.“ Vermutungen seitens Türkgücü, besagter Zuschauer sei FCH-Sympathisant, kann Gruber nicht nachvollziehen. „Der Mann hat uns viel mehr geschadet als Türkgücü.“

Und jetzt? Sollte es tatsächlich zum Nachholspiel kommen, hat Hörgersdorf nicht nur ein personelles Problem. Wie berichtet, wollen neun Spieler auf einen Junggesellenabschied. „Die Hotels zu stornieren ist auch nicht so einfach“, meint Gruber. Und jetzt nochmals ein Spiel zu bestreiten, das man eigentlich schon gewonnen hat, „das ist schon auch eine psychische Belastung“.

Wie es nun mit der Relegation weitergeht – für Freitag ist das Spiel des Verlierers gegen St. Wolfgang geplant – stand gestern noch nicht fest. Neubert deutete an, dass sich alles verzögern werde im Falle eines Wiederholungsspiels, das ja auch nicht sofort stattfinden könne. Dafür hätten alle zu viel Kraft gelassen – physisch und psychisch.