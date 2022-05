Hörgersdorfer Pech: Spielabbruch in der 92. Minute

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Da ging es noch um Fußball: Denis Prsa überwindet Türkgücüs Keeper Ahmet Kaya zum 2:2. © Weingartner

5:4 in der Nachspielzeit gegen neun Türkgücü-Spieler: Es sah gut aus für den FC Hörgersdorf. Doch dann machte ein offenbar angetrunkener Zuschauer alles kaputt.

Lengdorf – Drei Jahre nach dem abgebrochenen Regenspiel gegen die SpVgg Altenerding hat der FC Hörgersdorf wieder ein Relegationsspiel für die Geschichtsbücher hingelegt. 5:4 führte der Kreisklassist in Lengdorf gegen den A-Klassen-Zweiten Türkgücü Erding. Der Klassenerhalt schien so nahe, ehe die Partie in der 92. Minute abgebrochen wurde. Der Grund: Einer der Schiedsrichterassistenten war von einem neutralen Zuschauer körperlich angegangen worden.

Ein Fall fürs Sportgericht und ein unwürdiges vorzeitiges Ende für ein spektakuläres Spiel, das für die Erdinger gar nicht besser hätte beginnen können. Ertugrul Nacar hatte sich auf der halbrechten Angriffsseite freigespielt und aus 18 Metern sein Glück versucht. Das wirkte recht harmlos, war aber doch keine schlechte Idee, denn Hörgersdorfs Keeper Johannes Wurzer ließ den Ball, der noch an den Innenpfosten prallte, zum 0:1 passieren (2.). Er wird sich selbst am meisten darüber ärgern. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Denis Prsa lief halblinks parallel zur Strafraumgrenze und setzte den Ball zum Ausgleich in den rechten Winkel – ein wunderschöner Treffer (7.).

Tor und Torheiten wechselten sich weiter ab. Vier Minuten später behinderten sich bei einer Flanke in den Hörgersdorfer Strafraum Torwart Wurzer und die Verteidiger Klaus Reger sowie Sebastian Walter gegenseitig. Lachender Vierter war Kaan Cay, der zur Erdinger Führung abstaubte (11.).

Auch Türkgücüs Abwehr agierte nicht fehlerfrei. Das ahnte Prsa, der einen zu kurz geratenen Rückpass erlief und Torwart Ahmet Kaya zum 2:2 überwand (36.). Auf der Gegenseite bekamen die Hörgersdorfer eine Flanke nicht gut verteidigt. Den Kopfball klärte Keeper Wurzer mit einem Reflex, aber Furkan Arslan drückte die Kugel zum 3:2 über die Linie (42.). Auch danach ging es heiß her in den Strafräumen, und das änderte sich zweiten Durchgang keineswegs.

Hörgersdorf drückte, Türkgücü konterte. Mehmet Cay traf frei vor Wurzer zum 4:2 (49.). In der 56. Minute nutzte Markus Berger nach einem Freistoß die nächsten Irrungen und Wirrungen im Erdinger Strafraum und donnerte den Ball aus acht Metern zum 3:4 unter die Latte. Als dann auch noch Arlind Syla nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (57.), war das für den FCH endgültig das Signal zur Aufholjagd. Allerdings musste zuvor FCH-Kapitän Reger in letzter Not mit einer Grätsche bei einem Erdinger Konter retten.

Regen, schwerer Boden, Kämpfe, Krämpfe, Torchancen, Paraden – was für ein Relegationsspiel. Da ließ sich auch Stöckl bei seinem Ausgleich zum 4:4 nicht lumpen. Zuerst setzte er einen Freistoß in die Mauer, um ihn dann ins Netz zu zimmern. Stöckl war es dann auch, der in der 88. Minute im Strafraum den eingewechselten Martin Grasser bediente, der zum 5:4 für Hörgersdorf traf.

Kurz darauf musste auch noch Gjergj Preniqi mit der Ampelkarte vom Platz. Was sollte da noch passieren? Die neun TG-Spieler versuchten nochmal alles, doch Hörgersdorf konterte und hätte bei einer Aktion im Strafraum durchaus einen Elfmeter bekommen können. Bei der Diskussion darüber hat ein vermutlich angetrunkener Zuschauer, der weder aus dem Fanlager von Türkgücü noch Hörgersdorf war, den Schiedsrichterassistent am Arm gepackt, um ihm die Fahne zu entreißen. Der meldete dies Schiedsrichter Gennadiy Koltun, der die Partie abbrach – in der 92. Minute und sehr zum Kummer des FCH. Denn die Partie wird wohl wiederholt werden müssen. „Und bei mir fahren am Freitag neun Spieler zu einem Junggesellenabschied nach Prag. Ich weiß gar nicht, wen ich aufstellen soll“. meinte ein sichtlich geknickter Hörgersdorfer Trainer Hape Walter.

VON DIETER PRIGLMEIR UND EICKE LENZ