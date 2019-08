Hörlkofen und Steinkirchen 2: Monsteraufgaben für zwei Außenseiter

Fußball

von Dieter Priglmeir schließen

Die Aufsteiger aus Hörlkofen und Steinkirchen 2 aus Hörlkofen und Steinkirchen 2 werden es eh schwer haben. aber zum Auftakt müssen sie gleich zu den Titelaspiranten.

Hörlkofen/Steinkirchen– Natürlich weht in der A-Klasse ein anderer Wind. Das wussten die beiden Neulinge, der SV Hörlkofen und der FSV Steinkirchen, schon vorher. Aber dieser Wind könnte schon am ersten Spieltag zu einem echten Sturm ausarten. Die beiden B-Klassen-Aufsteiger müssen nämlich gegen die Top-Favoriten der Liga ran. Die SpVgg Altenerding und die DJK Ottenhofen waren im Vorjahr noch Kreisklassisten. In den Testspielen zur neuen Saison deuteten sie mit ihren Leistungen schon mal an, dass sie dahin sofort wieder zurück wollen. Da könnte also einiges auf den HSV und FSV einfliegen. Wir fragten bei Christoph Böning und Daniel Scherzl, den Trainern der Außenseiter, nach.

Wenn es eine Wettquote für Euer Spiel gäbe, wie hoch wäre die?

Christoph Böning, Trainer des SV Hörlkofen: Objektiv betrachtet, steht es vielleicht 1:3 gegen uns. Wir sind der Außenseiter, weil wir von unten kommen. Aber ich würde natürlich auf Hörlkofen setzen.

Daniel Scherzl, Trainer des FSV Steinkirchen 2: Die Chancen stehen fifty-fifty, aber nein im Ernst. Wir sind natürlich der krasse Außenseiter gegen Ottenhofen. Wer was anderes behauptet, ist wahnsinnig.

Was habt Ihr, was der Favorit nicht hat?

Böning (Hörlkofen):Wir sind Altenerding vielleicht ein Jahr voraus. Neuer Trainer, neue Mannschaft – was bei der SpVgg gerade passiert, das hatten wir vergangenes Jahr. Wir sind durch diese Talsohle schon durch.

Scherzl (FSV Steinkirchen 2): Im Gegensatz zur DJK haben wir nichts zu verlieren. Wir müssen gegen andere Mannschaften – wie zum Beispiel die anderen B-Klassen-Aufsteiger – unsere Punkte holen.

Mal ehrlich, wo ist euch der Gegner voraus?

Böning (Hörlkofen): Altenerding kommt aus der Kreisklassse und bringt jede Menge Erfahrung und Spielpotenzial mit. Wir werden sicher noch viel lernen müssen, damit wir in den entscheidenden Situationen die Nase vorn haben. Wir haben aber auch eine große Gemeinsamkeit: Wir setzen ebenfalls auf den Nachwuchs. Derzeit haben wir vier Spieler, die noch in der A-Jugend der SG Hörlkofen/Wörth spielen können, uns aber schon unheimlich verstärken. Wir können sie gelegentlich und nur leihweise einsetzen. Die Jugend ist das A und O für uns. Und die Jungs haben es auch drauf.

Scherzl (FSV Steinkirchen 2):Ottenhofen hat viele Jahre auf höherem Niveau gespielt als wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich gar nicht großartig über den Gegner informiert habe. Wir müssen auf uns schauen, damit wir hinten gut stehen. Und vorne geht dann schon irgendwas.

Mit welchem Satz schicken Sie die Mannschaft aufs Feld?

Böning (Hörlkofen):Es gibt einige Sprüche aus meiner niedersächsischen Heimat, die ich sicher mal rauslassen werde. Aber das mache ich ein anderes Mal. Ich sage ihnen: „Spielt so Fußball, dass die Leute draußen sehen, dass ihr Spaß habt.“ Denn dann kommt meistens guter Fußball raus.

Scherzl:„Gehts ausse und habt’s Spaß.“ Das sage ich eigentlich immer. Wir haben einen Superhaufen. Nur wegen diesem Zusammenhalt sind wir aufgestiegen. Bei uns ist niemand von der Ersten beleidigt, wenn er mal in der Zweiten spielen soll. Wir trainieren auch gemeinsam. Wir sind definitiv eine Gemeinschaft.

Wie geht das Spiel aus?

Böning (Hörlkofen): Ich möchte gern einen Punkt mitnehmen. Ein Unentschieden wäre schon ein Teilerfolg. Aber es ist ja auch das erste Saisonspiel. Wir wissen nicht, wie eingespielt Altenerding schon ist. Deshalb tippe ich jetzt mal auf ein 1:1 oder 2:2.

Scherzl (FSV Steinkirchen 2):Unser Spiel gegen Ottenhofen geht 3:3 aus (lacht). Es ist wie bei der Frage nach der Wettquote. Das Ergebnis ist halt mein Wunsch. Ich würde mich über ein Unentschieden freuen. Und torreich soll das Spiel natürlich auch sein.

Und wo steht Ihr Verein am Ende der Saison?

Böning (Hörlkofen): Wie heißt es so schön? Gesichertes Mittelfeld. Wir wollen einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Denn wenn du gegen den Abstieg kämpfst, bist du einfach im Kopf nicht frei.

Scherzl (FSV Steinkirchen 2):Über dem Strich, also Klassenerhalt – das wäre super. Aber ganz ehrlich: Was letztes Jahr passiert ist – der Aufstieg mit beiden Mannschaften – das hat in der Winterpause keiner gedacht. Wir werden heuer richtig Gas geben, aber wenn wir wieder runter müssten, dann wäre das auch kein Beinbruch.