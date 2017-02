Hohes Tempo im Testpielt zwischen Eitting und Forstinning

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

FC Eitting - Mit einem starken Auftritt im Vorbereitungsspiel bei Bezirksligist VfB Forstinning hat Fußball-Kreisligist FC Eitting ein leistungsgerechtes 2:2 geholt.

Nach torloser erster Halbzeit legten die Eittinger wenige Minuten nach Wiederanpfiff das 1:0 vor. Tobias Herrmann hatte von einem Abspielfehler der Gastgeber profitiert und im Nachschuss zur Führung getroffen.

Der Bezirksligist kam postwendend zum 1:1, ebenfalls auf Einladung der gegnerischen Abwehr. Fredi Neudecker brachte die Eittinger nach einer Stunde mit einem Schuss ins lange Eck erneut in Front. Beide Mannschaften gingen ein hohes Tempo und hatten mit je einem Aluminiumtreffer Pech. Per indirektem Freistoß glichen die Forstinninger aus, nachdem Eittings Torwart Josef Huber nach einer zu ungenauen Rückgabe den Ball per Hand abgewehrt hatte. Am morgigen Dienstag gastiert der FC Eitting um 19.30 Uhr beim VfB Hallbergmoos.

Text: fcf

Quelle: fussball-vorort.de