Sechs-Tore-Mann Bilalli: „Ich habe auch Spaß am Vorbereiten“

Von: Dieter Priglmeir

Nicht aufzuhalten: Leart Bilalli (M.) lässt drei Aspis-Kicker stehen. Sechs Tore erzielte er in der Partie. © anh

Der Altenerdinger Leart Bilalli über Elfmeter und die SpVgg-Offensive.

Altenerding – Nein, am Altenerdinger Torrekord muss Leart Bilalli noch arbeiten. Den hält – natürlich – Dieter Brenninger. In einem Schülerspiel soll der spätere Bayern-Profi mal 20 Tore geschossen haben und in der kompletten Saison dann 100. Aber das war auch eine andere Zeit. Außerdem wurden Brenninger damals pro Tor vom Onkel Balthasar eine Wiener (wahlweise Leberkäs) versprochen.

Wir wissen nicht, welche kulinarischen Köstlichkeiten den Altenerdinger Fußballern vor der Kreisklasse-Partie gegen den TSV Aspis Taufkirchen offeriert wurden. Die Ansage von Trainer Pedro Locke hat aber auf alle Fälle ihre Wirkung gezeigt. 9:0 siegte sein Team (wir berichteten). Die ersten fünf Tore erzielte Bilalli. In der 82. Minute legte er noch eins nach. Sogar ein siebtes Tor wäre möglich gewesen – wenn er nicht einen Elfmeter verschossen hätte. Wir sprachen mit dem 23-jährigen Erdinger.

Herr Bilalli, sechs Tore in einem Spiel – ist Ihnen das schon mal gelungen?

Nein, das war das erste Mal. In der B-Jugend sind mir zweimal fünf Tore in einem Spiel gelungen. Das Besondere diesmal war aber auch, dass alle sechst Tore unterschiedlich waren.

Was war das coolste Tor?

Das Freistoßtor war für mich das coolste der Tore.

Wie war die Reaktion der Mitspieler? Haben sie Sie gefeiert oder wegen des Elfers geneckt?

Egal ob wir schlecht oder gut spielen – wir halten immer zusammen, es gibt überhaupt keinen Neid. Wir sind ein supertolles Team. Ich war sehr glücklich über die sechs Tore, ich bin auch sehr dankbar für die Vorlagengeber, denn ohne meine Mitspieler hätte ich die Tore nicht gemacht. Nach dem dritten Treffer hat mein Trainer zu mir gesagt, dass ich noch mehr Tore machen werde. Er hatte Recht.

Und der Elfmeter?

Das ist immer so eine Glückssache, eine 50/50-Chance. Keiner hat was wegen dem verschossenen Elfer gesagt. Es waren eher aufbauende Worte von allen Spielern. Aber ich werde die nächsten Spiele nicht mehr schießen. Den nächsten Elfer wird Sammy Kronthaler übernehmen. Ich muss nicht zwingend Torschützenkönig werden, aber wenn ich es werde, dann ohne ein Elfmetertor.

Eure zwei Siege waren ja eine deutliche Ansage für die anderen Kreisklassisten. Wird’s genauso leicht wie in der A-Klasse?

Im Fußball darf man nie einen Gegner unterschätzen, egal wie viele Spiele sie verloren haben oder wie viele Tore die kassiert haben. Im Fußball kann sich so schnell etwas ändern und ein Spiel auf den Kopf stellen. Unser Ziel ist klar: Aufsteigen mit den meisten Punkte und bis zum Ende kein Spiel verlieren.

Und da wäre noch die Torjägerkrone. Ihr Ziel: Wie viele Tore sollen es heuer werden?

Vergangene Saison habe ich 22 Tore geschossen, das waren die meisten in der A-Klasse 7. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß daran, Tore vorzubereiten. Ich hatte mehr Assists als Treffer. Ich bin ein absoluter Teamplayer, freue mich auch sehr, wenn meine Mitspieler erfolgreich abschließen. Ich will natürlich gerne viele Tore schießen, aber auch viele Vorlagen geben. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, 30 Tore zu machen.