Auch die Zweite siegt

Der FC Forstern ist wieder da

Schneller als die Wacker-Abwehr: Alex Allram (M.) sorgte für die Entscheidung. © eicke lenz

Die Fußballerinnen des FCF feiern zwei Siege in der Bayern- und Landesliga.

Forstern – Gut erholt zeigten sich Forsterns Fußballfrauen von der 1:2-Heimpleite gegen Bayernliga-Aufsteiger Germania Ebing. Das Spitzenspiel in Bad Aibling gewann der FCF mit 3:1 (2:0) Toren. Ein frühes Tor von Isabel Bohn gab sofort weiteren Auftrieb. Vanessa Meingaßner hatte die Ecke getreten. Bohns Kopfball wurde von der Aiblinger Torfrau Franziska Kutzner abgewehrt, doch sie setzte nach und traf erstmals für den FC. Die Gäste ließen den Gegner erst gar nicht zur Entfaltung kommen. Die Innenverteidigung mit Julia Ruckdeschel und Bohn zeigte sich zweikampfstark und stellungssicher. Im Mittelfeld hatten Helena Altenweger, Anita Wimmer und Meingaßner alle Fäden in der Hand.



Kurz vor dem Pausenpfiff bereitete Sophie Daumoser das zweite Tor mustergültig vor. Sie hatte sich am linken Flügel durchgesetzt, drang in den Strafraum ein und legte für Sandy Gilhuber auf, die den Ball nur noch ins Tor schieben musste.



Auch nach Seitenwechsel behielt der FC Forstern seine offensive Spielweise bei und kam früh zum dritten Tor. Anita Wimmer war in halblinker Position von den Beinen geholt worden. Den Freistoß jagte Meingaßner mit einem satten Torschuss unhaltbar in den linken Winkel. Nicht nur wegen des Treffers war Meingaßner, die die verletzte Franzi Stimmer vertrat, beste Spielerin auf dem Platz.



Der Jubel über das wunderschöne Tor war kaum verklungen, da schlug der Gegner zu. Nach einem überraschenden Flankenwechsel kam Veronika Probs an den Ball, die mit ihrem Schuss unter die Latte Forsterns Torfrau Tine Kneißl keine Abwehrchance ließ.



Über die Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche herrschte Einigkeit, auch wenn die Mannschaft in der kommenden Woche bei Tabellenführer Würzburger Kickers sicher mehr gefordert wird. Trainer Sebastian Wiese lobte: „Trotz einiger Krankheitsfälle und verletzungsbedingter Ausfälle hat die Mannschaft eine tolle Reaktion auf die Niederlage gegen Ebing gezeigt.“ Kämpferisch habe sich jede Spielerin von der ersten Sekunde an einsatzbereit gezeigt. „Vor allem die Innenverteidigung und eine überragende Vanessa Meingaßner haben den Unterschied gemacht und uns einen ungefährdeten Sieg beschert. Jetzt wollen wir auch in Würzburg zeigen, dass wir weiter mindestens in die Top drei gehören und fahren selbstverständlich dorthin, um die Punkte zu holen.“



Auch die Zweite siegt

Mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen den FFC Wacker München 2 hat der FC Forstern 2 den Aufwärtstrend auch in ein zählbares Ergebnis umgemünzt. Zuvor hatte es zwei unglückliche 0:1-Niederlagen gegeben.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit einer aufmerksamen Forsterner Abwehr. Nur einmal passte die Defensive nicht auf, doch Torfrau Lily Koch bereinigte die Situation. Zwar hatten die Gäste mit der schnellen Nana Opoku eine starke Angreiferin, doch sie kam im ersten Abschnitt nur wenig zur Geltung. Auch auf der Gegenseite ließ die Abwehr nur wenig zu – bis nach einer halbe Stunde Rosa Knauer entwischte und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den Strafstoß verwandelte Co-Trainerin Corinna Grimm sicher.

Nach einer Stunde kam Lina Fortmann nach einer Hereingabe vor der Torfrau Suvi Kukka Seidenschwarz an den Ball und schloss zum 2:0 ab. Der Gast gab nicht auf. Zweimal setzte sich Opoku durch, scheiterte aber an der Latte und verfehlte das Tor knapp. Für die Entscheidung sorgte Alex Allram, die zwei Schritte schneller war als zwei Abwehrspielerinnen (81.).

Kurze Zeit später schied Leonie Fischer mit einer Fußverletzung aus, doch auch mit einer achtminütigen Nachspielzeit änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Trainerin Julia Deißenböck: „Die Mannschaft hat hervorragend gekämpft und auch ein gutes Spiel abgeliefert. Besonders gefreut hat mich, dass die Mannschaft in der Abwehr sehr gut gegen den Ball spielte und keinen Gegentreffer zuließ. Wir wurden endlich für die guten Leistungen in den zurückliegenden Spielen belohnt.“ fcf