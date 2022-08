„In Langengeisling ist immer wieder ist was anderes“

Von: Wolfgang Krzizok

Spielertrainer Max Hintermaier (M.) hat viel zu tun. © Christian Riedel

FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier muss sein Team erneut umstellen.

Langengeisling – Vor einer richtungsweisenden Partie steht der FC Langengeisling an diesem Samstag, wenn um 14 Uhr der TSV Siegdorf im Geislinger Sportpark gastiert. Der FCL ist nach zwei Niederlagen hintereinander etwas außer Tritt geraten. Die Gäste sind dagegen noch gar nicht in Tritt gekommen und haben von fünf Spielen erst eins gewonnen, das allerdings gegen Waldperlach. Mit einem Sieg könnte der TSV mit den Geislingern nach Punkten gleichziehen.

„Die Siegsdorfer sind ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, deshalb muss ein Sieg her“, fordert FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. Vergangene Saison ist das den Geislingern nicht gelungen, da gab es ein 2:2 und ein 0:1. „Ich kann sie schlecht einschätzen“, gibt er zu. „Obwohl sie mit Jonas Neuhofer den Bezirksliga-Toptorjäger der vergangenen Saison verloren haben – er ist nach Ruhpolding gewechselt – schießen sie doch viele Tore“, sagt Hintermaier und ergänzt: „Sie kriegen aber auch viele.“ Nach fünf Spielen weist der TSV ein Torverhältnis von 12:14 auf, die Geislinger stehen bei 6:9. Der FCL-Spielertrainer hat Siegsdorf bei der 2:3-Niederlage in Moosinning beobachtet. „Da lagen sie 0:3 zurück, haben sich aber nochmal herangekämpft. Ein Indiz dafür, dass sie nicht locker lassen.“ Und er lobt die Siegsdorfer: „Sie spielen sehr gut gegen den Ball.“

Was sein Team betrifft, so gibt es im Kader wieder Veränderungen: „Immer wieder ist was anderes.“ Torwart Michael Hierl ist wieder da, ebenso wie Michael Faltlhauser und Ömer Altinisik. Dafür muss Hintermaier auf Urlauber Maurice Steck und den rot-gesperrten Paul Bucher verzichten. Länger ausfallen dürfte Abwehrspieler Lucas Seeholzer. Er hat sich nach einem Zeckenbiss an Borreliose infiziert. „Er hat sich schon eine zeitlang schlapp gefühlt, jetzt hat sich bei einer Untersuchung rausgestellt, dass er Borreliose hat“, bedauert der FCL-Spielertrainer. „Er bekommt Antibiotika und ist mindestens zwei Wochen raus.“

Und noch eine andere Sorge hat Hintermaier: das Herbstfest. Diesbezüglich hat er seine Burschen ins Gebet genommen. „Jetzt war drei Jahre lang kein Herbstfest, da kommt’s jetzt auf den einen oder anderen Tag auch nicht mehr an“, meint er. Tipp: 3:2 für Langengeisling

FCL-Kader

Hierl (Millisterfer) , M. und D. Geigerseder, Hintermaier, Faltlhauser, Dornauer, Altinisik, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, Buchberger, Wilson, Riederle, Birnbeck