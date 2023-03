„Verdienter Sieg“: TSV St. Wolfgang dreht in der zweiten Halbzeit auf

Von: Hermann Weingartner

Der TSV St. Wolfgang (weiße Trikots) im Testspiel gegen den FSV Steinkirchen (schwarze Trikots). Hier der Ausgleich der Gäste durch Valmir Hajrizaj. © Weingartner

Ein eisiger Wind fegte über den St. Wolfganger Kunstrasenplatz. Trotzdem fand das Spiel des TSV gegen den FSV Steinkirchen statt, das 5:1 (2:1) endete, und bei dem ein ganz ansehnlicher Fußball gezeigt wurde.

St. Wolfgang - „Die ersten 20 bis 25 Minuten haben wir nicht schlecht gespielt“, erzählt TSV-Trainer Stefan Rottenwaller. Manuel Grundner traf zur 1:0-Führung für die Gastgeber (24.). „Dann aber haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben, das dann auf unserer Seite von vielen Unkonzentriertheiten und Fehlpässen geprägt war.“

Prompt fiel der Ausgleich (Foto), als (v. l.) Torwart Lukas Linner und Abwehrspieler Simon Peinelt den Steinkirchener Valmir Hajrizaj nicht am Abschluss hindern konnten (29.). Nach einem Standard gelang Peinelt kurz vor der Pause die erneute Führung für den TSV. Beide Mannschaften wechselten dann fleißig durch. „Wir haben siebenmal gewechselt, sind wieder besser ins Spiel gekommen und haben konzentriert agiert“, sagt Rottenwaller und lobt sein Team. „Die Jungs haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt und das Tempo halten können.“

Steinkirchen brach dagegen ein wenig ein, was die St. Wolfganger ausnutzten. Markus Thalmeier traf zum 3:1 (50.), und Manuel Daumoser schnürte einen Doppelpack zum 5:1-Endstand (64., 80.). „Es war ein verdienter Sieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht“, resümiert TSV-Coach Rottenwaller. „Ich bin durchaus mit dem Ergebnis und auch mit dem Spielverlauf zufrieden.“