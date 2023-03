FC Langengeisling: Sechs-Punkte-Spiel gegen SV Ostermünchen

Von: Wolfgang Krzizok

Volldampf voraus heißt es jetzt wieder für Paul Bucher (M.) und den FC Langengeisling. © Christian Riedel

Die „Operation Klassenerhalt“ beginnt für den FC Langengeisling an diesem Samstag um 14 Uhr daheim gegen den SV Ostermünchen.

Langengeisling – „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, weiß Geislings Spielertrainer Maxi Hintermaier. Ostermünchen liegt nämlich auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, punktgleich mit der U 23 des TSV Buchbach, und nur vier Zähler hinter dem FCL – bei einem Spiel weniger.

Hintermaier kann es kaum mehr erwarten, dass angepfiffen wird. „Endlich geht’s wieder los“, sagt er und blickt auf eine „im Großen und Ganzen gute Vorbereitung“ zurück. Die 1:7-Schlappe gegen den Regionalligisten TSV Buchbach („Die waren kein Maßstab, das war eher eine Laufeinheit für uns“) nimmt er ebenso locker, wie die 1:4-Niederlage beim letzten Testspiel in Garmisch-Partenkirchen. „Das war nicht wirklich unsere Kragenweite. Die stehen in der Bezirksliga Süd mit großem Vorsprung auf Platz eins und steigen sicher auf.“ Insgesamt hätte sein Team in der Vorbereitung „gut mitgezogen“.

FC Langengeisling: Revanche fürs Hinspiel

So sei er für Samstag zuversichtlich. Und er fügt noch an: „Außerdem haben wir noch eine Rechnung offen.“ Im Hinspiel waren die Geislinger nämlich sang- und klanglos mit 0:4 Toren untergegangen. Aber Hintermaier weiß auch warum: „Da hatten wir grade mal zwölf Feldspieler dabei, Torwart Chris Brader saß als Ersatz-Feldspieler auf der Bank.“

Doch diesmal schaut der Kader besser aus, obwohl mit Michael Hierl (Zahn-OP) und Louis Rotert (USA-Reise) gleich zwei Torhüter fehlen. So wird Christian Bernhardt zwischen den Pfosten stehen und Brader auf der Bank sitzen. Außerdem muss Hintermaier auf den nach wie vor verletzten Niko Simak verzichten – und auch auf Dominik Geigerseder, der sich aus privaten Gründen überraschend vorerst vom Fußball verabschiedet hat. Hintermaier fordert: „Wir müssen Ostermünchen auf Distanz halten.

FCL-Kader

Bernhardt (Brader), Wilson, Seeholzer, Faltlhauser, Hintermaier, Aigner, S. Stenzel, K. Stenzel, Kaiser, Dornauer, M. Geigerseder, Bucher, Rupprecht, Maier, Riederle, Buchberger, Birnbeck, Wiesheu