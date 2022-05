SpVgg Altenerding: K.o. in letzter Minute im Kreisfinale gegen Träsch-Klub

Dreh- und Angelpunkt: Der Gerolfinger Ex-Nationalspieler Christian Träsch (r.) lässt hier Leart Bilalli aussteigen. © anh

Trotz eines couragierten Auftritts hat die SpVgg Altenerding im Toto-Pokal-Kreisfinale gegen den FC Gerolfing mit 1:2 (0:0) Toren den Kürzeren gezogen.

Altenerding – Das Spiel wurde vor allem von der Dramaturgie in der Schlussphase geprägt, in der zwei Treffer fielen.

In der Anfangsphase gingen beide Teams wenig Risiko. Im ersten Abschnitt gab es nur wenig Chancen, wobei Leart Bilalli nach elf Minuten mit einem Schuss, der knapp das Tor verfehlte, zumindest für etwas Gefahr sorgte. In der 29. Minute hatten die Gastgeber dann die bis dahin beste Chance. Bilalli hatte auf dem linken Flügel zwei Abwehrspieler überlaufen und lief von außen allein aufs Tor zu, doch sein Pass nach innen, wurde im letzten Moment abgefangen.

Wenig später stockte der SpVgg der Atem, denn nach einer Hereingabe von der rechten Seite kam Kapitän Felix Winkelmeyr zum Abschluss, doch Keeper Jonas Pamer reagierte glänzend. Zwar stocherte Daniel Jester im Nachsetzen den Ball dann noch über die Linie, stand dabei aber im Abseits.

Nach Wiederbeginn nahm die Risikobereitschaft auf beiden Seiten zu. Nach vier Minuten kam Nihad Mujkic nach Freistoß von Leonardo Tunjic zum Kopfball, doch er wurde entscheidend gestört und brachte den Ball nicht aufs Tor. In der 52. Minute fiel die Gästeführung. Nach einem Pass von Ex-Nationalspieler Christian Träsch schoss Torjäger Anastasios Porfyriadis flach zum 1:0 ein.

Obwohl die Hausherren anschließend mehr in die Offensive investierten, verstanden sie es nicht, die sehr kompakt stehende Gerolfinger Defensive aus den Angeln zu heben. Die Elf von Trainer Den Lovric zeigte nun bei Konterangriffen ihre Klasse und war dem zweiten Treffer mehrmals nahe. Vor allem der auf dem rechten Flügel sehr agile Lukas Achhammer machte viel Wirbel, und seine Hereingaben sorgten immer wieder für Gefahr. Beim ersten Mal wurde der Ball von Freund und Feind verfehlt und ging knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später nutzte er einen Ballverlust von Altenerdings Johannes Irl am eigenen Sechzehner, wurde dann von Irl im Strafraum hart attackiert, doch der gut leitende Schiedsrichter Pascal Hohenberger pfiff keinen Elfmeter.

Die Schlussphase wurde dramatisch: Nach zwei weiteren Möglichkeiten der Gäste traf Irl im Gegenzug die falsche Entscheidung. Anstatt aus 14 Metern abzuziehen, wollte er den Ball auf Elmaz Mujic spielen, doch war der Pass zu ungenau. Vier Minuten vor dem Ende sorgte Irl aber für den Ausgleich. Nach einer Ecke landete das Leder beim Altenerdinger Mittelfeldspieler, der unhaltbar für Schlussmann Florian Meier zum 1:1 einschoss. Aber in der Nachspielzeit entschied der Kreisligist mit einem Lucky-Punch die Partie für sich: Nach einer Hereingabe von rechts war Ugur Genc zur Stelle und vollstreckte zum 2:1-Siegtreffer.

Nach Spielende überwog bei den Veilchen zunächst die Enttäuschung. Doch mit zunehmender Dauer war man doch stolz darauf, was man im Toto-Pokal-Wettbewerb geschafft hat. (Andreas Heilmaier)