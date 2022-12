„In normaler Besetzung hätten wir sicher gewonnen“

Diesmal war für Simon Rüdiger kein leichtes Spiel gegen die Schleißheimer Defensive. © Riedel

Altenerdinger Handballer verlieren mit Rumpfteam – Steininger und Saalborn überzeugen

Altenerding – In absoluter Notbesetzung hatten die Handballer der SpVgg Altenerding beim TSV Schleißheim das Nachsehen. Der Bezirksoberligist musste sich 28:33 (15:18) geschlagen geben. Trainer Peter Mesiarik: „Angesichts der vielen Ausfälle konnte ich leider kein besseres Ergebnis erwarten.“

Moritz Sturm, Joseph Wyhnalek, Luis Leitner, Tobias Schlecht, Quirin Huber oder Christian Loris – diese Leistungsträger fehlten. Auf der rechten Seite mussten die Altenerdinger komplett ohne Stammkraft klarkommen. In der ersten Hälfte entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, nach 20 Minuten führten die Altenerdinger sogar 11:10.

Mit Abstand am besten spielten die jüngsten Akteure auf: Tim Steininger überzeugte mit seiner Unbekümmertheit, er ging ohne Rücksicht auf Verluste in die gegnerische Defensive. Jakob Köhler überzeugte ebenfalls im Angriff wie auch in der Abwehr, beide zusammen markierten fast die Hälfte der SpVgg-Tore.

Enttäuscht zeigte sich Mesiarik dagegen vom erfahrenen Severin Lößl: „Bei ihm klappte diesmal leider so gut wie gar nichts.“ Kein einziger Treffer fiel in dessen Bilanz.

Aus der Führung wurde schnell ein Rückstand, und über ein 11:14 lagen die Gäste zur Pause 15:18 hinten. Der Start in die zweite Partie gehörte Altenerding mit drei Treffern in Folge, einen erzielte Tim Saalborn in seinem ersten Auftritt bei den Herren 1. Später führten die Altenerdinger nach einem Treffer Steiningers 22:21 – anschließend lief allerdings vieles schief.

Ausgerechnet Leistungsträger Simon Rüdiger widerfuhren nun in kurzer Folge zwei Fehlpässe und zwei verpatzte Würfe. Die Schleißheimer nutzten diese Unzulänglichkeiten zu drei Toren in Serie zum 22:24 aus SpVgg-Sicht. Ein großes Aufbäumen gab es in der Folge nicht mehr. Angesichts der vielen Ausfälle hatte Mesiarik kaum Wechselmöglichkeiten zur Verfügung. Viele Akteure mussten praktisch durchspielen, daher ließen langsam, aber sicher auch die Kräfte nach. Am Ende gab es die Niederlage bei einem schwach eingeschätzten Bezirksoberliga-Team: „Die Gastgeber waren wirklich nicht gut. In normaler Besetzung hätten wir sicher gewonnen“, bekräftigte Mesiarik: „Hoffentlich kommen zur schweren Heimaufgabe gegen Mainburg am nächsten Spieltag einige Männer zurück.“ hz

SpVgg-Tore

Tim Steininger 8, Jakob Köhler 5, Niklas Fleps 5/4, Simon Rüdiger 4, Tim Saalborn 3, Jakob Thees 2 und Marc Weber.