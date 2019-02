Isener Volleyballerinnen bringen Fußballern erste Saisonniederlage bei

Frauen schlagen Männer

von Wolfgang Krzizok schließen

Kampf der Geschlechter beim TSV Isen.

Isen – Die Fußballer haben die Volleyball-Juniorinnen aus dem Verein zu einem Spiel herausgefordert – und verloren.

„Unser Abteilungsleiter Manfred Grosse hat den Wettkampf organisiert“, erzählt Andreas Januschkowetz, Co-Trainer der Isener Kicker. „Die Volleyballerinnen schauen öfter bei unseren Spielen zu, und da ist ihm die Idee gekommen, dass wir gegen sie mal Volleyball spielen.“ Nachdem die Mädchen „gleich on fire waren“, wie es Januschkowetz beschreibt, wurde kurzerhand ein Spiel in der Schulturnhalle organisiert, auf diversen Kanälen beworben, und so kamen schließlich rund 80 Zuschauer, um sich die Partie anzuschauen.

„Beim Einspielen habe ich mir gedacht, dass wir gnadenlos untergehen“, berichtet der leidenschaftliche Fußballer. „Was die für Aufschläge rübergehauen haben, das war der Hammer.“ Im Spiel aber boten die Kicker den Spezialistinnen dann doch ganz gut Paroli. Der erste Satz ging knapp mit 25:23 Punkten an die Mädchen. „Im zweiten Satz waren wir richtig gut, und es hat lange so ausgeschaut, als sollten wir gewinnen“, schwärmt Januschkowetz. „Dann aber ist der Einbruch gekommen und wir haben 21:25 verloren.“ Im dritten Durchgang habe er schnell gemerkt: „Unsere erste Saisonniederlage ist nicht mehr aufzuhalten.“ Haben doch die TSV-Kicker als einziges Team der A-Klasse 8 in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Nach dem 25:20 im dritten Satz war es aber dann soweit. „Wir haben unsere erste Saisonniederlage mit Fassung getragen“, meint Januschkowetz schmunzelnd. „Es war eine Riesengaudi, die Fans haben geschrien, es war einfach eine unglaubliche Stimmung.“

Anschließend habe man noch eine lockere Mixed-Partie gespielt, ehe die Kontrahenten zum gemütlichen Teil des Abends im Vereinsheim übergingen, der laut dem Co-Trainer „mit Esssen, Karteln, Bier-Pong und sonstigen Trinkspielen bis halb vier Uhr morgens gedauert hat“.

Das soll aber erst der Anfang gewesen sein. Im Sommer ist ein Mixed-Fußballturnier mit den Volleyballerinnen geplant, außerdem wollen die Fußballer zusammen mit den Isener Tennis-Frauen ein Mixed-Turnier veranstalten. „Wir wollen, dass die Vereine im Ort mit solchen Aktionen zusammenwachsen“, erklärt Januschkowetz. „Und dass Jeder Jedem mal bei den Punktspielen zuschaut.“ Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht: „Und der ist schon mal super gelaufen.“