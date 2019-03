FC Langengeisling: Fischen und E-Sports als neue Abteilungen?

Jahreshauptversammlung mit ungewöhnlichen Kassenbericht

Es passte perfekt, dass der FC Langengeisling seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus Pfanzelt abhielt. Also dort, wo alles begann.

Langengeisling– „Vor 99 Jahren haben im Nebenzimmer ein Dutzend Geislinger den Verein gegründet, mein Opa war einer davon“, sagte Vorsitzender Sepp Kaiser. Die folgenden zwei Stunden waren ein ständiger Zeitsprung. Hier die Historie – die Vorbereitungen auf die 100-Jahr-Feier laufen längst – und da die Zukunft mit dem neuen Vereinsheim, das laut Projektleiter Tobi Eder im Herbst bezugsfertig sein dürfte.

Das 2,5-Millionen-Projekt ist auch der Grund für den ungewöhnlichsten Kassenbericht der FCL-Vereinsgeschichte. Schatzmeister Richard Graf wies nämlich für das Jahr 2018 einen Gewinn von 412 000 Euro aus, der aber nur davon komme, „dass buchhalterisch die Aufwände erst in den Folgejahren durch die Abschreibungen auf das Großprojekt entstehen werden“. Das Großprojekt Clubheim, dessen Löwenanteil die Stadt Erding finanziert,war auch der Grund, dass sich der Umsatz auf 1,8 Millionen Euro beläuft, erklärte Graf. „Im ganzen Jahr hatten wir 3500 Buchungen, also fast zehn pro Tag. Solche Zahlen hätte ich mir auch nicht träumen lassen, als ich vor fünf Jahren das Amt übernahm“, sagte der Kassier, der sich zudem als Jugendtrainer engagiert.

„Ja, in den vergangenen fünf Jahren ist es uns nie langweilig geworden“, meinte auch Kaiser, was für BLSV-Kreisvorsitzenden Martin Weber aber auch keine Überraschung war. „Die Vorsitzenden des FCL haben immer schon Visionen gehabt, die auch umgesetzt werden. Wenn die Alten was abreißen, bauen die Jungen das nächste schon wieder auf.“

Und damit ist nicht nur das Vereinsheim gemeint. Clubchef Kaiser kündigte an, dass der Verein schon bald zwei neue Abteilungen haben könnte: Die Sportfischer könnten bereits im Herbst dazustoßen. Außerdem gebe es Überlegungen, E-Sports eine Heimat zu geben, zumal FCL-Kicker Maxi Maier schon etliche Turniere veranstaltet habe. „Und mir schwebt auch noch eine Boule-Bahn vor“, sagt Kaiser, „denn wir wollen unsere Mitgliederzahl noch erheblich steigern“

Die liegt derzeit bei 786, was ein Plus von 24 bedeutet. Und die Tendenz sei weiter steigend, weil die bestehenden Sparten laut deren Abteilungsleiter stabil sind oder wachsen – wie etwa die Taekwondo-Gruppe, die gern noch mehr Hallenzeiten hätte. „Da stoßen wir aber an Grenzen. Hier holt uns momentan einfach unser eigener Erfolg ein“, meint Kaiser.

Abhilfe könnte hier die neue Dreifach-Halle schaffen, sagte Erdings OB Max Gotz, der von den neuen Sportanlagen in Erding-Nord berichteten, für die die Stadt 14 Millionen Euro in die Hand nehme. „Erding-Nord? Das sind die Geislinger Änger“, meinte Kaiser grinsend. „Das muss ich so sagen, sonst wäre ich nicht da Bua vo’ meim Bap“, sagte der Sohn des ehemaligen Langengeislinger Bürgermeisters, der dann den FCL so beschrieb: „Unsere DNA ist einfach: Wir sind für alle Neubürger offen. Wir stehen voll zu Erding, aber im Herzen samma Geislinger.“

„Und das müsst ihr auch bleiben“, antwortete darauf Gotz. Es sei wichtig, dass die Besonderheiten, Vereinsstrukturen und Siedlungen erhalten bleiben. „Wir wollen nicht, dass die Stadt zu einem Einheitsbrei wird.“

Apropos Brei: Den wird es im künftigen Vereinsheim nicht geben, sondern vor allem bayerische Kost der besonderen Art. Das versprachen die neuen Wirtsleute Anja und Gerd Hirsch, die sich in der Versammlung den Mitgliedern vorstellten (Bericht folgt). DIETER PRIGLMEIR