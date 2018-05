Taffertshofer hält Wartenberg im Meisterschafts-Rennen

Sieg über Altenerding

von Daniela Oldach schließen

Nach dem 4:1-Sieg über die SpVgg Altenerding redet der TSV Wartenberg im Kampf um die Meisterschaft weiter mit. „Im Fußball ist halt alles möglich“, freute sich TSV-Spielertrainer Jakob Taffertshofer.

Nur mit einem Sieg würde sich der TSV Wartenberg seine Chance auf den Meistertitel bewahren. Und diese Hausaufgabe erfüllte der TSV mit Bravour. Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten zerstörten alle Altenerdinger Hoffnungen.

Jubeln durften aber zuerst die Gäste. Nach einem Pass auf Louis Holtkamp kam das Leder zur Torauslinie zurück. Nutznießer war Nessim Mahsas, der aus 16 Metern zur SpVgg-Führung ins lange Eck abzog (23.). Nach einem Angriff über links brachte TSV-Spielertrainer Jakob Taffertshofer den Ball flach zum freistehenden Maximilian Kronseder, der aus kurzer Distanz ausglich (29.).

Nach dem Seitenwechsel machte Wartenberg innerhalb von sieben Minuten alles klar. Ein Einwurf kam zum freistehenden Taffertshofer, der keine Mühe hatte, den Ball zum 2:1 über die Linie zu drücken (56.). Dann ein Ballverlust 20 Meter vor dem SpVgg-Tor, das Leder kam auf dem Flügel zu Martin Maier. Dieser passte auf Kronseder, ein Altenerdinger wollte die Situation aber retten und spitzelte dabei den Ball unhaltbar ins eigene Netz (60.). Nun waren die Gäste völlig von der Rolle und kassierten wenig später auch noch das 1:4. Wieder hatte es Einwurf für Wartenberg gegeben, wieder kam das Leder zum freistehenden Taffertshofer, der einnetzte (63.).

Altenerding spielte noch lange Bälle über Alexander Ihm, doch Wartenberg stand in der Verteidigung kompakt und ließ nichts anbrennen. In der Schlussphase sah Altenerdings Dominic Florian noch die Ampelkarte (85.). Auch für Taffertshofer war das eine überzogene Entscheidung. „Die erste Halbzeit war ganz in Ordnung. Aber dann haben wir durch Abwehrfehler in der zweiten Hälfte und die Gegentore uns selbst um den Erfolg gebracht“, meinte SpVgg-Abteilungsleiter Andi Heilmaier.