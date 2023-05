Jeder darf mal ran: Sieben Schwaiger Treffer, sechs Torschützinnen

Teilen

Viel Grund zur Freude haben in dieser Saison die Fußballerinnen des FC Schwaig. Diesmal gelang ein 7:0-Erfolg. © Christian Riedel

Was für eine Gala der Bezirksliga-Kicker des FC Schwaig

Schwaig – Wird die SG Otterfing/Holzkirchen der neue Lieblingsgegner des FC Schwaig? Nach dem 10:1-Sieg im Hinspiel, gewann der FC nun das Auswärtsmatch mit 7:0 (5:0) Toren.

Dabei agierten die Gastgeberinnen couragiert und unterbanden den Schwaiger Spielaufbau. Die größte Chance der SG klärte Vroni Rupprecht, als sie artistisch auf der Torlinie für ihre bereits geschlagene Torhüterin Sophie Zeilhofer rettete. Mit längerer Spieldauer kamen die Schwaiger besser in die Partie.

Lola Ascher war es dann, die nach einem Angriff über rechts für die Gästeführung sorgte (25.). Von nun an schnürte Schwaig die SG in der eigenen Hälfte ein, sodass Katharina Blank nur drei Minuten später erhöhte.

Mehrere hochkarätige Chancen blieben ungenutzt ehe Nora Alisch mit einem herrlichen Alleingang auf 3:0 (38.) erhöhte. In der 44. Minute krönte Emily Grimes ihr Comeback mit dem Treffer zum 4:0, und mit dem Pausenpfiff erzielte Nadine Kutscher noch das 5:0. Nach dem Wiederanpfiff kontrollierten die Schwaiger die Partie. Auch Rückkehrerin Lisa Maier schob nach Aschers Steckpass in gewohnter Manier zum 6:0 (60.) ein. Das 7:0 (88.) vollendete erneut Kutscher, die von Ascher in Szene gesetzt worden war.

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten war das letztlich ein klarer, wenn auch um das ein oder andere Tor zu hoch ausgefallener Sieg für unsere Mädels. Denn das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf, speziell in der Anfangsphase, wieder“, so Schwaigs Trainer Mane Buchhauser. hr