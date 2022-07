Ohne Wieselsberger nach Schweinfurt - TSV Buchbach will beim Favoriten punkten

Voll dagegen gehalten haben die Buchbacher um Alexander Spitzer (r.) und Aleksandro Petrovic (l.) beim jüngsten Aufeinandertreffen mit den Hachingern um Sandro Porta (2. v. l.) und Patrick Hobsch © Sven Leifer

Der TSV Buchbach möchte in Schweinfurt die ersten Punkte einfahren. Dabei muss der TSV auf Joe Wieselsberger aufgrund eines Muskelfaserrisses verzichten.

Buchbach – Am zweiten Spieltag der Regionalliga wartet auf den TSV Buchbach, nach dem Auftakthammer gegen Unterhaching, der nächste dicke Brocken. Die Rot-Weißen gastieren heute um 19 Uhr beim 1. FC Schweinfurt. „Das ist schon ein Brett aus dem obersten Regal der Liga, trotzdem sind wir optimistisch“, sagt Buchbachs Trainer Marcell Thallinger.

Trotz der Niederlage gegen Unterhaching sei die Stimmung gut. „Die Neuen haben sich schnell integriert, und die vielen jungen Spieler verstehen sich auch sehr gut untereinander“, sagt Thallinger, der große Entwicklungsschritte sieht: „Sie haben alle Potenzial, sind wissbegierig und ehrgeizig. Man darf von heute auf morgen keine Wunderdinge erwarten, etwas Geduld brauchen wir da schon; die haben wir auch.“

Die Rot-Weißen erwarten heute einen Gegner, der viel über die Außenbahnen spielen wird, um dann mit Flanken in die Box Adam Jabiri zu füttern. „Wenn wir das defensiv unterbinden können, haben wir schon einiges erreicht. Wichtig ist, dass wir nicht zu sehr in die passive Rolle verfallen, sondern aktiv bleiben, unsere Schnelligkeit und unsere Spielstärke, die wir mittlerweile haben, auf den Platz bringen“, erklärt Thallinger. „Man hat ja in den 20 Minuten nach der Pause gegen Unterhaching gesehen, dass wir gut mithalten können, wenn wir nicht verkrampfen. Nur müssen die jungen Spieler schnell lernen, dass sie 90 Minuten die Konzentration hochhalten. Wir hatten ja schon in der Vorbereitung immer wieder so Phasen, in denen wir nicht so präsent waren. Das geht in der Regionalliga nicht, das wird sofort bestraft.“

Gerade von Mannschaften wie Schweinfurt, die sich im Sommer wieder gut verstärkt haben. Der Ex-Burghauser Lukas Aigner, der aus Chemnitz gekommen ist, Verteidiger Jakob Engel vom SC Freiburg, Angreifer Pascal Moll aus Nürnberg oder Georgios Spanoudakis aus Burghausen sind einige Beispiele.

In Schweinfurt muss der TSV auf Joe Wieselsberger verzichten, der sich gegen Unterhaching einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Alekzandar Sinabov laboriert noch an seiner Rippenverletzung, und Lukas Sehorz ist wegen seiner Schulterverletzung noch kein Thema. Lukas Winterling ist nach seinen Knieproblemen wieder im Mannschaftstraining, ob es zu einem Einsatz reicht, konnte Thallinger noch nicht beurteilen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Spieler, die aktuell nicht so viele Einsatzzeiten bekommen, werden dann am Dienstag im Toto-Pokal ihre Bewährungschance bekommen, wenn die Rot-Weißen um 18.30 Uhr beim Kreisklassisten ASV Kiefersfelden zu Gast sind. (buc)

Tipp: 1:1

TSV-Kader

A. Steer, Leipholz; Bahar, Orth, Schmit, M. Spitzer, Tavra, Winterling, Ziegler: Kelmendi, Mattera, Muteba, Sassmann, A. Spitzer, Steinleitner, Petrovic: Ammari, Brucia, T. Steer, Sztaf