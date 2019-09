Vier Berglerner Turniersiege: Gastgeber belohnt sich selbst

Handzeichen: Während der junge Mann vor seinem Eckball die Variante andeutet, ist der Herr am Pfosten deutlich engagierter am Werk.

„Du Papa, wer ist eigentlich dieser Sumsi?“

Zehn Turniere organisierte der SV Eintracht Berglern an drei Tagen. Vier davon gewannen die Gastgeber selbst.

Berglern–„Du Papa, wer ist eigentlich dieser Sumsi?“ So oder ähnlich hörte man es öfter in diesen Tagen am Berglerner Sportgelände. Andreas „Sumsi“ Huber war ein Vereinsmitglied, der das Ehrenamt im Blut hatte und bei Jung und Alt durch seinen Charakter beliebt war – ein echtes Unikat. Zu seinen Ehren veranstaltete der SV Eintracht Berglern das jährliche Vorbereitungsturnier.

An drei Tagen fanden bei zehn Turnieren 56 Mannschaften den Weg nach Berglern. Insgesamt viermal blieb der Cup in Berglern. Die Mannschaften der A-, B-, F 1- und F 2-Jugend ließen seit langem mal wieder die Berglerner Zuschauer jubeln. Beim Turnier der C 2 kamen die „Super Mädelz“ vom FC Moosinning und spielten einen technisch sehr guten Fußball, auch wenn sie letztlich ohne Punktgewinn blieben. Ein Novum gab es auch beim F 3- und E-Jugend-Turnier. Bis zu den Turnieren der D-Jugend wählten alle Trainer den besten Torwart und Spieler des Turniers. Bei beiden Turnieren ging der Sonderpreis nach Eitting in die gleiche Familie. Am Samstag freute sich Noah Strobl über den Pokal und am Sonntag sein jüngerer Bruder Kilian.

Daniel Helmecke

Tabellen

A-Jugend

1. Oberhummel-Berglern 11:1 15

2. SG Walpertskirchen 6:1 11

3. SG Eichenfeld 2:8 5

4. Spvgg Eichenkofen 1:10 2

E-Jugend

1. FC Eitting 26:2 18

2. TSV Wartenberg 11:3 18

3. SG Eichenfeld 12:2 16

4. Spvgg Neuching 7:5 11

5. SC Kirchasch 6:15 7

6. TSV St. Wolfgang 1:18 4

7. SC Oberhummel 3:12 3

8. SV Eintracht Berglern 1:10 3

Bester Keeper:Tobias Luppberger (SVgg Neuching), Bester Spieler: Noah Strobl (FC Eitting)

F 1-Jugend

1. SV Eintracht Berglern 36:2 18

2. FC Moosburg 17:9 12

3. FC Eitting 12:16 6

4. SC Oberhummel 0:38 0

Bester Keeper: Jerome Adlt (SC Oberhummel), Bester Spieler: Leander Holst (FC Moosburg)

D 2-Jugend

1. JFG Speichersee 9:1 12

2. TSV Wartenberg 3:2 6

3. JFG Sempt Erding 3:5 6

4. Oberhummel-Berglern 1:4 4

5. SG Oberding 0:4 1

Bester Keeper: Raschl Lukas (SG Oberding), Bester Spieler:Schiemann Jonas (JFG Speichersee)

B-Jugend

1. Oberhummel-Berglern 7:2 10

2. FC Moosburg 5:3 8

3. TSV Wartenberg 6:4 6

4. SV Zolling 5:3 4

5. SC Kirchasch 0:11 0

C 1-Jugend

1. FC Moosburg 7:2 10

2. JFG Speichersee 2:0 8

3. FC Forstern 2:2 5

4. TUS Oberding 2:3 4

5. Oberhummerl-Berglern 0:6 0

F 2-Jugend

1. SV Eintracht Berglern 22:0 15

2. TSV St. Wolfgang 14:3 10

3. FC Moosburg 9:5 10

4. SV Vötting 7:8 6

5. FC Forstern 2:17 3

6. TSV Wartenberg 0:12 0

Bester Keeper:Luka Calinovic (SV Vötting), Beste Spielerin: Lisa Rauber (FC Moosburg)

F 3-Jugend

1. Spvgg Altenerding 10:1 12

2. FC Moosburg 9:4 9

3. SV Eintracht Berglern 8:4 6

4. SG Reichenkirchen 3:8 3

5. FC Eitting 2:15 0

Bester Keeper:Noah Pfanzelt (SG Reichenkirchen), Bester Spieler:Kilian Strobl (FC Eitting)

D 1-Jugend

1. TSV Wartenberg 9:1 10

2. Oberhummel-Berglern 5:2 8

3. SG Grünbach 7:5 7

4. JFG Sempt Erding 2:8 1

5. SG Reichenkirchen 1:8 1

Bester Keeper:Tim Lehmann (JFG Sempt Erding), Bester Spielerin: Samuel Ofori (SG Grünbach)

C 2-Jugend

1. SV Pulling 3:1 8

2. TSV Isen 5:4 7

3. Oberhummel-Berglern 2:2 7

4. FC Moosburg 5:3 6

5. FC Moosinning 1:6 0