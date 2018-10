John schießt Langengeisling-Frauen zum Derbysieg

Erfolg über Moosinning

Ein packendes Derby lieferten sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling mit dem FC Moosinning in der Kreisliga. Dass der Gastgeber letztlich mit einem 1:0-Sieg die Punkte behielt, war aufgrund der besseren Chancen verdient.

Langengeisling– Gerade in der ersten Halbzeit hatten sich die Geislingerinnen etliche Chancen erspielt. Mehrmals scheiterten allerdings Julia John und Steffi Esser an der überragenden Moosinninger Keeperin Cornelia Schirmer, die in allen Eins-gegen-eins-Situationen die Oberhand behielt. Zudem verfehlte Anja Schmidt einmal aus 16 Metern das verwaiste Tor. In der 28. Minute allerdings erkämpfte sich John den Ball, setzte sich geschickt im Strafraum durch und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:0.

Die Moosinningerinnen, die im ersten Durchgang mehrfach robust eingestiegen waren, besannen sich nach Wiederanpfiff ihrer spielerischen Klasse. So entwickelte sich eine packende Partie, die bis zum Schluss umkämpft war. FCL-Torfrau Kati Kronthaler parierte einen Freistoß hervorragend. Und kurz vor Schluss setzte eine Moosinninger Spielerin nach einer Ecke den Ball aus fünf Metern über das Geislinger Tor. Aber auch der FCL hatte mehrmals die Möglichkeit, mit dem zweiten Tor den Sack zuzumachen.

Eine überragende Partie lieferte auf der rechten Außenbahn Youngster Theresa Widl ab. Im Langengeislinger Abwehrzentrum war die zweikampfstarke Monika Bichlmaier nicht zu überwinden.

