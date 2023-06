„Alles geboten“: Höllen schwärmt von Zeit bei Bayern und hat große Ziele in Ampfing

Von: Michael Zbytek

Teilen

Julian Höllen hat in seiner Jugend schon bei Bayern, Frankfurt und Bochum gekickt. © Erhard Zettl

Julian Höllen wusste den TSV Ampfing mit seiner Torquote von einer Verpflichtung zu überzeugen. Der Stürmer hat in seiner Karriere einiges erlebt.

Ampfing – In der Transferphase langt der TSV Ampfing zurzeit richtig zu. Die Schweppermänner lotsten bereits zwei Spieler von Wacker Burghausen und Christopher Scott vom FC Töging zu den Weiß-Blauen. Auch Julian Höllen entschied sich für einen Wechsel nach Ampfing. Der erst 22-Jährige machte mit beeindruckenden 17 Toren in 20 Liga-Einsätzen auf sich aufmerksam. Neu-Trainer Christian Hutterer ist der neue Top-Stürmer bestens bekannt, er kennt ihn bereits aus FC Bayern-Zeiten.

Höllen schwärmt von Zeit beim FC Bayern: „Die besten Jahre meiner Karriere“

Hutterer ist schon seit 2001 als Scout für den Rekordmeister tätig – im selben Jahr wurde Höllen in Koblenz erst geboren. 14 Jahre später zog es ihn dann zum großen FC Bayern. Seine erste Saison pendelte er von Bad Aibling zum FCB-Training, die beiden darauffolgenden Jahre verbrachte er im vereinseigenen Internat.

„Fußballerisch war die Zeit in Bochum mein Tiefpunkt.“

Höllen blickt im Gespräch mit Fussball-Vorort positiv auf seine Zeit beim FCB zurück: „Auch wenn das von der Konkurrenz her die härtesten Jahre waren, waren es auch die besten in meiner Karriere. Dir wird beim FCB alles geboten, was Ausstattung, Qualität und Trainernamen angeht.“ Unter anderem bildeten den gelernten Innenverteidiger Holger Seitz, aktueller U21-Bayern Trainer, oder auch der heutige HSV-Coach Tim Walter aus.

Zur Saison 18/19 kam das Angebot aus Bochum, in der U19 Bundesliga zu spielen. Höllen sah dort die Chance, sich dem Traum vom Profi-Fußball anzunähern. Wegen einer anhaltenden Schambeinentzündung und den Problemen, schmerzfrei zu trainieren, kam er aber nur zu sechs Einsätzen für den VfL. „Fußballerisch war die Zeit in Bochum mein Tiefpunkt“, gab Höllen zu. Den geplanten Zwei-Jahres-Vertrag löste Höllen selbst vorzeitig auf.

Fast in der 2. Portugiesischen Liga gelandet: Höllen hatte bereits Wohnung in Portugal

In der folgenden Spielzeit wagte Höllen einen Neustart bei Eintracht Frankfurt, doch auch da machte Höllen die Verletzung zu schaffen. Zur nächsten Saison erreichte Höllen wohl das überraschendste Angebot seiner Laufbahn: Ein Zweitligist aus Portugal, Academica Coimbra, wollte den gelernten Innenverteidiger verpflichten.

Die Gespräche liefen schnell und diskret ab und tatsächlich schickte Höllen einen unterschriebenen Vertrag nach Portugal zurück. Eine Wohnung hatte er bereits gefunden, doch drei Tage vor seinem Umzug folgte die Enttäuschung: Coimbra heuerte einen neuen Trainer an, der nicht an Höllens Durchbruch glaubte. Der Deal platzte.

Zurück in Bayern: Langer Anlauf bis zum Erfolg – Statt Verteidigen jetzt auf Torejagd

Kurz darauf heuerte Höllen dank eines engen Drahts zu Florian Heller in Rosenheim an. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Fußballbetrieb lange aus und Höllen lief nur sechsmal für die Sechziger auf.

Nach der Corona-Zeit der Wechsel zum SB Chiemgau Traunstein: Und auch dort hatte Höllen in seiner Debütsaison mit Verletzungen zu kämpfen. Diesmal fand Höllen in die Spur zurück und zeigte in der vergangenen Saison seine Qualität im Sturmzentrum. Mit 17 Toren in 20 Spielen war er maßgeblich am Erfolg des Sportbunds beteiligt – und das als gelernter Innenverteidiger.

Trotz der guten Saison folgte jetzt der Wechsel nach Ampfing. „Vereinsintern ist dann zu viel passiert, dass ich mit mir selbst nicht vereinbaren konnte“, erklärte Höllen. Bei den Schweppermännern wartet die nächste Herausforderung. „Ich möchte gewinnen und am besten aufsteigen“, freute sich Höllen auf sein Engagement beim TSV. (Michael Zbytek)