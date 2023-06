Julian Schaub pfeift in der U17-Bundesliga

Von: Dieter Priglmeir

In der U17-Bundesliga pfeift künftig Julian Schaub (r.), hier im Gespräch mit dem Langengeislinger Martin Linz. Archi © günter herkner

Hohe Auszeichnung für Julian Schaub. Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat den 21-Jährigen für die U 17-Fußball-Bundesliga nominiert.

Schwaig - „Ich freue mich total drüber“, sagt der Referee des FC Schwaig. Ich bin einer von zwölf Gespannführern in ganz Bayern, der nominiert worden ist. Das ist schon eine Auszeichnung.“ Es sei auch das erste Mal, dass er Lehrgänge in Frankfurt habe, wo ihn der DFB auch komplett mit Trikot, Shirts und Trainingsanzug ausstatte.

„Ich freue mich schon auf die Stadien in Heidenheim, Freiburg, Stuttgart oder Augsburg, wo du sonst nicht so oft hinkommst, und wo du auch mal am Tag davor anreist und mit deinem Gespann noch einen schönen Ausflug unternimmst.“ Und natürlich sei er auch gespannt auf das spielerisch hohe Niveau, das er in der Bundesliga zu sehen bekommen werde.

Stolz ist auch der Obmann der Schiedsrichter-Gruppe Erding. Knut Friedrich wünschte seinem Kollegen via Instagram „für die neue Spielklasse alles erdenklich Gute und viel Spaß bei deinen Reisen durch ganz Deutschland – und natürlich viel Erfolg bei den Spielleitungen“. pir