A-Klasse 7: Kantersieg für SpVgg Langenpreising - SG Hörlkofen/Wörth mit Sieg in Unterzahl

Kopf-an-Kopf-Duell: Dan Kohlmann (l.) und der FC Herzogstadt unterlagen Andreas Groeglers SG Hörlkofen/Wörth am Ende knapp 1:2. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der 6. Spieltag in der A-Klasse 7 bot reichlich Spektakel. Während die SpVgg Neuching, der FC Eitting 2 und die SG Hörlkofen/Wörth Auswärtssiege bejubeln konnten, feierte die SpVgg Langenpreising einen Kantersieg auf eigenem Grund.

Die Wartenberger haderten mit der eigenen Leistung, aber auch mit der des Schiedsrichters. TSV-Trainer Christoph Lehmann sagte: „Es ist ein verdienter Sieg für Neuching. Wir hatten viel zu viele unnötige Fehlpässe in unserem Spiel.“ Früh fiel der erste Treffer: Nach einem Steckball in den Sechzehner traf Til Koschewa (9.).

TSV Wartenberg 2 - SpVgg Neuching 0:2

Kurz nach der Pause veredelte Johannes Graf eine starke Einzelaktion über die Außenbahn zum 2:0 (47.). Torwart Pascal Baumbach war auch hier machtlos. Wartenberg markierte laut Lehmann einen regulären Anschlusstreffer, den Referee Martin Feldhofer wegen eines vorausgegangenen Fouls aber aberkannte. Für Lehmann eine klare Fehlentscheidung.

FC Finsing 3 - FC Eitting 2 1:3

Ion Tarchila erzielte per direktem Freistoß aus rund 25 Metern die Gäste-Führung. Der stramme Schuss des Standardspezialisten schlug im rechten Eck ein. Sebastian Simmet, der auch nochmals hätte querlegen können, es dann aber selbst machte, legte aus kurzer Distanz nach (37.). Aus ähnlicher Entfernung schob Maximilian Heilmeier den Ball quasi mit dem Pausenpfiff an Finsings Keeper Jörg Siller vorbei zum 3:0-Pausenstand.

Finsings Patryk Nowak konnte Mitte der zweiten Halbzeit nur noch Ergebniskosmetik betreiben (75.). Eittings Cheftrainer Matthias Kugler meinte: „Es war heute nicht unsere beste Leistung. Wir wussten, dass du gegen den Letzten mehr verlieren als gewinnen kannst. Am Ende war es dann aber doch ein relativ souverän gestalteter Sieg, der höher hätte ausfallen können.“

FC Schwaig 2 - SG Reichenkirchen 3:2

Sam Haines brachte die Gastgeber in Führung, als Reichenkirchens Keeper Justin Tauber ihm den Ball vor die Beine boxte (14.). Patrick Helmer gelang per Abstauber der Ausgleich für die Gäste (61.). Nur sechs Minuten später traf der freistehende Florian Angermaier mit seinem Schlenzer zum 2:1 für die SG.

Doch Reichenkirchen dezimierte sich mit der gelb-roten Karte von Maximilian Wenhart selbst. Schwaig kämpfte sich dank dem Tor von Lukas Kern zum 2:2 zurück (78.). Und zwei Minuten vor dem Ende machte Sebastian Brummer im Nachsetzen alles klar. „Die zweite Halbzeit war recht emotional. Aber summa summarum war der Sieg für uns verdient“, bilanzierte Schwaigs Trainer Markus Beck.

FC Herzogstadt 2 - SG Hörlkofen/Wörth 1:2

Wichtiger Auswärtssieg für die SG. Nach einem torlosen ersten Durchgang besorgte Luca Faltermaier nach 51 Minuten die Gästeführung, als er nur noch einschieben musste. Die SG aber musste nach der gelb-roten Karte von Lukas Becker über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Becker hatte erst gefoult und dann gemeckert. Und so glückte den Erdingern in der 73. Minute der Ausgleich durch Andre Mazic.

Trotz Unterzahl machte die SG in der 86. Minute durch Martin Kutscherauer den Sieg perfekt, als die Abseitsfalle von Herzogstadt nicht funktionierte. „Wir wollten nach dem Platzverweis auf Sieg spielen. Es ist bitter und unnötig, weil wir durch eigene Fehler verloren haben“, sagte Erdings Trainer Andreas Ostermair.

SpVgg Langenpreising - FC Moosinning 3 7:2

Es war ein Spektakel, bei dem sogar der eingewechselte Oldie und Sportliche Leiter Rainer Schmidmüller zum 7:1 traf (84.). Er meinte: „Es war für uns ein Pflichtsieg, der auch in der Höhe absolut verdient war. Wir waren nicht wirklich gut aufgestellt, es hat aber trotzdem gereicht. Die Tore haben wir allesamt schön, vorzugsweise über die Außen, herausgespielt.“ Zur Pause stand es durch Tore von Christoph Reithmeier (9./42.) und Christian Huber (10.) 3:0. Im zweiten Durchgang schnürte Huber einen lupenreinen Hattrick (53./59./76.). Für Moosinning traf Sebastian Michalak doppelt. fro/fis