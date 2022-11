SG Wolfgang kann Führung nicht halten

Vergebliche Akrobatik: Gästetorhüterin Romana Lerzer (l.) versucht erfolglos, den Kopfballheber von Sophia Schorer (r.) noch von der Linie zu schlagen. © Hermann Weingartner

Auch nach dem Spitzenspiel hat die Fußball- Kreisliga zwei noch ungeschlagene Teams. Mit einem 1:1 endete das Gipfeltreffen zwischen der SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf und der SG Gerolfing/Ingolstadt.

St. Wolfgang – Die Heimelf war top motiviert und wollte die drei Punkte holen, um den Herbstmeistertitel zu sichern. Die Abwehrkette, bestehend aus Anna Obermeier, Jennifer Lindner, Lisa Butzenberger und Lena Kussinger klärte sicher, wodurch die Gegner kaum Torchancen hatten.

In der 38. Minute durften die Gastgeberinnen jubeln. Torjägerin Sophia Schorer hatte den Ball an die Latte geschossen, den Abpraller köpfte sie im hohen Bogen über Gästetorfrau Ramona Lerzer, die vergeblich versuchte, den Ball noch von der Line zu schlagen.

Auch nach der Halbzeit ging das Spiel hitzig weiter. Man merkte, dass beide Mannschaften die drei Punkte wollten. Insgesamt war die Partie jetzt ausgeglichen, dennoch gelang den Gästen in der 62. Minute der Ausgleich. Lisa Semmler überwand Torfrau Svenja Kendzia, die alle anderen Chancen der Gäste bravourös meisterte.

Nach dem Ausgleich gaben beide Teams nochmal vollen Einsatz und suchten die Entscheidung. Doch es wollte kein Treffer mehr fallen. Die Wolfgangerinnen führen weiterhin die Kreisliga an, doch Gerolfing kann durch einen Sieg im Nachholspiel gegen die SpVgg Wolfsbuch noch vorbeiziehen.

Erster Dreier in der A-Klasse

Einen 2:0-Sieg gegen den FC Dörndorf-Bitz feiert die SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf 2 im letzten Heimspiel der A-Klassen-Hinrunde. In der 30. Minute erzielte Antonia Radeck das 1:0. Nach einem Pass von Lea Gawlitza hatte sie aus 15 Metern in den Torwinkel getroffen.

Vor der Pause war die Heimelf stets am Drücker und hatte gute Chancen, die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Sabine Winkler war nicht zu überwinden.

Das Spiel war gekennzeichnet von vielen Verletzungen und Unterbrechungen und verlor dadurch an Spielfluss auf beiden Seiten. Die Entscheidung war das Ergebnis des konsequenten Pressings, das die Heimelf spielte. Heidi Zeheter eroberte den Ball, passte auf Lea Gawlitza. die in 83. Minute Torfrau Laura Werner zum 2:0 überwand. Der erste Sieg der SG in der A-Klasse war damit eingefahren. hze