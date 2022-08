FC Finsing: Keine Kaffeefahrt zum Wasserschloss - „Brauchen schnellstmöglich einen Dreier“

Teilen

Der FC Finsing will den ersten Saisonsieg, © Christian riedel

„Wir wollen auf gar keinen Fall eine Kaffeefahrt machen“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda vor dem Gastspiel am Samstag (14.30 Uhr) am Töginger Wasserschloss.

Finsing – Die Ausgangslage ist klar: Landesliga-Absteiger FC Töging, der oben mitspielen will und schnellstmöglich die Rückkehr in die sechste Liga anstrebt, ist klarer Favorit gegen den Neuling.

Der hat erst zwei Punkte auf dem Konto, während die Töginger mit sieben Zählern aus drei Spielen von ganz oben grüßen.

„Wir brauchen jetzt schnellstmöglich einen Dreier, wobei uns bewusst ist, dass es leichtere Gegner gibt als Töging“, so Gasda. Zuversichtlich stimmt die Gäste ausgerechnet der 4:1-Sieg der Töginger während der Woche bei der U 23 des TSV Buchbach. Gasda: „Wir haben das Spiel genau analysiert. Buchbach hätte zur Pause mindestens 2:0 führen müssen. Da haben wir schon gesehen, wie die Töginger zu knacken sind.“ Den genauen Plan verrät Gasda aber nicht.

Dass der Mannschaft von Christian Hutterer über schnelles Umschaltspiel beizukommen ist, dürfte bekannt sein, aufpassen müssen die Finsinger aber umgekehrt bei Kontern der Platzherren, die mit Stefan Denk einen Vollstrecker in ihren Reihen haben, der nicht viele Chancen braucht. So hat Denk auch am Dienstag gleich drei Mal getroffen.

Mit Berat Uzun auf der Zehn hat Töging einen weiteren Spieler mit hoher Abschlussqualität, gefährlich sind die Hausherren auch über die Außen, gerade Edi Ighagbon bringt über die linke Seite viel Tempo mit.

Gasda ist grundsätzlich der Meinung: „Wir können schon mithalten in der Bezirksliga, aber nur dann, wenn alle Mann ihre Leistung bringen. Wenn zwei oder drei Spieler ein paar Prozentpunkte weniger abliefern, wird es schwer für uns. Wir werden uns jeden Punkt hart erkämpfen müssen.“

Verzichten muss Trainer Bernd Häfele weiter auf Marko Batljan, der nach seiner Roten Karte gegen Buchbach für drei Spiele gesperrt wurde. Ein Fragezeichen steht weiter hinter Florian Hölzl wegen seiner Sprunggelenksverletzung. „Er hat es gegen Ostermünchen probiert, musste aber dann doch nach einer halben Stunde raus. Jetzt hoffen wir, dass es bis Samstag bei ihm reicht“, erklärt Gasda. Sicher nicht an Bord ist Philipp Tholl, der sich im Urlaub befindet. (buc)

Tipp: 2:1 für Töging

Der FCF-Kader

Schröder, Strunk; Gasda, Bluhme, Fleischmann, Engelhard, L. Hölzl, F. Hölzl (?), Schmitt, M. Simml, Kövener, Biendl, Huber, Rickhoff, Fuchs, Götzberger, T.Simml.