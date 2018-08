Weber vor Forstern-Match: „Ich sehe uns als Favoriten“

SCF will punkten

Kellerkinder treffen sich in Moosinning

von Wolfgang Krzizok schließen

Der SV Eichenried trifft auf den TSV Aspis Taufkirchen, der SC Kirchasch auf den FC Forstern, der FC Türk Gücü Erding auf den TSV Wartenberg und der SV Walpertskirchen ist beim TuS Oberding zu Gast.

SV Eichenried – TSV Aspis Taufkirchen (Sa., 17 Uhr)

„Eichenried schätze ich sehr stark ein“, sagt Taufkirchens Sportlicher Leiter Karl Valentin. „Sie zählen für mich zu den Mitfavoriten.“ Nach dem jüngsten Sieg hat Aspis aber viel Selbstvertrauen. „So können wir auch was in Eichenried holen“, glaubt Valentin, obwohl Andrej Ivanovski, Benjamin König, Luigi Grande (Urlaub), Alexander Müller und Andreas Scheitza (verletzt) fehlen.

SC Kirchasch – FC Forstern (So., 15 Uhr)

Forstern steht noch punktlos da, der KSC hat zweimal gewonnen. „Wir werden dennoch mit höchstem Respekt an die Sache rangehen, jedoch sehe ich uns als Favoriten“, sagt Kirchaschs Spielertrainer Markus Weber selbstbewusst und kündigt an: „Drei neue Spieler werden in der Startelf stehen.“ Bei Forstern fehlen Markus Estermann (gesperrt) und Matthias Bauer (verletzt). „Wir haben nicht vor, Kirchasch etwas zu schenken. Im Gegenteil: Wir wollen ganz klar punkten“, sagt FCF-Sprecher Albert Bowinzki. „Wie das geht, haben wir erst vor ein paar Monaten bei unserer letzten Begegnung gezeigt.“

FC Türk Gücü Erding – TSV Wartenberg (So., 15 Uhr)

„Der Kader wird langsam wieder komplett, die Urlauber kommen wieder“, freut sich Gökmen Uluhan, Sportlicher Leiter bei Türk Gücü. „Gegen den Meisterschaftsfavoriten müssen wir alles raushauen, was wir haben.“ Wartenberg ist Favorit, wenngleich Eschbaumer, Kronseder, Scheuchenpflug, Rilke, Maier, Furtner, Danner (alle verletzt) Schmuckermeier (Urlaub) und Vogt (Trainingsrückstand) fehlen. „Türk Gücü ist schwer einzuschätzen“, weiß Wartenbergs Spielertrainer Jakob Taffertshofer. „Wir müssen eine Top-Leistung abrufen.“

TuS Oberding – SV Walpertskirchen (So., 15 Uhr)

„Für uns sind alle Gegner neu“, sagt Oberdings Trainer Hans Bruckmeier. „Jetzt gilt es, nach der deutlichen Niederlage gegen Wartenberg wieder Fuß zu fassen.“ Windisch, Wachinger und Listl sind angeschlagen. Beim WSV fallen dagegen Flo Baumann (gesperrt), Robert Jovanovic, Maxi Büchlmann (beide Urlaub), Flo Rauch (offene Fußverletzung) und Alex Gabriel (Blinddarm-OP) aus. Korbinian Widl und Louis Schwarz sind wieder dabei. „Wir haben großen Respekt vor dem Aufsteiger“, sagt WSV-Trainer Sepp Heilmeier. „Denn diese Mannschaft wurde von Hans Bruckmeier über Jahre geformt und ist eingespielt.“

FC Moosinning 2 – DJK Ottenhofen (So., 15 Uhr)

Beide Mannschaften stehen im Moment noch ohne Punkt da, allerdings haben die Moosinninger erst eine Partie absolviert – beim 1:2 gegen Altenerding. Ottenhofen war schon dreimal im Einsatz, 1:2, 1:5, 1:4 lauten die Resultate aus DJK-Sicht. „Wir wollen gewinnen“, sagt Moosinnings Abteilungsleiter Rupert Lanzinger, „auch wenn es von der Ersten nicht viel Verstärkung geben wird“.