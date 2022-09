Kirchasch und Allershausen fahren Kantersiege ein - Taufkirchen gewinnt gegen Walpertskirchen

Knapp verpasst: Stefan Hackl (2. v. r.) hätte den Ball nur einzuschieben brauchen, kommt jedoch zu spät. Wörths Torwart Korbinian Becker schnappt sich den Ball. Nicht eingreifen müssen Sebastian Maier (l.) und Bujar Drnogllava. Foto: Riedel © Riedel

In der Kreisliga konnte der FCA Unterbruck durch einen Doppelpack von Hohlenburger in Wartenberg gewinnen. Eching holte drei Punkte in Eichenried.

FC Lengdorf - TSV Allershausen 0:4

Am Ende, und das musste auch Lengdorfs Sprecher zugeben, war es eine deutliche Angelegenheit. „Wir waren heute einfach konfus und schlecht“, meinte Vize-Spartenchef Dietmar Fischer. „Vorne haben wir zu harmlos gespielt, und unser Umschaltspiel war auch zu langsam.“ Allershausen trat zwar stark auf, profitierte aber auch davon, dass der FCL kaum in Schwung kam und defensiv auch nicht den besten Tag hatte. Wie etwa beim 1:0 für die Gäste, als Maciej Machi eine Ecke per Kopf verlängerte, Lengdorf die Kugel nicht klärte und Dominik Kopp aus kurzer Distanz abzog (10.). Kurz vor der Pause gab’s Elfmeter, nachdem Stefan Hitzelsperger im Strafraum das Bein gegen Felix Bachmann hatte stehen lassen. Spielertrainer Michael Stiller verwandelte sicher (42.).

Kurz nach Wiederanpfiff zirkelte Coach Stiller eine Freistoßflanke in den Strafraum, Machi stieg am höchsten und nickte ein (53.). FC-Keeper Lukas Hibler war das Leder unglücklich durch die Hände gerutscht. Lengdorf hatte zu dem Zeitpunkt längst kapituliert, einzig Simon Nußrainer und auch Martin Lechner hatten im ersten Durchgang so etwas wie eine Chance auf dem Schlappen. Mit einem platzierten Flachschuss besorgte Dario Turkmann noch den Endstand (85.).

BSG Taufkirchen - SV Walpertskirchen 2:1

Vier Spieltage lang ging bei den Taufkirchenern fast gar nichts zusammen, nun durften sie jubeln. „Das haben wir uns heute erarbeitet“, sagte Spielertrainer Thomas Bachmaier, „und es war die richtige Reaktion auf die vergangene Woche“. Nach dem desolaten Auftritt in Eching hatten die Verantwortlichen doch mehr Fragen als Antworten. Doch die Antworten gab die Mannschaft. Allgemein sei’s kein ganz gutes Spiel gewesen, analysierte auf der anderen Seite SV-Coach Josef Heilmeier. „Taufkirchen hat aber in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht.“

WSV-Angreifer Luca Fellermeier scheiterte in der Anfangsphase an BSG-Keeper Julian Korber. Taufkirchen agierte im ersten Durchgang noch zu überhastet, steigerte sich dann aber. Eine Flanke von Dominik Keuter nickte Bachmaier vom Fünfereck – sträflich alleingelassen – ein (71.). Für die Vorentscheidung sorgte Samuel Schlossnikl, der aus 16 Metern trocken abzog (87.). Zwar traf Daniel Schuler in der Nachspielzeit noch zum 1:2 (90.+1), doch kurz darauf war Schluss. „Wir konnten die vielen Ausfälle heute nicht kompensieren, dafür war’s eh noch gut“, so Heilmeier.

TSV Wartenberg - FCA Unterbruck 1:3

Sieben verletzungsbedingte Ausfälle, fast die komplette nominelle Offensive nicht da: Beim TSV ging wenig zusammen. „Und deswegen haben wir am Ende auch verdient verloren“, resümierte Sprecher Thomas Rademacher. Insbesondere im ersten Durchgang bekamen die Hausherren überhaupt keinen Zugriff auf den Aufsteiger, insbesondere auf dessen Paradestürmer Andreas Hohlenburger, der quasi nach Belieben traf. Zunächst nickte der ehemalige Landesliga-Stürmer mit dem Rücken zum Tor im Strafraum nach einem Preller-Freistoß ein (25.). Nur zwei Minuten später schob Hohlenburger nach einem Querpass ein (27.).

Nach einem Pressschlag im Strafraum, den der Schiri als Foul an Maxi Härtl wertete (60.), traf dieser selbst vom Punkt. Doch der TSV war zu harmlos, um den FC-Sieg ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der Nachspielzeit machte Daniel Nefzger den Deckel drauf (90.+3). „Insgesamt haben wir verdient gewonnen“, resümierte SVA-Coach Alfons Deutinger.

SV Wörth - SC Kirchasch 1:4

Die KSC-Laune wird merklich besser, „jetzt passt auch das Bild in der Tabelle wieder“, so Sprecher Maxi Bals nach dem verdienten Sieg. Von Beginn an waren die Gäste besser. Vor allem im zweiten Durchgang erwischte der KSC nach eher verhaltenem Offensivauftritt während der ersten 45 Minuten einen Sahnetag. Zunächst setzte sich Johannes Westermaier über links durch und schloss souverän ab (54.). Nur eine Minute später veredelte Sebastian Maier einen Pass von Balasz Korpa (55.). Zehn Minuten vor Schluss blieb dann Benjamin Glas allein vor SV-Keeper Benjamin Becker cool (81.), ehe Maier mit einer erneuten Einzelleistung drei Gegenspieler und Keeper Becker stehen ließ und abschloss (83.). Lediglich noch Ergebniskosmetik war das Wörther 1:4 von Nessim Mahsas (85.).

SV Eichenried - TSV Eching 0:2

„Das war heute völliges Unvermögen“: Stefan Huber, Coach des SVE, war enttäuscht. 60 bis 70 Minuten waren die Liganeulinge klar das bessere Team gewesen. Eichenried vermasselte jedoch seine Hundertprozentigen, mindestens acht gute Chancen hatten Korbinian Lommer, Justin Bauer und Marius Keller vergeben. Effektiver die Echinger: Zunächst profitierte Nico Häcker davon, dass Matthew Atkinson sich über rechts wunderbar durchgesetzt und passgenau in die Mitte geflankt hatte (63.). Auch in der Folge vergab Eichenried mehrmals, ehe ihm Eching aller Hoffnungen beraubte. Nach einer Atkinson-Flanke nickte Louis Kleindienst im Zentrum gekonnt ein (86.). Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle „sind wir mit dem Spiel absolut zufrieden“, resümierte Echings Spartenchef Peter Hanrieder. (Matthias Spanrad)