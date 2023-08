Kirchasch hat nur noch zwölf Feldspieler

Von: Helmut Findelsberger

Beschwörender Blick: KSC-Torwart Sven Kouame ist nach seinem Kurzurlaub wieder zurück im Team. © Christian Riedel

Der KSC geht mit großen Sorgen ins Derby gegen Lengdorf

Landkreis – Ein Trio hat den vierten Kreisligaspieltag bereits am Freitag eingeläutet –und Altenerding hat spielfrei. Das verbliebene Quintett ist am Sonntag gefordert.

Zwei Derbys gibt’s auch. Da treffen einmal die Schlusslichter der Fairnesstabelle und zum anderen zwei noch ungeschlagene Teams aufeinander. Drei rote Karten gab es im bisherigen Saisonverlauf. Zwei davon hat der SC Kirchasch am Mittwoch in Moosen kassiert, die andere der FC Lengdorf in Vötting. „Bastian Böhnisch, dessen Karte nicht unbedingt berechtigt war, und Sebastian Maier sind zwar gesperrt, aber sowieso im Urlaub“, relativiert KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski die personelle Misere. Mit Julian Bauer ist noch einer im Urlaub, von den Langzeitverletzten hat Richard Hehenberger erst mit dem Training wieder begonnen und ist noch keine Option. So sind es „Stand Freitag zwölf Feldspieler“, hat „Moro“ ausgerechnet, „und darunter sind noch zwei Angeschlagene“. Torhüter Sven Kouame ist aus dem Urlaub zurück, aber der KSC-Coach bescheinigte dessen jungem Vertreter Ägidius Altmann eine starke Leistung.

Ohne Ausfälle geht’s auch beim Gast aus Lengdorf nicht. Zum langzeitverletzten Michi Ortner kommt jetzt Lukas Fischer dazu. SpielertrainerFranco Soave, selbst noch mit einem dicken Knöchel geplagt, geht davon aus, „dass es 15 Feldspieler werden, und in diesem Derby geht es immer Spitz auf Knopf her“. Er nimmt aus der Zweiten wieder den „Padre“ und den „Moasta“ mit: Andreas Baumgärtl und Stefan Lechner. Trainiert wurde am Donnerstag auch nur dosiert, gibt Soave zu.

Die Ausfallliste beim FC Eitting erinnert an die letzte Horror-Saison. Neben Fredi Neudecker und Johannes Lenz fällt nun auch Michael Schrödl verletzt aus, Benedikt Beierl ist krank, im Urlaub sind Niklas und Bastian Noll, Jonas Heinritzi sowie Kapitän Maximilian Gröppmair. Die Reise geht zum Bezirksliga-Absteiger SVA Palzing. „Nach der schlechten Leistung gegen Vötting haben wir was gut zu machen“, fordert FCE-Trainer Thomas Zellermeyr. Bei den Ampertalern ist es seit dem 4:0-Auftaktsieg gegen dezimierte Eichenrieder mit einem Remis gegen Moosen und der Niederlage in Lengdorf auch nicht so toll gelaufen.

Beim SV Walpertskirchen waren am Donnerstag leichtes Training und Muskelregeneration angesagt. „Das macht immer wieder mal Josef Göss ganz exklusiv für uns“, erzählt Trainer Sepp Heilmeier. Der 23-jährige Verteidiger hat nach zwei Kreuzbandrissen seine aktive Laufbahn beendet und befasst sich mit speziellen Trainingsmethoden. Personell schaut’s wieder besser aus, denn Flo Baumann und Luis Schwarz sind zurück. Vom Quartett der Langzeitverletzten erwartet Heilmeier so schnell noch keinen zurück und geht davon aus, „dass da erst nach dem zweiten und spielfreien September-Wochenende was gehen wird“.

Vor dem SC Moosen warnt er eindringlich, „denn das ist nicht nur Maxi Bauer, der ein außergewöhnlicher Fußballer ist und der Liga guttut“. Heilmeier verweist auf die drei Moosener Unentschieden „und die holst du nicht nur mit einem Spieler, die sind sehr gut organisiert und kämpferisch stark“.

SCM-Coach Marcus Balbach hat mit seinem spielenden Co-Trainer Bauer aber einen verletzungsbedingten Ausfall zu kompensieren. „Ein wenig enttäuscht waren wir schon, dass es nach der 2:0-Führung gegen Kirchasch nicht zum Sieg gereicht hat“, gibt Balbach zu. Er hat aber „wieder eine spielerische Verbesserung festgestellt“. Beim SCM war für Freitagabend nur ein leichtes Regenerationstraining angesagt. Alexander Weinzierl und Kilian Kranich sind wieder im Moosener Kader.

Die Spiele, unsere Tipps

SC Kirchasch - FC Lengdorf 0:1 So. 14:00

SVA Palzing - FC Eitting 2:1 So. 15:00

SV Kranzberg - Allershausen 2:1 So. 15:00

Walpertskirchen - SC Moosen 2:2 So. 15:00