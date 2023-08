Kirchasch ist nicht im Derby-Modus

Von: Dieter Priglmeir

Kein Durchkommen: Alex Mrowczynski (r.) wird von Bernhard Heilmeier gestoppt. Links: Maximilian Mayer, Schütze des Goldenen Tores. © Günter Herkner

Eine durchschnittliche Leistung reicht dem FC Lengdorf zum 1:0-Sieg gegen den Nachbarn.

Kirchasch – Nur noch neun Spieler aus dem eigentlichen Kader – das war einfach zu wenig für den SC Kirchasch. Und deshalb war die 0:1 (0:1)-Niederlage im Derby gegen den FC Lengdorf keine Überraschung.

„Wollt ihr mich eigentlich. . .“ Alex Mrowczyinski ersparte sich das Satzende. Aber die Kirchascher Mitspieler wussten, dass ihr Spielertrainer stocksauer war. Gerade eben hatte er sich mit einer kurzen Drehung seines Gegenspielers entledigt und mit einem feinen Ball die komplette linke Angriffsseite geöffnet. Doch der Konter scheiterte schon bei der schlampigen Ballannahme seines Mitspielers.

Es war nicht die einzige Unzulänglichkeit, die sich die Kirchascher im ersten Durchgang leisteten. Nur dreimal wurde es überhaupt gefährlich vor dem Lengdorfer Tor: bei einem 30-Meter-Versuch von Benjamin Glas, der knapp über die Latte segelte (2.), nach einem schnell ausgeführten Freistoß über Mrowczynski und Thomas Angermaier, der am langen Eck vorbei zielte (16.) und nach einer Flanke von Egid Pichlmair. Die hatte Igor Thomas an die Querlatte gesetzt (21.). Ein toller Kopfball, den dann Florian Spielberger auf der Gegenseite kopierte. Da musste sich KSC-Keeper Sven Kouame erstmals mächtig strecken (31.).

Bis dahin war vom FCL nicht viel zu sehen, doch nun übernahmen sie die Spielkontrolle – und hatten mit der ersten schnellen Kombination prompt Erfolg. Florian Spielberger fand die Lücke für Maxi Mayer, der die KSC-Abwehr überlief und eiskalt zum 1:0 einschob (36.).

Der FCL verdiente sich im Nachhinein die Führung durch mehrere schön vorgetragene, aber ungenutzte Angriffe und durch die Fairplay-Aktion von Spielberger, der einen Eckball zu seinen Ungunsten korrigierte.

Dann war Halbzeit, und die KSC-Kicker konnten darüber nachdenken, wie der FCL plötzlich die Kontrolle übernehmen konnte und wie zum Beispiel Bernhard Heilmeier, größenmäßig nicht gerade ein Leuchtturm, zweimal völlig frei zum Kopfball kommen konnte.

Außer dem Seitenwechsel änderte sich allerdings erst einmal nichts. „Ich brauche jemanden, der sich bewegt, Männer“, rief KSC-Kapitän Markus Zollner bei einem Einwurf verzweifelt. Da war schlichtweg zu wenig Bewegung. Leichtfüßiger waren die Lengdorfer. Spielberger zog aus 20 Metern ab, wurde aber von Pichlmaier geblockt. Heilmeier fand nach schöner Spieleröffnung von Tobias Lechner seinen Meister in Kouame (61.).

Und der KSC? Nichts zu sehen von der Wucht seiner Stürmer oder vom Biss der Defensive. Letzte Chance Standard? Auch da fiel der Heimelf nicht viel ein – zumal die Gäste auch gar nicht erst Fouls im gefährlichen Mrowczynski-Bereich – direkt vor der Strafraumgrenze – fabrizierten. Allerdings können auch seine Bälle aus 40 Metern tückisch sein. Jedenfalls herrschte drei Minuten vor Schluss Aufregung im Lengdorfer Strafraum, als der arg bedrängte Keeper Johannes Preis nicht an den Ball kam. Zwei-, dreimal flipperte die Kugel durch den Sechzehner, ehe der FCL klären konnte. Und dann bekam Moro doch noch seine Freistoßchance aus 20 Metern. Der Ball segelte aber einen Meter am Tor vorbei.

Stimmen zum Spiel

Franco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf: „Es war ein schmutziges 1:0, aber schon verdient und auch für uns wichtig, damit uns Kirchasch nicht enteilt. Der Gegner hatte kaum Torchancen. Auch wenn der Platz sehr trocken war, haben wir versucht, die Sache spielerisch zu lösen. Ich denke, wir hatten auch mehr Spielanteile.“

Alex Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch: „Die Niederlage hat sich schon vorher abgezeichnet. Ich bin mit neun Mann aus dem Kader der Ersten in dieses Spiel gegangen. Mit Glück nimmst du was mit, in der Regel aber nicht. Durch die zwei Siege und das Unentschieden haben wir das Ganze bisher ein wenig überspielt, aber nun kamen wieder drei Angeschlagene und drei Urlauber dazu. Das funktioniert halt nur eine gewisse Zeit.“