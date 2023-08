Kirchasch knackt den Tabellenführer

Teilen

Zweikampf oben und unten: Der Finsinger Leo Hölzl (l.) und Lengdorfs Tobias Lechner schenken sich keinen Zentimeter. © Christian Riedel

Der KSC bezwingt Moosinning 2, und Finsing feiert den nächsten Kantersieg.

FC Finsing - FC Lengdorf 5:0: Ein wenig hatten sie zum Ligaauftakt ja schon gehadert, die Bezirksligaabsteiger aus Finsing. Doch jetzt ist der Knoten geplatzt. Binnen weniger Tage fuhren die Bonnet-Mannen nun den zweiten haushohen Sieg ein. „Dienstag war schon gut“, lobte Trainer Thomas Bonnet, „doch heute war’s richtig stark, vor allem die Art und Weise.“ Am Ende, so mussten es die Lengdorfer zugeben, war das eine klare Angelegenheit. „Finsing war um zwei Klassen besser“, erklärte FCL-Vize Dietmar Fischer. Bereits nach gut einer Viertelstunde waren die Weichen auf Sieg gestellt. Eine feine Kombination über rechts landete bei Andre Huber, der noch einen überlegten Pass ins Zentrum spielte, wo Marco Simml überlegt zum 1:0 abschloss (18.). Finsing drückte im ersten Durchgang zunächst weiter, Markus Rickhof eroberte sich clever den Ball, spielte einen feinen Doppelpass mit Flo Hölzl und schloss schließlich ab (28.). Nun nahmen die Lengdorfer etwas das Gas raus aus der Begegnung. „Hier hätten wir für die Vorentscheidung sorgen müssen“, sagte Bonnet. Glück hatten die Finsinger dann kurz nach Wiederanpfiff, als Lengdorf eine feine Kombi zu Ende brachte, Maximilian Mayer aber nur den Pfosten traf. Doch spätestens nach knapp einer Stunde hatten die Finsinger das Match im Griff und legten auch bald nach. Erneut fungierte Huber über Außen als Vorlagengeber, dieses Mal schloss Fabian Kövener im Zentrum ab (56.). Gestillt war der FCF-Torhunger noch nicht. Erst servierte Leo Hölzl für Bruder Flo das 4:0 (63.), ehe Kövener mit einem gezielten Pass in die Schnittstelle den Weg für Hubers 5:0 (79.) bereitete.

SpVgg Altenerding - SV Kranzberg 0:0: Mit einem torlosen Remis musste sich die SpVgg Altenerding begnügen, jedoch sahen die Zuschauer in der Semptstadt ein 0:0 der besseren Sorte. Beide Teams hätten sich auch einen Sieg verdienen können, gingen in der Schlussabrechnung aber doch zu sorglos mit den Möglichkeiten um und waren überdies am Sonntagnachmittag mit Fortuna nicht im Bunde. „Das Unentschieden ist gerecht, beide hatten Chancen“, resümierte SpVgg-Coach Pedro Flores-Locke. Im ersten Durchgang hatten die Kranzberger dabei Glück, dass Leart Bilalli nur Aluminium traf, zudem hatte Matthias Loher eine dicke Möglichkeit. Für den SVK hatte derweil Dominik Bauer die große Chance zur Führung auf dem Schlappen. Im zweiten Durchgang traf Bilalli erneut das Quergebälk, doch auch auf der anderen Seite krachte es am Pfosten nach einem Schuss von Thomas Kopp. Problematisch für Kranzberg: Bereits im ersten Durchgang mussten beide Spielertrainer, Thomas Edlböck und Dennis Hammerl, sowieso Patrick Ringer verletzt ausgewechselt werden. In der Schlussphase hatte Kranzberg Glück. Nach einer strittigen Aktion im Strafraum forderte Altenerding Elfmeter, die Pfeife von Schiedsrichter Florian Lux blieb jedoch stumm.

SV Walpertskirchen - FC Eitting 2:1: „Im Großen und Ganzen war das nicht unverdient“, fasste es SVW-Trainer Josef Heilmeier zusammen. Eittings Coach Thomas Zellermayr haderte dagegen mit der Chancenverwertung, insbesondere in der Schlussphase: „Ein Remis wäre schon drin gewesen.“ Den Gästen gehörte auch die Anfangsphase und das erste Tor der Partie. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf schloss Maximilian Gröppmaier am langen Pfosten zum 1:0 ab (22.). Dennoch hatten die Hausherren im ersten Durchgang mehr vom Spiel, gingen durch Luca Fellermeier, der auch an FC-Keeper Noah Mpatsios scheiterte, zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten. Und dennoch ging es mit einem 1:1 in die Pause. Adrian Alexy spielte nach einem Flankenwechsel einen Abwehrspieler aus und spitzelte Mpatsios den Ball zwischen den Hosenträgern durch zum Ausgleich (38.). Der zweite Durchgang war eine intensive Angelegenheit mit wenigen Chancen. Nach einem Foul von Nicolas Boll an Tobias Rauch gab es Elfmeter, den Fellermeier verwandelte. In der Schlussphase hatte Walpertskirchen Glück. Zwar spielte die Heilmeier-Elf nach einer Zeitstrafe gegen Florian Huber in Überzahl, die dicken Chancen hatte aber der Gast, Andreas Kostorz und Benedikt Beierl vergaben aber. Für Walpertskirchen hatte der eingewechselte Christian Käser bei seinem Comeback noch eine gute Möglichkeit.

SC Kirchasch - FC Moosinning 2 3:2 - Der KSC hat mal wieder einem Tabellenführer ein Bein gestellt. „Das waren drei weitere Punkte für den Klassenerhalt“, jubelte Sprecher Walter Pelzl. „Und in der Summe war das ein total verdienter Sieg, weil wir die klareren Chancen hatten.“ Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen die Hausherren besser ins Spiel. Scheiterte Sebastian Maier mit der ersten Chancen noch an FC-Keeper Tobias Pfanzelt, lagen die Kirchascher wenig später vorne. Stephan Hackl hatte aus der Distanz einfach mal draufgehalten. Der Ball wurde immer länger und segelte schließlich ins Tor (28.). Jetzt nahm die Partie Fahrt auf. Während Dominik Gunderlach und Andreas Hofmeister für Moosinning gute Chancen liegen ließen, hatte Tobias Maier das 2:0 für die Heimelf auf dem Schlappen. Motiviert kamen die Gäste aus der Kabine, und prompt fiel auch das 1:1. Eine Ecke konnte Kirchasch nicht vernünftig klären, und Stefan Erl schaltete am Schnellsten (52.). Doch das brachte den Sportclub nicht aus dem Konzept, und so sorgten die Platzherren binnen zwei Minuten für die Entscheidung. Erst rutschte FC-Keeper Pfanzelt ein eher harmloser Schuss von Julian Bauer zwischen den Handschuhen durch (76.), ehe Alexander Mrowczynski per Foulelfmeter, nachdem Igor Thomas im Strafraum gefoult worden war, für die Entscheidung sorgte (78.). Nurmehr Ergebniskosmetik war das 2:3 durch Benedikt Thumbs, der sich nach einer Ecke schlitzohrig davongestohlen hatte (89.). MATTHIAS SPANRAD