SC Kirchasch und SpVgg Neuching eine Runde weiter

Das tat weh: Berglern um Michael Faltermeier (liegend) musste sich Kirchasch um (v. l.) Egid Pichlmair, Julian Bauer, Stefan Hackl und Igor Thomas knapp geschlagen geben. Foto: rola © rola

Keine Überraschungen gab es bei den beiden Toto-Pokalspielen am Mittwochabend. Die favorisierten SC Kirchasch und SpVgg Neuching setzten sich durch.

Landkreis Erding - Auch wenn es das Ergebnis so nicht aussagt, zogen die Gäste mit einem hochverdienten Erfolg in die nächste Pokalrunde ein. „Kirchasch war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätte durchaus höher gewinnen können“, zeigte sich Berglerns neuer Trainer Florian Leiner als fairer Verlierer. Seine Mannen hätten über die gesamte Spielzeit „viel zu wenig bis keine“ Torchancen herausgespielt.

SV Eintracht Berglern unterliegt SC Kirchasch mit 1:2

So war es auch der Kreisligist, der in der 16. Minute durch Julian Bauer in Führung ging. Doch die Hausherren waren um eine passende Antwort nicht verlegen, denn Fabian Taubmann glich nur sieben Minuten später für die Eintracht aus.

Nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild, was sich nach 73 Minuten auch in Zählbares für den KSC auszahlen sollte. Tobias Maier sorgte nicht nur für den erneuten Kirchascher Führungstreffer, sondern auch gleichzeitig für den Endstand. Leiner war trotz der Niederlage begeistert: „Auch wenn es nicht geklappt hat, war es dann doch ein spannender Pokalfight.“

SpVgg Neuching schießt SG Buch/Forstern 2 mit 5:1 ab

Eine klare Angelegenheit war das Pokalduell in Buch, denn die favorisierten Gäste aus Neuching ließen den Hausherren keine Chance: „Bis auf die zehn, 20 Minuten nach dem 2:0 war es eine bis zum Schluss dominante Vorstellung von uns“, resümierte der zufriedene Neuchinger Co-Trainer Flo Kressirer, der in den ersten zehn Minuten die frühe Zwei-Tore-Führung durch Sven Wagner und Til Koschewa bejubeln durfte. Nach dem schnellen Anschlusstreffer durch Buchs Lukas Schneider wankte Neuching nur kurz, schoss aber dann bis zum Pausenpfiff durch einen schnellen Doppelschlag von Johannes Graf und Sven Wagner eine komfortable 4:1-Führung heraus.

Nach dem Pausentee wurde es etwas ruhiger, einzig Neuching traf in Person von Antonio Zuparic noch einmal und zog somit in die nächste Runde ein. „Trotz kämpferisch gut eingestellten Gegnern geht es für uns hochverdient in die nächste Runde“, freute sich Kressirer über die starke Leistung seiner Mannen. (Sebastian Voichtleitner)