SC Kirchasch geht in der zweiten Hälfte unter - fünf Gegentreffer

Teilen

Nicht zu beneiden war Kirchaschs Torwart Sven Kouame, der fünfmal hinter sich greifen musste. Dieser Schuss von Jakob Taffertshofer (rot) geht allerdings vorbei. Foto: Riedel © Riedel

Eine herbe, enttäuschende Heimpleite haben die stark ersatzgeschwächt angetretenen Kirchascher mit dem 0:5 gegen den TSV Wartenberg erlebt.

Kirchasach – Auch in der Höhe war die Torausbeute der Gäste absolut verdient. Bis zur Pause hatten die tapfer kämpfenden Kirchascher gegen die anhaltende Druckphase der Wartenberger das eigene Tor noch sauber sauberhalten können, aber nach dem Wechsel brachen bei den Platzherren alle Dämme.

Vom Anpfiff weg dominierten die Gäste aus Wartenberg die einseitige Partie mit sicherem Passspiel, enormer Zweikampfstärke und Torabschlüssen. Gegentreffer konnten aber im letzten Moment von der aufopferungsvoll kämpfenden Kirchascher Defensive noch verhindert werden.

So zum Beispiel bereits in der 6. Minute ein Schuss von Daniel Werner, der gerade noch abgeblockt werden konnte. Wenig später zielte Jakob Taffertshofer nach einem schönen Steckpass nur knapp am von Sven Kouame gehüteten Kirchascher Tor vorbei, und schließlich rauschte Michael Reischl nach strengem Flachpass von Werner nur um Haaresbreite am Leder und Tor vorbei.

Die KSC-Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, um die ständigen Spielverlagerungen der Wartenberger über die Außenpositionen erfolgreich zu bekämpfen. Selbst tauchten die Gastgeber nur sporadisch vor dem TSV-Tor auf – und das ungefährlich. So stand es zur Pause torlos 0:0.

Mit einem Doppelschlag unmittelbar nach Wiederanpfiff war die Gegenwehr der deutlich unterlegenen Kirchascher dann gebrochen. Innerhalb von zwei Minuten lochten erst Werner und dann Taffertshofer ein (47./49.). Nach dem dritten Treffer, einem mehr als fragwürdigen Strafstoß, den Taffershofer nach einer Stunde verwandelte, gaben sich die Platzherren ohne sichtbare Gegenwehr total auf.

KSC-Akteur Thomas Angermaier debütierte beim KSC mit der neu eingeführten Zeitstrafe (68.). Er ließ seinem Frust zum eigenen Spiel zu lautstark gegenüber dem Schiedsrichter freien Lauf. Die Folge waren zwei weitere Wartenberger Treffer, jeweils mit Flugkopfbällen von Werner und Maximilian Härtl, nach präzisen Flanken von Tim Schmolmann. (wp)

Stimmen zum Spiel

Maxi Kronseder, Kapitän und Co-Trainer des TSV Wartenberg: „Die erste Halbzeit war beidseitig ein absoluter Kampf, Kirchasch hat super dagegengehalten. Man erkannte dann die Ausfälle beim KSC deutlich. Wir haben uns einige Chancen rausgespielt, jedoch keine zwingenden. In der zweiten Halbzeit ist uns dann mit der ersten Aktion der Führungstreffer gelungen. Danach haben wir das Spiel laufen lassen. Wir hatten mehr Ballbesitz und auch das nötige Quäntchen Glück. Wenn eine Flanke mal zu weit gekommen ist, dann hat halt die nächste gepasst.“

Alexander Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kichasch: „Wir sind schwierig ins Spiel gekommen, haben dann nach 25 Minuten bis zur Halbzeit guten Zugriff gehabt. Nach den ersten beiden Treffern haben wir dann keine Zweikämpfe mehr geführt, und wir sind vorgeführt worden. Unser Auftritt war mehr als enttäuschend.“