A- Klasse 7: Zwei Nullnummern in Erding und Neikof

Von: Daniela Oldach

Spieler vom FC Fraunberg gehen hart in die Zweikämpfe. © Roland Albrecht

Auch die A-Klassen starteten am vergangenen Wochenende ins neue Jahr. Die A-Klasse 8 Donau/Isar im Überblick.

FC Eitting II 6 Rot-Weiß Klettham II 2

Mit Verstärkung aus der Kreisliga-Elf erspielten sich die Gastgeber einen deutlichen Sieg. Bereits nach drei Minuten gelang Johannes Lenz per Kopf die Führung. die Sebastian Simmet mit zwei Treffern ausbaute. Der Gegentreffer der Rot-Weißen gelang Alen Hujdur vom Strafstoßpunkt aus (49.), dann stellte Lenz den alten Abstand wieder her (56.). Ein Eigentor von Lucas Bruckbeck sowie Treffer von Christian Westermair per Volleyabnahme und Sebastian Simmet beendeten die einseitig geführte Partie.

FC Erding 0 FC Langengeisling II 0

Erdings Pressesprecher Maximilian Malterer sprach von einer „schwachen Nullnummer“, die die wenigen Zuschauer über sich ergehen lassen mussten. Die ersatzgeschwächt angetretenen Gäste konnten nur wenig Impulse liefern. So blieb die einzig erwähnenswerte Möglichkeit den Gastgebern vorbehalten, doch der eingewechselte Luke Feuser traf die Kugel nach einer weitgezogenen Flanke per Direktabnahme nicht richtig und setzte das Leder am Pfosten vorbei ins Toraus.

FC Moosinning III 1 FC Türkgücü Erding 3

Die Gäste überzeugten spielerisch, siegten hochverdient, machten sich jedoch anfangs das Leben selbst schwer. Sie vergaben Chancen im Minutentakt und trafen nur Aluminium. Mehmet Cay besorgte dann aber per Abstauber die Führung, die Kaan Ünal nach einem weiten Diagonalball in den Strafraum auf 2:0 ausbaute. Sebastian Michalak hatte den Anschluss auf dem Fuß, ehe Kaan Cay per Flachschuss auf 3:0 erhöhte. Stefan Flötzinger gelang der Ehrentreffer, den Michalak per Rückpass vorbereitet hatte.

SpVgg Eichenkofen 0 SpVgg Langenpreising 0

Eichenkofens Pressesprecher Josef Perzl sprach von „zahlreichen Tormöglichkeiten, die verstolpert oder überhastet liegen gelassen wurden“. Den Auftakt machten die Gäste, als Maximilian Hösl aussichtsreich übers Tor köpfte. Marco Steinberg schoss in der 45. Minute Gästekeeper Maximilian Gabriel das Leder mittig freistehend in die Arme. Erneut war es der Gästekeeper, der mit einem starken Reflex den Schuss von Eichenkofens Spielertrainer Matthias Kurz sensationell abwehrte und so den Siegtreffer verhinderte (69).

FC Fraunberg 3 VfB Hallbergmoos III 1

Die Platzherren machten in der ersten Halbzeit ihre Tore und schalteten danach einen Gang zurück. Tobi Bart flankte auf Josef Pfoser, der zum 1:0 traf (10.). Mit einem Schuss von der Strafraumgrenze gelang Bart das 2:0 (13.). Nach Foul an Spielertrainer Christian Daimer verwandelte Florian Lex den Strafstoß zum 3:0 (25.). Daimer und Pfoser ließen anschließend gute Chancen ungenutzt verstreichen. Nach dem Seitenwechsel setzte sich Ahmet Kocu über die rechte Seite durch und schloss mit einem Schuss ins linke Eck zum 1:3 ab (46.). Bei den Gästen sah Thomas Kätzlmeier noch Gelb-Rot (87.). (wp /do)