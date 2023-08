A-Klasse: Eichenkofen eröffnet Saison mit Stadtderby – Nachbarschaftsduell in Eitting

Zwei Gruppen, vier Begegnungen

Auch die A-Klassen starten schon heute Abend in die neue Saison. Drei Spiele stehen zum Auftakt in der Gruppe 7, eins in der Gruppe 8 auf dem Programm.

A-Klasse 7: SpVgg Eichenkofen – FC Herzogstadt 2 (18 Uhr)

Gleich zu Beginn der neuen Punktrunde kommt es zum Nachbarschaftsderby zwischen der SpVgg Eichenkofen und dem neuen Klub FC Herzogstadt 2. Die Hausherren sehen sich dabei einer sehr hohen Hürde gegenüber. „Wir erwarten einen sehr starken Gegner, der einige Spieler der Kletthamer Ersten in den Reihen hat“, betont Eichenkofens Pressesprecher Tommy Frieß. „Ich gehe davon aus, dass der FC Herzogstadt im oberen Drittel, wenn nicht sogar ganz oben, angreifen wird.“. Dennoch rechne er sich etwas aus und setzt dabei auf die sich ständig besser werdende spielerische Komponente unter dem neuen Eichenkofener Coach Ewald Rupprecht.

Genau diesen sieht Herzogstadt-Trainer Andi Ostermair als Vorteil des Gegners. „Für mich sind die jungen Eichenkofener mit ihren vielen Abgängen eine Wundertüte, der neue Coach weiß aber genau, wie es geht“, meint er anerkennend. Bei seinem Team sehe er noch viel zu tun, was aber aufgrund der Fusion nicht von heute auf morgen gehe. Ihn schmerzen derweil die Verletzungen von Maxi Ostermair, Mario Rossa sowie Cedric Freisleben, deren Einsätze noch auf der Kippe stehen. Die Gastgeber gehen dagegen vollzählig ins Derby. (vs)

FC Eitting 2 – SpVgg Altenerding 2 (18.30 Uhr)

Ein Nachbarschafts-Duell steigt in Eitting, wenn es zum Vergleich der FCE-Zweiten mit der Zweiten aus Altenerding gibt, die als Aufsteiger auch in der A-Klasse für Furore sorgen will. „Ich schätze die Altenerdinger sehr stark ein“, erklärt Eittings Spielertrainer Matthias Kugler. Dennoch gibt er sich optimistisch, denn in der Vorbereitung habe sich sein Team von Spiel zu Spiel gesteigert. Er warnt aber zugleich: „Die gute Vorbereitung hilft alles nichts, wenn wir es im ersten Punktspiel nicht auf den Platz bringen.“ Welche Mannschaft gegen Altenerding letztlich auf dem Platz stehen wird, stehe noch in den Sternen, denn noch sei nicht sicher, ob und inwieweit Verstärkung aus der Ersten kommt.

Dasselbe Problem gibt es jedoch bei den Gästen, wie Altenerdings Trainer Rene Feuker erklärt: „Wir wissen noch nicht, wie unser Kader final aussieht und konnten uns generell noch nicht so richtig einspielen.“ Dennoch gehe er positiv in die Partie, denn bis auf Urlauber Yosef Falih stehen Coach Feuker alle Mann zur Verfügung. (vs)

FC Moosinning 3 – SG Reichenkirchen (19 Uhr)

Beim FC Moosinning 3 sind alle Mann an Bord. Der frisch gebackene Vater Gregor Bauer ist nach der Geburt seines Sohnes wieder im Kader, einzig der Einsatz des an der Hand verletzten Markus Westermair ist noch fraglich.

Trotz der guten Personalsituation und der zufriedenstellenden Vorbereitung sieht sich der FCM um Co-Spielertrainer Daniel Bies als Außenseiter: „Allein schon wegen der Platzierungen in den vergangenen beiden Jahren ist Reichenkirchen ganz klar der Favorit.“ So bäckt Moosinning wohl eher kleinere Brötchen, Bies merkt aber dennoch an: „Wir müssen irgendwie schauen, dass wir etwas mitnehmen.“ (vs)

A-Klasse 8: TSV St. Wolfgang 2 – SV Walpertskirchen 2 (19 Uhr)

Der SV Walpertskirchen 2 startet heute Abend beim TSV St. Wolfgang 2 in die neue Saison. Walpertskirchens Trainer Hans Kleemann ist im Hinblick auf den Auftakt optimistisch. „Unsere Vorbereitung war wirklich gut, und alle Spieler haben mitgezogen“, lobt er. „Von unseren sieben Testspielen konnten wir sechs gewinnen und haben eins nur unglücklich gegen einen Gegner aus der Kreisklasse verloren.“

Den Aufsteiger aus St. Wolfgang könne er nur schwer einsetzen, Ziel sei aber dennoch ganz klar ein positiver Start für seine Mannschaft. Für die Partie kann Kleemann auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen: „Wir haben einen großen Kader – und eine Verstärkung aus der ersten Mannschaft wird es nicht geben.“ chl Tipp: 3:1 für Walpertskirchen