A-Klasse: Unentschieden in fünf aus sechs Spielen in Gruppe 7 - Eichenkofen siegreich

Vergeblich streckt sich Altenerdings Keeper Valentin Kordick. Der Freistoß von Robert Lex schlägt zum 1:1 ein. Am Ende holt sich die SG durch ein 2:2 einen Punkt. © Herkner

Nicht viele Sieger gab es an diesem Spieltag in Gruppe 7. Eichenkofen kann drei Punkte auswärts bei Taufkirchen erbeuten. Alle anderen Partien enden unentschieden.

FC Langengeisling : FC Eitting 1:1

Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Eittingern. Christian Westermairs Freistoßtor war daher überaus verdient. Danach fanden die Geislinger allmählich ins Spiel, aber Mario Jon und Srdan Raseta blieben glücklos. Die Gastgeber hatten viele Ausfälle zu beklagen. Und als sich auch noch Fredi Steber verletzte, musste Torwart Louis Rotert gar in den Sturm vorrücken. Für ihn wurde Maxi Millisterfer eingewechselt. Die zweite Hälfte dominierte der FCL, aus den zahlreichen Möglichkeiten sprang jedoch lediglich Andreas Herrndiers Kopfballtor zum 1:1 heraus (85.).

SpVgg Langenpreising : FC Erding 1:1

„Unsere erste Halbzeit war grottenschlecht. Wir müssen froh sein, dass wir nur 0:1 zurück lagen. Dann gab es eine Kabinenpredigt“, berichtet SpVgg-Spielertrainer Florian Haider. Erdings Führung resultiert aus einem Elfmeter, den Attila Lanzendorfen verwandelte (39.). Haiders Ansage zeigte dann bei den Platzherren schnell Wirkung. Gleich nach dem Anstoß eroberten die Langenpreisinge den Ball und kamen durch Christian Huber zum 1:1. Er war mit einem Schuss aus 16 Metern über FCE-Keeper Marc Marasescu erfolgreich (46.). Zu fahrlässig gingen die Hausherren mit ihren Möglichkeiten um, denn Huber und Patrick Listl verfehlten das Ziel. Mit den Gästen war nicht mehr viel los. Markus Lehmer sah wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (88.)

Rot-Weiß Klettham 2 : FC Türkgücü Erding 1:1

„Wir haben uns hinten reingestellt und supergut verteidigt. Was willst du denn auch gegen einen Tabellenzweiten sonst machen?“, sagt RW-Trainer Erich Witt. „Aber es war schon ein glücklicher Punkt für uns“, räumt er ein. Die Gästeführung fiel in der 12. Minute: Türkgücü hatte sich über außen durchgesetzt. RW-Keeper Roland Hannes konnte den Ball nicht festhalten, und Yasin Cay staubte ab (12.). Die Gäste machten weiter das Spiel, doch Kletthams Abwehr ließ nichts anbrennen. Nach Foul an Bright Francis, der sich gegen drei Gegenspieler durchgesetzt hatte, verwandelte Jakob Triefelder den Strafstoß zum Ausgleich (61.). In der Schlussphase wurde die Partie hitziger. Gästespieler Ertugrul Nacar sah noch die Ampelkarte (85.).

SG Reichenkirchen : SpVgg Altenerding 2:2

Reichenkirchen trotzte Tabellenführer Altenerding mit einem Last-Minute-Treffer ein Unentschieden ab. „Das war ein hochklassiges A-Klassenspiel,“ fand SGR-Abteilungsleiter Stefan Brandl. Die Gäste gingen nach 20 Minuten in Führung, als Antonio Kavran Reichenkirchens unsortierte Abwehrreihe bestrafte. Sieben Minute später glich Robert Lex mit einem direkt verwandelten Freistoß aus. Die Partie war spannend, aber als Dario Blazevic Altenerding in der 70. Minute erneut in Front eschoss, sah es nach dem nächsten Erfolg für den Favoriten aus. In der letzten Szene des Spiels belohnte jedoch Lukas Peis den beherzten Auftritt der Hausherren, als er einen eigentlich schon geklärten Eckball aus 20 Metern in die Maschen drosch.

FC Fraunberg : FC Moosinning 3 0:0

Uns hat das Quäntchen Glück gefehlt,“ sagt Fraunbergs Spielertrainer Christian Daimer. Denn Chancen hatten die Hausherren zur Genüge. Im ersten Durchgang traf erst Sebastian Hoof nur den Innenpfosten, dann Jonas Gutwirth nach einem Freistoß per Kopf nur die Latte. Nach dem Seitenwechsel vergaben Tobias Bart, Thomas Schmied und Hoof. Moosinnings Bester war Torwart David Auerweck. Kurz vor Schluss flog Moosinnings Anton Riedler wegen Nachtretens vom Platz.

SV Zustorf : SpVgg Eichenkofen 0:2

Bereits nach drei Minuten lagen die Gäste in Führung, als Thomas Frieß sich am Flügel durchgesetzt hatte und den Ball clever ins lange Eck setzte. Die Gäste dominierten, daher war es auch verdient, dass Josef Ippisch in der 29. Minute nach einer Flanke von Matthias Kurz auf 2:0 erhöhte. In dieser Szene lagen nach einem Zweikampf aber zwei Zustorfer auf dem Boden, und die Hausherren hatten wohl mit einer Spielunterbrechung gerechnet. Im zweiten Durchgang zeigte sich Zustorf stark verbessert. In der 65. Minute scheiterte Tom Kaiser aus kurzer Distanz per Kopf, und auch den Abpraller konnte Johannes Eiser aus drei Metern nicht verwerten. Wenig später war es wieder Eiser, der aus nächster Nähe den Anschlusstreffer verpasste.

A-Klasse 8

TSV Grüntegernbach : SpVgg Neuching 0:2

In einer höhepunktarmen, aber hart geführten Partie setzten sich die Neuchinger nicht unverdient durch. Nach einer Viertelstunde traf Grüntegernbachs Christian Schwarzenbeck nur den Pfosten. Nur eine Minute später prallte ein Rückpass der Heimmannschaft wegen eines Missverständnisses ans eigene Aluminium, den Abpraller schob Enrico Buchmann zur Gästeführung ins leere Tor. Außer vielen Gelben Karten geschah dann erst einmal wenig. Erst in der 60. Minute tauchte Buchmann erneut vor dem Tor auf, TSV-Keeper Martin Irl konnte aber parieren. Zehn Minuten vor Schluss klärte Neuchings Deniz Coskun einen Kopfball von Jakob Kieblspeck gerade noch auf der Linie. Quasi mit dem Abpfiff machte Lukas Bauer mit dem 2:0 aus 16 Metern den Deckel drauf.

BSG Taufkirchen 2 : TSV St. Wolfgang 0:3

Die Hausherren kamen gut ins Spiel. Schon nach einer halben Minute überraschte Noah Seisenberger die Gäste, sein Abschluss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Zur Mitte der ersten Hälfte wurden die favorisierten St. Wolfganger stärker und gingen nach einer Ecke durch Simon Peinelt in Führung. Kurz darauf erhöhte Manuel Daumoser per Kopf auf 2:0. Weiterhin hielten die Taufkirchner gut mit, am Ende ging ihnen aber etwas die Luft aus. Felix Müller schloss einen Konter in der 84. Minute zum entscheidenden 3:0 ab. (Andreas Priglmeir/Daniela Oldach)