Klettham dreht den Spieß noch um - Finsing III freut sich über Sensationssieg gegen Neuching

Klettham feiert trotz Zwei-Tore-Rückstands einen Sieg. Finsings Dritte gelingt eine Überraschung bei der SpVgg Neuching. Die A-Klasse 7 kompakt.

FC Langengeisling 2 - FC Schwaig 2 1:4

Die bis dahin ungeschlagene Zweite aus Langengeisling kam überhaupt nicht ins Spiel. Bereits zur Pause führten die Gäste nach einem Doppelpack von Shahin Howlader 2:0 und hatten dabei sogar noch einen Elfmeter verschossen. „Zu langsam und behäbig im Spielaufbau“ sei sein Team gewesen, meinte FCL-Coach Sebastian Held. In der 72. Minute schaffte Geisling durch Martin Linz zwar den Anschlusstreffer. Die deutlich überlegenen Gäste stellten aber weniger später durch Jan Bopp den alten Abstand wieder her. Kurz vor Schluss erzielte Bopp den 4:1-Endstand – ein Ergebnis „mit dem wir sogar noch gut bedient sind“, gab Trainer Held zu.

SV Walpertskirchen 2 - FC Eitting 2 2:4

Die Partie ging gut los für die Gastgeber, nach einer Viertelstunde führten sie nach einem Eigentor von Lukas Kollmannsberger. Danach schien das Glück aufgebraucht. Erst glich Maximilian Jäkel für die Gäste aus, dann musste der SV den verletzten Torwart Florian Lurz auswechseln und für ihn bis zur Pause Feldspieler Manuel Gabriel einsetzen. Trotzdem brauchten die Eittinger bis nach dem Seitenwechsel, um durch Jäkel in Führung zu gehen. Die Hausherren versuchten nach vorne alles, scheiterten jedoch einige Male am Aluminium. Dafür wurden sie hinten zweimal ausgekontert, was Harry Ludwig zweimal ausnutzte. In der Schlussphase flog Mirel Smigalovic noch wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz, ehe Aurelien Voss für seinen SV das 2:4 köpfte.

FC Moosinning 3 - SpVgg Eichenkofen 1:0

Am Anfang der Partie war Moosinnings Dritte „nicht ganz wach“, wie Abteilungsleiter Sebastian Kollmannsberger verriet: „Neikof wäre fast in Führung gegangen.“ Doch dann fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel und vergaben kurz vor der Halbzeit zwei riesige Chancen, ehe die Führung doch noch gelang. Direkt vor dem Pausenpfiff schoss Patrick Ismair von halbrechts, etwa aus 20 Metern, an die Latte, Johannes Huber versenkte den Abstauber. In Hälfte zwei war der FCM weiterhin spielbestimmend, wirklich gefährlich wurde es für die Gelb-Schwarzen nicht mehr. Kollmannsberger: „Wir haben nach sehr langer Zeit wieder an einem Herbstfest-Wochenende gepunktet.“

Rot-Weiß Klettham 2 - SV Hörlkofen 3:2

Die Kletthamer verschliefen die Anfangsphase und lagen nach einem 20-Meter-Kracher von Moritz Neumann und einem Konter, vollendet von Korbinian Nußrainer, schnell 0:2 hinten. Danach übernahmen die Hausherren aber die Kontrolle und verkürzten durch Florian Förg, auf Vorarbeit von Alen Hujdur, auf 1:2. In der 34. Minute wurde Alige Jawneh unfair im Sechzehner gestoppt – Hujdur verwandelte sicher zum 2:2. Auch nach der Pause dominierte Klettham Nachdem Förg noch am Pfosten gescheitert war, erzielte Bright Francis in der 69. Minute durch einen von David Stotz verlängerten Freistoß den Siegtreffer.

SpVgg Neuching - FC Finsing 3 0:1

Über eine „große Überraschung“ freut sich Finsings Pressesprecher Robert Hartmann. Beim Derby zwischen dem Ersten und dem Letzten der A-Klasse 7 war Neuching deutlich besser, Finsings Dritte zeigte sich aber hinten sehr kämpferisch. Nach 27 Minuten brachte Lukasz Wojciechowski die Gäste per direktem Freistoß aus etwa 22 Metern in Führung. Neuching ließ danach einige hochkarätige Chancen liegen – mal brillierte Finsings Torwart Alexander Brychcy, mal rettete das Aluminium. Und am Ende brachten die Gäste die Führung über die Zeit. Verdient sei der Sieg nicht unbedingt gewesen, gibt Hartmann zu, „aber so ist das im Fußball eben manchmal“. Nur lobend äußert er sich über den jungen Schiedsrichter Bastian Schuster, „der, ich glaube, 17 Jahre alt ist und ein schwieriges Spiel super gepfiffen hat“. (ma/api)