Klettham ist „brutal heiß aufs Derby“

Von: Sebastian Voichtleitner

Teilen

Hält er wieder die Null? Neuchings Torwart Niklas Desiderato, hier beim 4:0-Auftakterfolg gegen den FC Erding © Rola

RW-Reserve will FC Erding nächste Pleite beibringen – Hörlkofen fehlen nur noch die Südamerikaner

Landkreis – Stadtderby: RW Klettham 2 empfängt den FC Erding. Für RW-Trainer Erich Witt sind die Rollen klar verteilt: „Erding befindet sich zwar mit vielen jungen Leuten im Umbruch, ist als erste Mannschaft aber klarer Favorit.“ Vor allem auf den quirligen Nikita Talovskyi müsse ein Auge gelegt werden. Trotz der Außenseiterrolle sieht Witt seine Farben nicht chancenlos: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, sind brutal heiß aufs Derby und wollen nichts anderes als drei Punkte.“ Sechs Spieler fehlen jedoch bei den Kletthamern, darunter die wichtigen Stützen Florian Förg und Georg Neumayr.

Die nächsten Punkte will derweil die dritte Mannschaft des FC Moosinning einfahren, wenngleich man sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist: „Wir sind mit dem Auftaktsieg sehr gut in die Saison gestartet, der FC Langengeisling II ist aber noch mal eine andere Hausnummer. Schon in der letzten Saison war es ein richtig gutes Team“, so FCM-Akteur Sebastian Kollmannsberger. Das sehe er jedoch nicht unbedingt als Nachteil, denn in der Vergangenheit habe sich Moosinning gegen nominell stärkere Gegner eher leichter getan. Positiv stimmt Kollmannsberger auch die Personalsituation, denn einige Urlauber kehren zurück. „Wir wollen unseren Beitrag zu einem Neun-Punkte-Wochenende in Moosinning leisten.“

Mit den ersten Zählern soll es für den SV Walpertskirchen II klappen, doch das wird laut Trainer Sergio Linke eine schwierige Aufgabe: „Auch wenn ich den FC Schwaig II nicht wirklich einschätzen kann, ist er kein normaler Aufsteiger. Wenn nur zwei aus der Landesligamannschaft runterkommen, hat das Team eine brutale Qualität.“ Deswegen hat Linke schon vor der Saison die Schwaiger als einen der Aufstiegskandidaten auserkoren. Warum es trotzdem klappen kann, dafür sieht Linke gleich mehrere Gründe: Zwar fehlen drei Akteure, darunter Johann Glockshuber und Fabian Heinzl, doch sein Team besitze einen breiten Kader, und außerdem habe man schon in der Vorsaison gezeigt, dass vermeintliche Favoriten geärgert werden können. „Und zu Hause haben wir ja in der letzten Spielzeit auch einige Punkte geholt.“

Optimistisch geht auch der SV Hörlkofen auf die Jagd nach den Punkten eins, zwei und drei. Warum? Das liegt für Trainer Christoph Böning auf der Hand: „Bei der Niederlage in der Vorwoche spiegelte sich aufgrund der äußerst dünnen Spielerdecke unser eigentliches Leistungsvermögen nicht wider.“ Das ändere sich an diesem Spieltag gravierend, denn bis auf die beiden Südamerikaner Roberto Almonacid und Franco Casco kehren alle Urlauber zurück. „Das zeigte sich unter der Woche auch an der Trainingsbeteiligung – wir sind gut aufgestellt“, so Böning. Gegner FC Finsing III sei nur schwer einzuschätzen, einen Vorteil sehe er dennoch: „Gut, dass wir gleich zu Beginn gegen Finsing antreten, vielleicht ist der Aufsteiger noch nicht so eingespielt.“

Große Verletzungssorgen herrschen bei der SG Buch/Forstern 2, wie Pressesprecher Albert Bowinzki erklärt: „Uns fehlen gegen die SpVgg Neuching sieben potenzielle Stammspieler.“ Gerade gegen ein Topteam wie Neuching hätte man diese gebraucht: „Das ist ein Gegner, der sehr beeindruckend in die Saison gestartet ist und für mich am Ende in den Top Drei zu finden sein wird.“ Das werde die Truppe um Coach Benny Wall aber nicht daran hindern, den Schwung vom Auftaktsieg mitzunehmen und „voll auf Sieg zu spielen“. vs