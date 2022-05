Kletthams Zweite will das Abstiegsgespenst verjagen

Von: Sebastian Voichtleitner

Wollen dieses Wochenende Meister werden: Spitzenreiter SpVgg Altenerding. © Christian Riedel

Die Rot-Weißen treffen im Kellerderby auf Hallbergmoos III – Zustorf will den Derbysieg

Landkreis – Ausgerechnet im Stadtderby gegen den FC Erding kann der souveräne Tabellenführer aus Altenerding die Meisterschaft klar machen. Dies werde jedoch alles andere als einfach, meint der Sportliche Leiter der SpVgg, Matthias Dasch: „Erding steht defensiv sehr gut, das haben wir schon in der Vorrunde beim 0:0 zu spüren bekommen.“ Auch kämpferisch erwartet die Veilchen eine harte Nuss, denn Erding belegt in der Fairness-Tabelle den letzten Platz. „Ich denke aber, dass es ein gutes und faires Derby wird“, hofft Dasch.

Eine Klasse höher will auch Türkgücü Erding nächste Saison angreifen – via Relegation. Der Tabellendritte FC Fraunberg will im Spitzenspiel die Erdinger jedoch ärgern, auch wenn sich Trainer Christian Daimer als Außenseiter sieht: „Türkgücü hat die letzten Spiele allesamt gewonnen und eine sehr starke Mannschaft. Deshalb sind die Rollen klar verteilt.“ Personell ist die Lage beim FCF derweil äußerst angespannt, einige Spieler fehlen verletzungs- oder coronabedingt. Ein Remis reicht Türkgücü zur Relegation.

Ganz anders sieht die Situation bei RW Klettham II aus. Coach Erich Witt kann im Abstiegs-Relegationsduell gegen den VfB Hallbergmoos III quasi mit voller Kapelle antreten. Lediglich Max Osterholzer und Basti Kronseder fehlen, Georg Neumayr und Tobi Schneider kehren dafür zurück. Entsprechend selbstbewusst geht Witt in die Partie: „Meine Leute wissen, um was es geht, und haben dementsprechend sehr gut trainiert.“

Motivation herrscht trotz der trostlosen Situation beim SV Zustorf, denn zum ersten Mal gibt es ein Pflichtspielduell mit dem Rivalen aus Langenpreising auf Zustorfer Rasen: „Wir werden zwar absteigen, aber trotzdem haben wir noch ein großes Ziel, und das lautet, den Gemeindenachbarn zu ärgern“, gibt sich SVZ-Coach Dominik Dorsch kämpferisch. Kadertechnisch ist die Lage wie immer angespannt, „aber ich bin es ja gewohnt, wir kriegen das schon hin“.

Tabellarisch geht es im Aufeinandertreffen zwischen der SG Reichenkirchen und dem FC Langengeisling II nicht mehr um viel. Für SG-Spielertrainer Robert Lex kein Grund, locker zu lassen: „Ich erwarte zwar einen schwer zu bespielenden Gegner, wir gehen aber nichtsdestotrotz voll auf Heimsieg.“ Erschwert wird diese Aufgabe durch die vielen Ausfälle von Leistungsträgern, darunter Ludwig Herzog, Christian Graf und Patrick Helmer.

Auch bei der SpVgg Eichenkofen muss improvisiert werden, denn die Mundigl Brüder Marcel und Manuel sowie Josef Ippisch und Thommy Frieß fehlen gegen den FC Moosinning III. SpVgg-Coach Matthias Kurz sieht dies aber als Chance: „Da unsere Zweite spielfrei hat, können wir junge Leute hochziehen und integrieren. Das sind dieses Mal Julian Niedermaier und Felix Lehr.“ vs