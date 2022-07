Nach zwölf Gegentoren letzte Saison: SF Schwaig setzen auf kontrollierte Defensive gegen FCU

Nullnummer

Von Nico Bauer schließen

Ein nicht unbedingt erwartetes, aber verdientes Remis hat der Vorjahres-Dritte FC Schwaig beim Vorjahres-Zweiten FC Unterföhring geholt.

Schwaig – In der vergangenen Saison war der FC Unterföhring für den FC Schwaig der direkte Konkurrent um den Relegationsplatz Richtung Bayernliga – aber vor allem war der ehemalige Regionalligist ein Albtraum. Mit zwölf Gegentoren in zwei Spielen wurde Schwaig vernichtend geschlagen. Daraus haben die Sportfreunde gelernt und sich am Dienstagabend mit einem 0:0 in Unterföhring gut verkauft.

Vor allem die 3:7-Heimniederlage ist unvergessen, denn da waren offensive Schwaiger dem Gegner ins offene Messer gelaufen und gnadenlos ausgekontert worden. Das sollte diesmal nicht passieren, und Spielertrainer Ben Held zog auch genau die richtigen Schlüsse aus den Lehrstunden. Seine Mannschaft stand kompakt, mied das Risiko nach vorne und hielt aggressiv dagegen.

Statt Spiel gab es diesmal Kampf, und das erste Opfer war Michael Schrödl. Der ehemalige Eittinger war im Sommer von Hallbergmoos nach Unterföhring gewechselt und musste nach sieben Minuten mit einer Verletzung am Sprunggelenk raus. Es deutet einiges darauf hin, dass er ein paar Wochen Zwangspause bekommt.

Diesmal gab es nicht ansatzweise Spektakel. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, bevor sich das Spiel nach der Pause etwas aus seinen Fesseln löste. Mitte der zweiten Hälfte hatte Unterföhring Vorteile und ein paar gute Abschlüsse. Nach einer Ecke musste ein Schwaiger Verteidiger auf der Linie klären.

Zum Ende hin wurde das 0:0 dann aber für Unterföhring wieder glücklich, weil die Mannschaft von Coach Held ab der 70. Minute den Turbo zündete und Unterföhring am Rande der Niederlage hatte. Raffael Ascher lief nach einem Fehlpass alleine auf Torwart Sebastian Fritz zu und blieb zweiter Sieger. Das andere Fast-Tor war in der Nachspielzeit ein super getretener Freistoß von Johannes Empl. Er zirkelte den Ball wunderbar über die Mauer, aber auch da brachte Unterföhrings Torwart die Fingerspitzen an den Ball.

Letztlich war die Punkteteilung leistungsgerecht nach einem Spiel, das so ziemlich das Gegenteil aus dem Vorjahr war. Beide Mannschaften haben heuer wieder das Potenzial, vorne in der Landesliga mitzuspielen. In dem kleinen Spitzenspiel am zweiten Spieltag zeigten Unterföhring und Schwaig, dass sie sich weiterentwickelt haben und auch defensiv spielen können.

Statistik

FC Unterföhring: Fritz, Schrödl (7. Heller) (83. Mangasaros), Ehret (43. Kurtovic), Bahadir, Fischer, Siebald, Nirschl (61. Priewasser), Sahingöz, Arkadas, Bahadir, Arkadas (67. Aliji). FC Schwaig: Hornof, Empl, Jell, Hellinger, Straßer (65. Simak), Wölken, Roth (74. Hones), Maier (66. Bartl), Sommer (75. Fink), Held (75. Hones), Ascher – Schiedsrichter: Holtmann (Ascheberg)– Zuschauer: 200.