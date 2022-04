Kreisklasse: Acht Tore in Moosen, zwei Rote Karten in Oberding

Von: Daniela Oldach

Eng ging’s zu zwischen Oberding und Berglern. Hier schirmt TuS-Akteur Bernd Lehmer den Ball ab. © Herkner

Ein Schützenfest sahen die Zuschauer in Moosen. Eintracht Berglern erkämpft sich zu neunt einen Punkt. Die Erdinger Mannschaften in der Kreisklasse im Überblick.

FC Forstern 0 FC Moosinning II 4

„Wir wollten unsere Kräfte für das Derby am Dienstag gegen Buch schonen. Doch dafür haben wir ganz gut gespielt“, sagt Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki zum Spiel gegen Moosinnings Reserve. Die Überlegenheit des Spitzenreiters war laut Bowinzki gar nicht so deutlich, denn Forstern ging zu fahrlässig mit seinen Chancen um. So vergaben Andreas Freiwald und Andreas Ullmann im ersten Abschnitt einige gute Möglichkeiten. Besser machte es der FCM. Spielertrainer Benedikt Thumbs köpfte einen Eckball zum 1:0 ein (35.). Mit dem Pausenpfiff legte Maximilian Schmid das 2:0 nach. Er hatte einen Eckball volley ins Tor verlängert. „Das hat uns den Schwung genommen für die zweite Hälfte“, bilanzierte Bowinzki. Immer wieder schlichen sich individuelle Fehler ins FCF-Spiel ein. Zeno Fendt traf noch zweimal für die Gäste (55./82.). Bei den Platzherren vergaben Christian Fußstetter und Markus Estermann ihre Chancen.

TuS Oberding 1 SV Eintracht Berglern 1

Den Gästen gehörte trotz der Oberdinger Windunterstützung die erste Hälfte. Doch kein Team konnte sich klare Chancen erspielen. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Jubeln durften dann die Hausherren. Robin Schluttenhofer eroberte den Ball und bediente Alexander Neumaier, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und querlegte. Dort kam das Leder aber zum Berglerner Lucas Wastian, der es ins eigene Tor beförderte (54.). Mit einem Freistoß aus 23 Metern ins rechte Eck glich Michael Faltermeier aus (64.). Turbulent wurde es in der 76. Minute. Der Ball kam in die Spitze, Schluttenhofer erlief sich das Leder und wollte an SVE-Keeper Thomas Bauer vorbei. Bauer stoppte ihn per Foul – Rot für den Torwart. Die Gemüter kochten hoch, SVE-Akteur Marcus Balbach ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und musste ebenfalls mit Rot vom Platz. Der anschließende Freistoß von Bernd Lehmer blieb in der Mauer hängen. Berglern kam noch zu einem Lattentreffer aus 35 Metern.

SV Eichenried 4 TSV Isen 0

„Es war eine souveräne Leistung. Unser Sieg hätte noch höher ausfallen können“, freute sich SVE-Trainer Stefan Huber. „Jetzt sind wir gerüstet fürs Derby“, ergänzte Huber mit Blick auf das Aufeinandertreffen am Freitagabend in Moosinning. Max Geltl hatte nach Vorarbeit von Stefan Adam das 1:0 erzielt (18.). Korbinian Lommer steckte durch auf Justin Bauer, der aber nur die Latte traf (30.). Wenig später klappte es besser. Lommer bediente den außen mitgelaufenen Bauer, der zum 2:0 traf (36.). Neuzugang Yakhya Diop legte zwei Treffer nach. Aus elf Metern köpfte er eine Adam-Flanke zum 3:0 ins Netz (51.). Beim 4:0 hatte er das Leder aus 20 Metern in die Maschen gejagt (76.). Die Gäste blieben ohne nennenswerte Chance.

SC Moosen 3 Rot-Weiß Klettham 5

Deprimiert war SCM-Trainer Maxi Bauer nach dem 3:5. „Alles in allem war es einfach zu wenig. Nur Andreas Galler hat ein gutes Spiel abgeliefert“, so der Coach. Dabei hatten die Platzherren einen guten Start erwischt. Nach Zuspiel von Johannes Körbl erzielte Galler das 1:0 (25.). Doch postwendend glich Leon Ziegler aus (27.). Die Gäste wurden stärker. Daniel Karamatic bestrafte einen Moosener Abwehrfehler mit der erstmaligen RW-Führung (48.), die jedoch Felix Daumoser nach Pass von Anton Mundigl egalisierte (57.). Immer wieder waren es aber individuelle Fehler, die sich im SCM-Spiel einschlichen. Christoph Greckl machte das 3:2 (64.), Galler glich per Kopf aus (82.). „Anstatt die Euphorie mitzunehmen, haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, kritisierte Bauer. Klettham machte mit zwei Toren durch Jonas Kaspar (84.) und Ziegler (86.) alles klar.

SV Buch 2 TSV Aspis Taufkirchen 2

Das griechische Osterfest gestern ließen sich die Gäste durch das Unentschieden nicht verderben. Denn nach einer 2:0-Halbzeitführung stand nach 90 Minuten eine Punkteteilung. Aspis-Spielertrainer Leonidas Balderanos hatte per Elfmeter das 1:0 erzielt (8.). Zuvor war Orhan Ibil gefoult worden. Nach Zuspiel von Rafail Skotras traf Julian Schaumaier zum 2:0 (37.). „Wir hätten noch mehr Tore und damit den Sack zumachen müssen, aber das haben wir leider verpasst“, so Balderanos. Und so entwickelte sich die Partie nach Wiederanpfiff in eine völlig andere Richtung. Christoph Dondl erzielte das 1:2 (55.). Michael Semmler glich aus (61.).

FC Hohenpolding 0 FC Finsing 2 0

„Es war keine komplette Nullnummer, sondern ein von beiden Mannschaften in der Defensive gut geführtes Spiel“, bilanzierte Hohenpoldings Trainer Thomas Bachmaier. Aufgrund einiger personeller Ausfälle – vor allem im Offensivbereich – suchten beide Teams ihr Glück in der Defensive. Auch Bachmaier selbst konnte wegen Sehnenproblemen nicht auflaufen. Bei den Hausherren traf Florian Lehmer, der zum ersten Mal unter Bachmaier spielte, nur den Pfosten. Nach einem weiten Ball in den Sechzehner kam Max Nitzl frei zum Schuss, doch Finsings Keeper Tobias Forchhammer parierte. Kurz vor Spielende tankte sich ein Finsinger durch die Abwehr, doch Hohenpoldings Torwart Max Grichtmaier klärte die 1:1-Situation. (Daniela Oldach)