Kreisklasse 4: Klettham und Finsing marschieren weiter voran

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Packende Zweikämpfe und sechs Tore sahen die Zuschauer im Stadtderby zwischen Türkgücü Erding (dunkle Trikots) und Rot-Weiß Klettham. Foto: Roland AlbrEcht © Roland AlbrEcht

Rot-Weiß Klettham feiert einen 4:2-Erfolg im Stadtderby gegen Türkgücü. Altenerding verliert an Boden. Kreisklasse 4 kompakt.

SpVgg Altenerding - VfB Hallbergmoos 0:0

Erst gab’s am Freitag den Punktabzug für die SpVgg (siehe Seite 9), am Samstag dann hat Altenerding zum zweiten Mal in Folge Punkte auf dem Platz abgegeben. Nach dem 0:0 ist die Tabellenführung für den starken Aufsteiger erst einmal futsch. Dabei hatte die Truppe von Pedro Flores-Locke noch Glück. Die Hallbergmooser ließen zahlreiche Großchancen aus. Die vielleicht beste vergab Gundel, als er in der Nachspielzeit völlig frei abzog, sein Ball aber am Pfosten vorbei strich. Altenerdings Abteilungsleiter Andreas Heilmaier sprach aufgrund der besseren Chancen der Gäste von einem glücklichen Punkt für seine Mannschaft.

TSV Isen - FC Finsing 2 1:3

Nach dem Punktabzug für Altenerding ist Finsing neuer Spitzenreiter der Kreisklasse. Und die Truppe von Thomas Bonnet erledigte ihre Aufgabe beim TSV Isen. Die Gastgeber hatten zwei gute Möglichkeiten durch Adams und Obermeier ausgelassen. Mit dem Pausenpfiff brachte Manuel Fuchs die Gäste in Führung. „Danach hatten wir sie eigentlich wieder gut im Griff“, so Isens Trainer Andreas Januschkowetz. Doch in der 72. Minute erhöhte Thomas Obermaier aus 25 Metern aus der Drehung auf 2:0. Für das Schlusslicht verkürzte Emanuel Baumgartner zum 1:2 (81.). Er traf aus 30 Metern sehenswert ins lange Eck. Doch nur zwei Minuten später machte erneut Fuchs alles klar. Adams und Schuhbauer waren noch im Alleingang gescheitert. „Wir haben heute richtig gut gespielt. Aber sie haben halt einfach die Chancen eiskalt gemacht. Deswegen ist das schon verdient“, sagte Isens Trainer.

FC Türkgücü Erding - RW Klettham 2:4

Klettham ist nach dem Derbysieg punktgleich mit Finsing Tabellenzweiter. Tobias Paulus brachte das Team von Flo Leininger mit einem Ball ins lange Eck in Führung (38.). Mit dem Pausenpfiff erhöhte Christoph Greckl per Traumtor auf 2:0. Er versenkte den Ball aus 25 Metern im Winkel. Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Thomas Greckl auf 3:0. TG kam noch mal heran. Ismail Öztürk (60.) und Hrvoje Plazanic per Kopf (73.) verkürzten auf 2:3. „Das war ein Geschenk von mir. Den Ball habe ich vorher fallen gelassen“, sagte Torhüter Leininger. „Danach war noch einmal Spannung drin. Aber Türk Gücü kam zu keinen Chancen mehr.“ Attila Lanzendorfen machte mit einem Schlenzer über Keeper Kaya und dem 4:2 alles klar. „Das waren drei wichtige Punkte für uns, bevor nächste Woche wieder ein Derby ansteht“, so der RW-Coach.

SVE Berglern - FC Hohenpolding 4:1

Mit dem Sieg hat Berglern den FC Hohenpolding in der Tabelle überholt. Doch zunächst waren die Gäste nach einer halben Stunde ausgerechnet durch ein Eigentor des Berglerners Andreas Bauer in Führung gegangen. Er hatte den eigenen Keeper zum 0:1 überlupft. „Das Tor hat uns wachgerüttelt. Hohenpolding hatte bis dahin gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, so Co-Spielertrainer Marcus Balbach. Drei Minuten vor der Pause glich Lucas Wastian per Kopf aus. Bauer traf in der 63. Minute auf der richtigen Seite und ebenfalls per Kopf zum 2:1. Wastian erhöhte nach einem Konter von Gumpold auf 3:1 (76.). In der Folge forderten die Gäste noch Handelfmeter. Balbach aber machte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 4:1 ins linke obere Eck den Deckel drauf.

Aspis Taufkirchen - DJK Ottenhofen 2:1

Mit zunehmender Kaderbreite findet Aspis langsam in die Spur. Gegen Aufsteiger Ottenhofen siegte es auf schwer zu bespielendem Boden 2:1. In der 37. Minute ging Aspis durch das Tor von Rafail Skotras aus 16 Metern ins lange Eck in Führung. DJK-Keeper Andreas Stürzer machte dabei eine unglückliche Figur. Die ersatzgeschwächten Gäste glichen durch Nico Beikirch-Wehking aus (58.). „In der Situation stehen wir einfach nicht gut“, befand Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos. Doch Torjäger Julian Schaumauer machte nur vier Minuten später nach einem langen Ball des Spielertrainers mit dem 2:1 alles klar. „Es war ein reines Kampfspiel mit viel Mittelfeldgeplänkel und einigen Standardsituationen. Ich finde aber, dass der Sieg verdient ist“, sagte Balderanos.

TSV St. Wolfgang - FC Forstern 2:2

Nicht vom Fleck kommt Aufsteiger St. Wolfgang. Dabei hatte die Partie gut für die Gastgeber begonnen. Alin Ionas sorgte auf Vorarbeit von Loidl nach 20 Minuten für das 1:0. Doch fünf Minuten vor dem Wechsel markierte Niklas Kasper per Alleingang den Ausgleich. Vorausgegangen war ein Fehler im Spielaufbau. In der 54. Minute brachte Markus Unterreitmeier den TSV erneut in Führung. Er versenkte den Ball im Winkel. Doch fünf Minuten vor dem Ende zeigte Schiedsrichter Noar Aliu auf den Punkt – Elfmeter für Forstern. „Den kann man geben. Allerdings hätte der Schiedsrichter kurz vorher Freistoß für meine Mannschaft pfeifen müssen“, sagte St. Wolfgangs Trainer Harry Weiß dazu. Vom Elfmeterpunkt besorgte Alexander Huber den Endstand.

TuS Oberding - SC Moosen 4:1

In einer kuriosen Partie gewann Oberding überraschend deutlich. Torjäger Markus Weber hatte den TuS per Fallrückzieher in Führung gebracht (25.) und dabei Moosens Keepers Julian Walter getunnelt. Kurz vor der Pause scheiterte Moosen durch Andreas Forsthuber und Spielertrainer Max Bauer an der Latte. Nach dem Wechsel scheiterte Werner mit seinem Elfmeter an Walter (50.). Nach einer Rangelei im Anschluss sah Moosens Dominik Slawny die Rote Karte. Dann erhöhten Weber und Robin Schluttenhofer auf 3:0. Kurz darauf scheiterte Moosens Daumoser mit seinem Elfmeter an TuS-Keeper Strobl. Maximilian Maier erhöhte auf 4:0 (85.). Andreas Galler sorgte für das Moosener Ehrentor (79.).