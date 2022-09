Kreisklasse 4: Paulus-Hattrick reicht Klettham nicht - TSV Isen bleibt sieglos

Von: Tobias Fischbeck, Daniela Oldach

Rot-Weiß Klettham verliert gegen Finsings Zweite mit 3:4. Der Tabellenletzte TSV Isen kommt auch gegen den VfB Hallbergmoos II nicht zum ersten Erfolgserlebnis.

Spvgg Altenerding - FC Forstern 2:0

Altenerding bleibt in der Kreisklasse das Maß aller Dinge. Leonardo Tunjic war mit einem Doppelpack in der 25. und 27. Minute der Matchwinner. Beim 1:0 war ein unnötiger Ballverlust Forsterns die Ursache. Tunjic traf flach ins lange Eck. Beim 2:0 hatte Leart Bilalli den Ball per Bogenlampe in den Strafraum geschlagen. Die Faustabwehr von Forsterns Keeper Stefan Renauer war zu kurz, und Tunjic setzte den Ball unter den Querbalken. In der zweiten Hälfte war Forstern durch Niklas Kasper nah dran am Anschlusstreffer. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Taner Güven war am Freitagabend erst gegen 22.44 Uhr ertönt, nachdem das Spiel mehrmals wegen Gewitter und des Abtransports zweier verletzter Spieler unterbrochen werden musste. Altenerdings Bilalli (Arm- und Schulterverletzung) und Forsterns Johannes Kern (Knieverletzung) kamen ins Krankenhaus.

TSV Isen - VfB Hallbergmoos 2 0:3

VfB-Stürmer Marc Gundel war eine Nummer zu groß für den TSV. „Er war sehr stark und hat schon Bayernliga gespielt. Das sieht man“, zollte ihm TSV-Trainer Andreas Januschkowetz Respekt. Gundel besorgte auch die frühe Führung. Eine Unkonzentriertheit in der TSV-Innenverteidigung nutzte er gnadenlos aus und schob ein (4.). Das 2:0 besorgte Markus Kratzer (17.). Bei den Platzherren hatten Emanuel Baumgartner und Marc Obermeier gute Ausgleichschancen, doch sie trafen jeweils nur das Außennetz. Per Konter besorgte Gundel das 3:0 (53.). Isens Willi Kern musste vorzeitig zum Duschen, denn er sah nach einem ungestümen Foul die Rote Karte (80.).

FC Türkgücü Erding - SC Moosen 1:4

Mit dem ersten Schuss von Helmut Rampeltshammer aufs Erdinger Tor, erzielte Moosen sogleich die Führung (6.). Kaan Cay und Kaan Ünal vergaben beste Möglichkeiten. Ein Bruch im Spiel der Hausherren war dann die Rote Karte für Bujar Dobra (17.). Der Innenverteidiger wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Den fälligen Elfmeter für Moosen verwandelte Felix Daumoser zum 2:0 (18.). Moosen nutzte das Überzahlspiel mit dem 3:0 durch Maxi Bauer (33.) aus. Nach dem Seitenwechsel wollten die Platzherren defensiv stabiler agieren und keine weiteren Chancen zulassen. Umut Yildiz scheiterte in einer 1:1-Situation. Im Gegenzug erhöhten die Gäste per Elfmeter auf 4:0 durch Daumoser. Türkgücü-Spielertrainer Benji Tas gelang mit einem Freistoß aus 20 Metern noch das 1:4 (77.).

Rot-Weiß Klettham - FC Finsing 2 3:4

Selten gab es wohl so ein verrücktes Spiel, bei dem ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur fünf Minuten trotzdem nicht zum Sieg oder zumindest zum Unentschieden gereicht hat. Michael Helneder erzielte Finsings Führung (11.), die Manuel Fuchs durch zwei Strafstöße (50./61.) auf 3:0 ausbaute. Dann schlugen die wohl erfolgreichsten fünf Fußballer-Minuten von Kletthams Tobias Paulus. Nach einem Traumpass von Christoph Greckl erzielte er mit einem Heber über FCF-Torwart Tobias Forchhammer das 1:3 (64.). Nach Foul an Jonas Laschinger traf Paulus per Elfmeter zum 2:3 (67.) und netzte zwei Minuten später zum 3:3 ein (69.). Thomas Greckl hätte freistehend das 4:3 machen können. Ein Standard-Kopfballtor von Fuchs bedeutete dann nicht nur den 4:3-Sieg für Finsing, sondern auch einen Hattrick für ihn – wenn auch keinen lupenreinen.

TSV Aspis Taufkirchen - SV Eintracht Berglern 1:5

Einen Weitschuss aus 35 Metern der Gäste konnte TSV-Torwart Christoph Neumeier noch abwehren, doch Matteo Gumpold war zur Stelle und schob den Ball ins lange Eck zur Berglerner Führung ein (22.). Michael Faltermeier legte das 2:0 nach (32.). Einen individuellen TSV-Fehler, bei dem ein Einwurf zum Torwart gespielt wurde, nutzte Thomas Schmid aus und schoss zum 3:0 ein (51.). Und ein Stellungsfehler in der Abwehr kurz darauf bedeutete das 0:4 für Aspis, denn Wolfgang Fischer hatte eingenetzt (52.). Julian Schaumaier bekam den Ball in den Lauf und verwandelte zum 1:4 (68.), doch Gumpold gelang durch einen Konter noch das 5:1 für die Gäste (88.).

TSV St. Wolfgang - FC Hohenpolding 2:4

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hätten mit zwei oder drei Toren Vorsprung gewinnen müssen“, bilanziert TSV-Trainer Harald Weiß. Dabei hatten die TSVler zuerst jubeln dürfen. Nachdem Alin Ionas im Strafraum gefoult worden war, verwandelte er den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0 (38.). Den Ausgleich besorgte Maximilian Nitzl, nach Querpass von Daniele Eibl (50.). Manuel Grundner besorgte postwendend die erneute TSV-Führung. Nach Vorlage von Ionas schob er mit links ein (52.). Eine Ecke für den FCH war schon geklärt, da wurde Eibl der Ball vor die Füße gespielt und er nagelte ihn aus acht Metern volley unter die Latte (57.). Die erstmalige Gästeführung besorgte Michael Schuster aus kurzer Distanz, jedoch abseitsverdächtig. Für TSV-Akteur Manuel Grundner war die Partie wegen Gelb-Rot vorzeitig vorbei – „unberechtigt, denn unser Spieler war vom gegnerischen Torwart gefoult worden“, kommentierte Weiß den Platzverweis (83.). Das 4:2 für die Gäste besorgte Schuster per Konter (89.).

TuS Oberding - DJK Ottenhofen 1:0

Zwei dicke Chancen ließ der TuS in der ersten Hälfte ungenutzt verstreichen. Nach Ecke von Markus Weber köpfte Chris Werner aufs Tor, doch DJK-Keeper Andreas Stürzer hielt (21.). Wenig später lenkte Stürzer den Schuss von Philipp Ott über die Latte (24.). Torlos wurden die Seiten gewechselt. Kaum wieder auf dem Platz, schepperte es dann aber im DJK-Kasten. Markus Bauer hatte sich über rechts durchgesetzt und quer zu Ott gelegt, der das Leder im linken Eck versenkte (47.). Otts Versuch, das 2:0 nachzulegen, ging knapp am Tor vorbei (60.). Bei der DJK scheiterte Peter Knauer mit einem Schuss aus 18 Metern (63.). DJK-Spieler Martin Wiethaus sah die Rote Karte, nachdem er den aufs Tor zulaufenden Robin Schluttenhofer gefoult hatte (75.). (moe)