Kreisklasse 4: Aspis gewinnt Acht-Tore-Krimi, Blitzstarter Bilalli

Teilen

Pfostenknaller: Kletthams Torwart und Coach Florian Leininger wäre machtlos gewesen, hat aber Glück – sehr zum Ärger der Berglerner Lucas Wastian (Nr. 10) und Thomas Schmid (14). Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Landkreis - In der Kreisklasse patzt Tabellenführer RW Klettham gegen Berglern, Altenerding bleibt dran. Der SC Moosen/Vils spielt auch nur Unentschieden.

TSV Isen 3 TSV Aspis Taufkirchen 5

„In der erste Hälfte waren wir nicht anwesend, Isen war klar besser“, berichtet Aspis’ Spielertrainer Leonidas Balderanos, der sich trotzdem über die drei Punkte freuen kann. Und trotzdem ging Taufkirchen nach einem langen Ball auf Maximilian Bachmaier in Führung (18.). Nur drei Minuten später fand Isen durch Florian Maurer die Antwort. Die Isener Führung gelang dann Marc Obermeier per Kopf nach einer Flanke über rechts (37.). Zwar glich Julian Schaumaier aus (44.), Isen ging aber sofort wieder in Front durch Jonas Adams (45.). Balderanos stellte in Hälfte zwei um und stabilisierte das Taufkirchener Spiel. Dem Spielertrainer gelang der Ausgleich nach Foulelfmeter (61.), Julian Schaumaier nutzte einen Abwehrfehler zum 4:3 aus (70.), und schließlich besorgte Rafail Skotras mit einem Sonntagsschuss aus dem Halbfeld den Endstand (76.). „Ein zum Schluss hin verdienter Sieg“, sagt Balderanos, „es hätte aber auch in die andere Richtung gehen können“.

SpVgg Altenerding 4 TuS Oberding 0

In Führung ging die SpVgg Altenerding durch Leart Bilalli bereits nach 37 Sekunden. Der klare Endstand kam allerdings erst gegen Ende der Partie zustande: Oberding präsentierte sich hinten kompakt und ließ nach dem ersten Tor wenige Chancen zu. Im zweiten Durchgang lief es dann aus Altenerdinger Sicht deutlich besser, aber noch nicht konsequent genug. Die Gastgeber vergaben eine Großchance nach der anderen, ehe Matthias Loher den Bann brach (77.). Bilalli erhöhte vier Minuten später auf 3:0, den Endstand besorgte schließlich Loher per Kopf (86.).

FC Türkgücü Erding 2 TSV St. Wolfgang 1

Einen Arbeitssieg fuhr der FC Türkgücü im Kellerduell gegen den TSV St. Wolfgang ein. Nach einer unspektakulären und zweikampfbetonten ersten Hälfte ohne erwähnenswerte Chancen auf beiden Seiten verbesserte sich das TGE-Spiel in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Spielertrainer Benji Tas. Gleich in der 48. Minute setzte dieser dann Kaan Cay mit einem Gassenpass in Szene, der vom Fünf-Meter-Eck ins lange Eck einschob. Die Türken blieben trotz Führung lange nervös. Die Erlösung kam dann durch Ismail Öztürk, der nach einem Konter auf 2:0 erhöhte: Nach einem Querpass von Cay stand Öztürk allein vor dem Torwart, den er ausdribbelte (76.). Sebastian Lory verkürzte nach einem Foulelfmeter auf 1:2 (83.), gefährlich wurde es für die Türken aber nicht mehr.

RW Klettham 2 SV Eintracht Berglern 2

Für Kletthams Fußballchef Patrick Tischer geht das 2:2 völlig in Ordnung: „Berglern hat viel investiert und das Spiel verdient gedreht.“ Bereits nach drei Minuten eroberte Klettham im Mittelfeld den Ball, Thomas Greckl legte auf Tobias Paulus vor, der zur Führung traf. Danach presste Berglern immer wieder und erarbeitete sich auch Chancen. Mit einem „glücklichen“ 1:0, so Tischer, ging es aber in die Kabine – Sebastian Herrmann verschoss einen laut Tischer „kuriosen“ Foulelfmeter für Berglern. In Hälfte zwei spielte die Eintracht auf Abseits. Das ging dann aber schief, als Daniel Karamatic und erneut Paulus einen Konterangriff starteten. Den Pfostenschuss von Karamatic staubte Paulus zum 2:0 ab (50.). Der SVE gab aber nicht auf. In der 65. Minute köpfte Thomas Schmid nach einem Eckball zum 1:2 ein. Vier Minuten später zirkelte Michael Faltermeier aus rund 20 Metern von halblinks den Ball unhaltbar ins lange Eck zum 2:2-Endstand.

VfB Hallbergmoos 2 1 FC Hohenpolding 0

„Es ist jede Woche das Gleiche“, schimpft Hohenpoldings Trainer Dimi Petkos. „Wir hatten viel Ballbesitz und eigentlich das Spiel im Griff.“ Doch in der 35. Minute war der FCH kurz unaufmerksam, da dribbelte der Hallbergmooser Achter Jean Monty Mendama vom linken Flügel kommend vier Hohenpoldinger aus und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Danach stabilisierte sich Hohenpolding wieder, war spielbestimmender und fand auch die eine oder andere Möglichkeit, „aber im Moment ist das einfach so: Uns fehlt die Durchschlagskraft“, sagt Petkos.

SC Moosen 1 DJK Ottenhofen 1

Eine sehr gute Ottenhofener Abwehrarbeit hat Moosens Spielertrainer Maxi Bauer gesehen. Seine Elf sei spielerisch bis zur Strafraumlinie besser gewesen, „aber im Abschluss waren wir nicht konsequent genug“. Das erste Tor schoss dann die DJK: Moosens Abwehr unterschätzte einen langen Ball, den Mike Silbersack allein vor dem Tor verwandelte (38.). Im Anschluss fand Moosen besser ins Spiel, nach einem Steilpass von Bauer blieb Helmut Rampeltshammer eiskalt: 1:1 (44.). In Hälfte zwei reichte es aus Moosener Sicht dann nur noch zu einem Abseitstor und einem Pfostentreffer. Bauer: „Es hat nicht gereicht. Wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein.“

FC Forstern 1 FC Finsing 2 1

Mit einer „einwandfreien Leistung“ hat sich Finsings Zweite einen Punkt in Forstern „erkämpft“, erzählt Forsterns Trainer Florian Guggenberger. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ohne nennenswerte Möglichkeiten waren die Gastgeber in Durchgang zwei überlegen. In Minute 51 gelang Bastian Keilhacker durch eine Einzelaktion die Führung. Sieben Minuten später verwandelte Manuel Fuchs einen „berechtigten, aber unnötigen“ Foulelfmeter zum 1:1-Endstand. (MAYLS MAJURANI)